Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200912/moshennik-1577123619.html
Эксперт объяснил, по каким признакам мошенники выбирают своих жертв
Жертвой мошенников может стать любой гражданин, вне зависимости от пола, возраста, социального статуса или профессии. В практике были случаи, когда на уловки... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T03:03
2020-09-12T09:36
мошенничество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155348/51/1553485112_0:0:3118:1754_1400x0_80_0_0_b4e7e1f74e088e6c82d1d50ad44e7568.jpg
<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.</strong> Жертвой мошенников может стать любой гражданин, вне зависимости от пола, возраста, социального статуса или профессии. В практике были случаи, когда на уловки <a href="https://ria.ru/tag_thematic_category_Moshennichestvo/" target="_blank">мошенников</a> попадались юристы и сотрудники полиции. Однако традиционно к группе риска относятся люди пожилого возраста, подростки и молодежь до 25-30 лет, а также лица, не имеющие познаний и опыта в юридических вопросах, рассказал агентству "<a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200912/832016771.html" target="_blank">Прайм</a>" заместитель председателя Московской коллегии адвокатов "Центрюрсервис" Илья Прокофьев.Способы вычисления мошенниками своих жертв самые разные. Это может быть анализ страниц в социальных сетях, личное общение под видом случайного знакомства, хищение баз данных банков и иных организаций, объясняет эксперт."В зависимости от задач, мошенники могут использовать любую информацию, полученную о гражданине", — предостерегает юрист.
https://ria.ru/20200910/moshenniki-1577013796.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155348/51/1553485112_387:0:3118:2048_1400x0_80_0_0_f781bd474f8c2551c9364de6f2eb43eb.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мошенничество, общество

Эксперт объяснил, по каким признакам мошенники выбирают своих жертв

03:03 12.09.2020 (обновлено: 09:36 12.09.2020)
18664
© Depositphotos / stetsikМошенник
Мошенник - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© Depositphotos / stetsik
Мошенник. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Жертвой мошенников может стать любой гражданин, вне зависимости от пола, возраста, социального статуса или профессии. В практике были случаи, когда на уловки мошенников попадались юристы и сотрудники полиции. Однако традиционно к группе риска относятся люди пожилого возраста, подростки и молодежь до 25-30 лет, а также лица, не имеющие познаний и опыта в юридических вопросах, рассказал агентству "Прайм" заместитель председателя Московской коллегии адвокатов "Центрюрсервис" Илья Прокофьев.
Способы вычисления мошенниками своих жертв самые разные. Это может быть анализ страниц в социальных сетях, личное общение под видом случайного знакомства, хищение баз данных банков и иных организаций, объясняет эксперт.
Официальный интернет-портал государственных услуг - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 03:05
Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей через госуслуги
"В зависимости от задач, мошенники могут использовать любую информацию, полученную о гражданине", — предостерегает юрист.
3758171568
МошенничествоОбщество
Рекомендуем
Сотрудник заправляет автомобиль на одной из автозаправочных станций Газпромнефть в Москве
Российские водители стали отказываться от Аи-95, показало исследование
Девушка со смартфоном и банковской картой
ЦБ предупредил о новой схеме мошенничества с картами
Запуск новейшей ракеты Авангард. 19 июля 2018
В Китае новое российское оружие считают страшнее ядерной бомбы
Кофе
Кофе признали опасным сжигателем жира
Смартфон
Эксперт рассказал, что подслушивают голосовые помощники
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
В Германии назвали желающих "наказать" Россию за "Северный поток — 2"
Актёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками в СИЗО
Испытание ракетного комплекса РК-360МЦ Нептун
"Крым не устоит": Украина нашла новый способ уничтожить Черноморский флот
Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском в Москве
Названы регионы, в которые придет бабье лето
Прохожие в Лондоне
Британская пресса бьет тревогу: Путин убивает Запад изнутри
Трубы для газопровода Северный поток -2 в порту Мукран в Германии
Россия ничем не может помочь Германии
Посольство России в США. Вашингтон
Посольство России направило в Госдеп ноту по поводу заключения Ярошенко
Артемий Лебедев на бизнес-форуме Амоконф
Пожаловавшийся на Лебедева в ФСБ активист выдвинул требование к дизайнеру
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Юрист заявил о возможном уголовном преследовании Пашаева
Rob Witts
Отец ждал 28 лет, чтобы "отомстить" сыну
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:13В жилом доме в Приморье прогремел взрыв
03:08РАН: Британия обошла санкции на экспорт космической электроники в Россию
02:44Депутат Рады заявил о подготовке к силовому свержению Зеленского
02:35Явка на избирательных участках на Камчатке составляет почти 27 процентов
02:14Фанаты отреагировали на неожиданное сообщение от Заворотнюк
02:03Эксперт рассказал, зачем прохожие фотографируют номер вашей машины
02:00Россиян предупредили о второй волне активности клещей
01:26В одном из регионов предложили ввести отцовский капитал
01:24США получили заверения Хафтара о возобновлении добычи нефти в Ливии
01:16Аналитик назвал абсурдной позицию Дании по "Северному потоку — 2"
01:04В ЕАО открылись 183 избирательных участка
00:56Кончаловский прокомментировал награду Венецианского кинофестиваля
00:16Депутаты НАО выберут губернатора на очередной сессии совета
00:13Дума ХМАО выберет главу региона из трех кандидатур
00:08В России начался единый день голосования
23:50Белорусская оппозиция отрицает поддержку женских акций из-за рубежа
23:30На Камчатке открылись избирательные участки в единый день голосования
23:14Эксперт оценил награждение Кончаловского на Венецианском кинофестивале
23:03В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:58Зюганов раскритиковал предложение Союза архитекторов по Мавзолею Ленина
Лента новостейМолния