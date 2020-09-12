https://ria.ru/20200912/mintrud-1577131728.html

Минтруд рассказал, как семьи используют маткапитал

Почти 97% семей, получивших материнский капитал, используют его для улучшения жилищных условий, заявила замминистра труда и социальной защиты России Ольга... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T12:30

2020-09-12T12:30

2020-09-12T12:40

недвижимость

жилье

ольга баталина

общество

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<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Почти 97% семей, получивших материнский капитал, используют его для улучшения жилищных условий, заявила замминистра труда и социальной защиты России <a href="http://ria.ru/person_Olga_Batalina_2/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Баталина</a>.Предоставление материнского капитала предусмотрено национальным проектом "Демография". Размер выплаты на первого ребенка в 2020 году составляет 466 617 рублей. При рождении второго ребенка семья получит еще 150 тысяч рублей.Около 80% всех семей с первым ребенком в России имеют право на получение пособия на детей до трех лет, заявила замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина.Ранее сообщалось, что пособия на детей до трех лет получают почти 1,5 миллиона семей с низкими доходами.Развитие мер поддержки семей в России будет продолжаться, заявила замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина.Она отметила, что Минтруд будет благодарен за любую реакцию, подсказки, помощь, поддержку в этой области, так как "семейная политика в России - это общее дело".

https://ria.ru/20200827/zhile-1576395803.html

https://ria.ru/20200907/semi-1576899106.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

недвижимость, жилье, ольга баталина, общество