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https://ria.ru/20200912/mintrud-1577131728.html
Минтруд рассказал, как семьи используют маткапитал
Почти 97% семей, получивших материнский капитал, используют его для улучшения жилищных условий, заявила замминистра труда и социальной защиты России Ольга... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T12:30
2020-09-12T12:40
недвижимость
жилье
ольга баталина
общество
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<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Почти 97% семей, получивших материнский капитал, используют его для улучшения жилищных условий, заявила замминистра труда и социальной защиты России <a href="http://ria.ru/person_Olga_Batalina_2/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Баталина</a>.Предоставление материнского капитала предусмотрено национальным проектом "Демография". Размер выплаты на первого ребенка в 2020 году составляет 466 617 рублей. При рождении второго ребенка семья получит еще 150 тысяч рублей.Около 80% всех семей с первым ребенком в России имеют право на получение пособия на детей до трех лет, заявила замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина.Ранее сообщалось, что пособия на детей до трех лет получают почти 1,5 миллиона семей с низкими доходами.Развитие мер поддержки семей в России будет продолжаться, заявила замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина.Она отметила, что Минтруд будет благодарен за любую реакцию, подсказки, помощь, поддержку в этой области, так как "семейная политика в России - это общее дело".
https://ria.ru/20200827/zhile-1576395803.html
https://ria.ru/20200907/semi-1576899106.html
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недвижимость, жилье, ольга баталина, общество

Минтруд рассказал, как семьи используют маткапитал

12:30 12.09.2020 (обновлено: 12:40 12.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковЖилые дома
Жилые дома - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Жилые дома. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Почти 97% семей, получивших материнский капитал, используют его для улучшения жилищных условий, заявила замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина.
"Почти 97% семей используют материнский капитал на улучшение жилищных условий",- сказала Баталина на панельной дискуссии Всероссийского форума молодых семей.
Предоставление материнского капитала предусмотрено национальным проектом "Демография". Размер выплаты на первого ребенка в 2020 году составляет 466 617 рублей. При рождении второго ребенка семья получит еще 150 тысяч рублей.
Города России. Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 27.08.2020
27 августа, 17:52Нижегородская область
Нижегородские семьи получили сертификаты на улучшение жилищных условий
Около 80% всех семей с первым ребенком в России имеют право на получение пособия на детей до трех лет, заявила замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина.
"Право на получение такой меры поддержки имеют семьи, у которых средний доход на каждого члена семьи не превышает двух прожиточных минимумов... Семья со средним доходом 60-70 тысяч рублей сможет получать такую выплату. У нас сегодня порядка 80% семей с первыми детьми имеют право на такую меру поддержки",- сказала Баталина на панельной дискуссии Всероссийского форума молодых семей.
Ранее сообщалось, что пособия на детей до трех лет получают почти 1,5 миллиона семей с низкими доходами.
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В Подмосковье с начала года в семьи устроили свыше 1300 детей-сирот
Развитие мер поддержки семей в России будет продолжаться, заявила замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина.
"Развитие мер поддержки, конечно, будет продолжаться, потому что, постоянно находясь в контакте с родительским сообществом, с молодыми семьями и понимая и чувствуя их запрос, мы, конечно, донастраиваем всю эту систему, всю нашу социальную, семейную политику",- сказала Баталина на панельной дискуссии Всероссийского форума молодых семей.
Она отметила, что Минтруд будет благодарен за любую реакцию, подсказки, помощь, поддержку в этой области, так как "семейная политика в России - это общее дело".
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НедвижимостьЖильеОльга БаталинаОбщество
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