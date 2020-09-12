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Московские диаметры перевезли сто миллионов пассажиров с начала работы
Московские центральные диаметры (МЦД) перевезли 100 миллионов пассажиров с начала работы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T11:52
2020-09-12T11:52
2020-09-12T11:52
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сергей собянин
москва
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одинцово
общество
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<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Московские центральные диаметры (МЦД) перевезли 100 миллионов пассажиров с начала работы, сообщил мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> на своей странице в социальной сети ВКонтакте.Собянин добавил, что пассажиропоток восстановился на 80%. Глава города подчеркнул, что в столице ведутся работы по улучшению обслуживания на МЦД. Например, уже обновлены два поезда D2, до конца года планируется обновление поездов на D1. Также на двух диаметрах построили и реконструировали девять мини-вокзалов."Чаще всего пассажиры пользовались станциями Царицыно, Одинцово, Тушинская, Белорусский вокзал, Савеловская. С Московской областью и <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskie_zheleznye_dorogi/" target="_blank" data-auto="true">РЖД</a> вовсю работаем над D3, D4 и D5", - отметил мэр.
https://realty.ria.ru/20200814/1575784183.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ржд, сергей собянин, москва, московская область (подмосковье), одинцово, общество