Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20200912/mtsd-1577130468.html
Московские диаметры перевезли сто миллионов пассажиров с начала работы
Московские центральные диаметры (МЦД) перевезли 100 миллионов пассажиров с начала работы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T11:52
2020-09-12T11:52
москва сегодня: мегаполис для жизни
ржд
сергей собянин
москва
московская область (подмосковье)
одинцово
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575190142_0:68:1501:912_1400x0_80_0_0_34740009ee9e1f42f84b904a5d99a631.jpg
<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Московские центральные диаметры (МЦД) перевезли 100 миллионов пассажиров с начала работы, сообщил мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> на своей странице в социальной сети ВКонтакте.Собянин добавил, что пассажиропоток восстановился на 80%. Глава города подчеркнул, что в столице ведутся работы по улучшению обслуживания на МЦД. Например, уже обновлены два поезда D2, до конца года планируется обновление поездов на D1. Также на двух диаметрах построили и реконструировали девять мини-вокзалов."Чаще всего пассажиры пользовались станциями Царицыно, Одинцово, Тушинская, Белорусский вокзал, Савеловская. С Московской областью и <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskie_zheleznye_dorogi/" target="_blank" data-auto="true">РЖД</a> вовсю работаем над D3, D4 и D5", - отметил мэр.
https://realty.ria.ru/20200814/1575784183.html
москва
московская область (подмосковье)
одинцово
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575190142_0:0:1217:912_1400x0_80_0_0_a74cfbd788c89a81b3448db64735a7b0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ржд, сергей собянин, москва, московская область (подмосковье), одинцово, общество

Московские диаметры перевезли сто миллионов пассажиров с начала работы

11:52 12.09.2020
1261
© РИА Новости / Рамиль СитдиковСтанция "Нахабино" Курско-Рижского диаметра МЦД-2
Станция Нахабино Курско-Рижского диаметра МЦД-2 - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Станция "Нахабино" Курско-Рижского диаметра МЦД-2
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Московские центральные диаметры (МЦД) перевезли 100 миллионов пассажиров с начала работы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети ВКонтакте.
"Московские центральные диаметры перевезли 100-миллионного пассажира! А ведь прошло всего 9 с половиной месяцев со дня открытия. Плюс было снижение количества поездок во время пандемии", - написал мэр.
Собянин добавил, что пассажиропоток восстановился на 80%. Глава города подчеркнул, что в столице ведутся работы по улучшению обслуживания на МЦД. Например, уже обновлены два поезда D2, до конца года планируется обновление поездов на D1. Также на двух диаметрах построили и реконструировали девять мини-вокзалов.
"Чаще всего пассажиры пользовались станциями Царицыно, Одинцово, Тушинская, Белорусский вокзал, Савеловская. С Московской областью и РЖД вовсю работаем над D3, D4 и D5", - отметил мэр.
Поезд на открытой после реконструкции станции Новодачная МЦД-1 Белорусско – Савеловский - РИА Новости, 1920, 14.08.2020
14 августа, 13:48
Реконструкцию участка МЦД могут завершить на 1,5 года раньше
600012
Обсудить 0
Москва Сегодня: мегаполис для жизниРЖДСергей СобянинМоскваМосковская область (Подмосковье)ОдинцовоОбщество
Рекомендуем
Открытие станции метро Саларьево
РБК: в России допустили введение бесплатного проезда в транспорте
Новые автобусы
РБК: в России к 2035 году могут ввести бесплатный проезд в транспорте
Пассажир в защитной маске в салоне городского автобуса в Москве
Минтранс подтвердил планы сделать общественный транспорт бесплатным
Никитский монастырь в Переславле-Залесском
"Автодор" хочет построить скоростную автодорогу по "Золотому кольцу"
Девушка со смартфоном и банковской картой
ЦБ предупредил о новой схеме мошенничества с картами
Запуск ракеты Авангард
В Госдуме прокомментировали статью о новом "страшном" российском оружии
Прохожие в Лондоне
Британская пресса бьет тревогу: Путин убивает Запад изнутри
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
В Германии назвали желающих "наказать" Россию за "Северный поток — 2"
Трубы для газопровода Северный поток -2 в порту Мукран в Германии
Россия ничем не может помочь Германии
Производство вакцины от COVID-19
Минздрав сообщил об отгрузке вакцины от COVID-19 в регионы России
Указатель возле наземного стыковочного пункта газопровода Северный поток — 2 в Любмине
Премьер Дании выступила за пересмотр отношения к "Северному потоку — 2"
Запуск новейшей ракеты Авангард. 19 июля 2018
В Китае новое российское оружие считают страшнее ядерной бомбы
Испытание ракетного комплекса РК-360МЦ Нептун
"Крым не устоит": Украина нашла новый способ уничтожить Черноморский флот
Сотрудник заправляет автомобиль на одной из автозаправочных станций Газпромнефть в Москве
Российские водители стали отказываться от Аи-95, показало исследование
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов
Зюганов оценил конкурс на лучшую концепцию использования Мавзолея
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:13В жилом доме в Приморье прогремел взрыв
03:08РАН: Британия обошла санкции на экспорт космической электроники в Россию
02:44Депутат Рады заявил о подготовке к силовому свержению Зеленского
02:35Явка на избирательных участках на Камчатке составляет почти 27 процентов
02:14Фанаты отреагировали на неожиданное сообщение от Заворотнюк
02:03Эксперт рассказал, зачем прохожие фотографируют номер вашей машины
02:00Россиян предупредили о второй волне активности клещей
01:26В одном из регионов предложили ввести отцовский капитал
01:24США получили заверения Хафтара о возобновлении добычи нефти в Ливии
01:16Аналитик назвал абсурдной позицию Дании по "Северному потоку — 2"
01:04В ЕАО открылись 183 избирательных участка
00:56Кончаловский прокомментировал награду Венецианского кинофестиваля
00:16Депутаты НАО выберут губернатора на очередной сессии совета
00:13Дума ХМАО выберет главу региона из трех кандидатур
00:08В России начался единый день голосования
23:50Белорусская оппозиция отрицает поддержку женских акций из-за рубежа
23:30На Камчатке открылись избирательные участки в единый день голосования
23:14Эксперт оценил награждение Кончаловского на Венецианском кинофестивале
23:03В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:58Зюганов раскритиковал предложение Союза архитекторов по Мавзолею Ленина
Лента новостейМолния