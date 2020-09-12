https://ria.ru/20200912/moshennik-1577123619.html
Эксперт объяснил, по каким признакам мошенники выбирают своих жертв
Жертвой мошенников может стать любой гражданин, вне зависимости от пола, возраста, социального статуса или профессии. В практике были случаи, когда на уловки... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T03:03
2020-09-12T03:03
2020-09-12T09:36
мошенничество
общество
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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.</strong> Жертвой мошенников может стать любой гражданин, вне зависимости от пола, возраста, социального статуса или профессии. В практике были случаи, когда на уловки <a href="https://ria.ru/tag_thematic_category_Moshennichestvo/" target="_blank">мошенников</a> попадались юристы и сотрудники полиции. Однако традиционно к группе риска относятся люди пожилого возраста, подростки и молодежь до 25-30 лет, а также лица, не имеющие познаний и опыта в юридических вопросах, рассказал агентству "<a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200912/832016771.html" target="_blank">Прайм</a>" заместитель председателя Московской коллегии адвокатов "Центрюрсервис" Илья Прокофьев.Способы вычисления мошенниками своих жертв самые разные. Это может быть анализ страниц в социальных сетях, личное общение под видом случайного знакомства, хищение баз данных банков и иных организаций, объясняет эксперт."В зависимости от задач, мошенники могут использовать любую информацию, полученную о гражданине", — предостерегает юрист.
https://ria.ru/20200910/moshenniki-1577013796.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мошенничество, общество