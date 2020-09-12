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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200912/minsk-1577136747.html
В Минске задержали участниц акции протеста
ОМОН провел задержания на несанкционированном "Женском марше" в центре Минска, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T15:06
2020-09-12T23:07
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 12 сен — РИА Новости.</strong> ОМОН провел задержания на несанкционированном "Женском марше" в центре Минска, передает корреспондент РИА Новости.На акцию на площади Свободы собрались несколько сотен женщин. Милиция призывала их разойтись, однако они не подчинились. После этого начались задержания. На площадь прибыла колонна автозаков, но позже уехала. После того как ОМОН заполнил задержанными один из микроавтобусов, женщины плотно окружили его и несколько минут не давали уехать. Затем милиционерам удалось расчистить дорогу. С одного из омоновцев сорвали маску.После разгона акции на площади Свободы ее участницы собрались в две колонны по разным берегам реки Свислочь и двинулись в сторону Комаровского рынка. В районе улицы Богдановича задержали еще нескольких человек.Милиция подтвердила, что проводит задержания, пообещав назвать точное число задержанных позже. Марш за ЛукашенкоОдновременно в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> проходит другая акция — сторонников действующего президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>. Они движутся колонной по проспекту Независимости, выкрикивают слова в поддержку единства и целостности Белоруссии, высказывают одобрение внутренней и внешней политики ее лидера и выступают против реабилитации фашизма и раскола в белорусском обществе. Некоторые несут в руках флаги Белоруссии, национально-освободительного движения и даже Советского Союза. Другие — портреты Лукашенко и своих родственников, погибших в Великой Отечественной войне. Сотрудники правоохранительных органов в ход акции никак не вмешиваются.Массовые акции протеста начались в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, сразу после выборов президента. По данным ЦИК, на выборах победил Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов, его соперница <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> получила 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признает. Сначала против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем методы силовиков стали мягче. По данным МВД, в первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе как минимум 130 правоохранителей. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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Ура белорусам! Да здравствуют свободные люди!
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ну и чё? В париже вон газ применили и все молчат.
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минск
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минск, белоруссия, в мире

В Минске задержали участниц акции протеста

15:06 12.09.2020 (обновлено: 23:07 12.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкУчастницы женского марша "Подруга за подругу" в Минске
Участницы женского марша Подруга за подругу в Минске - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Участницы женского марша "Подруга за подругу" в Минске
МИНСК, 12 сен — РИА Новости. ОМОН провел задержания на несанкционированном "Женском марше" в центре Минска, передает корреспондент РИА Новости.
На акцию на площади Свободы собрались несколько сотен женщин. Милиция призывала их разойтись, однако они не подчинились. После этого начались задержания.
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На площадь прибыла колонна автозаков, но позже уехала. После того как ОМОН заполнил задержанными один из микроавтобусов, женщины плотно окружили его и несколько минут не давали уехать. Затем милиционерам удалось расчистить дорогу. С одного из омоновцев сорвали маску.
После разгона акции на площади Свободы ее участницы собрались в две колонны по разным берегам реки Свислочь и двинулись в сторону Комаровского рынка. В районе улицы Богдановича задержали еще нескольких человек.
Милиция подтвердила, что проводит задержания, пообещав назвать точное число задержанных позже.
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Марш за Лукашенко

Одновременно в Минске проходит другая акция — сторонников действующего президента Александра Лукашенко. Они движутся колонной по проспекту Независимости, выкрикивают слова в поддержку единства и целостности Белоруссии, высказывают одобрение внутренней и внешней политики ее лидера и выступают против реабилитации фашизма и раскола в белорусском обществе. Некоторые несут в руках флаги Белоруссии, национально-освободительного движения и даже Советского Союза. Другие — портреты Лукашенко и своих родственников, погибших в Великой Отечественной войне. Сотрудники правоохранительных органов в ход акции никак не вмешиваются.
Массовые акции протеста начались в Белоруссии 9 августа, сразу после выборов президента. По данным ЦИК, на выборах победил Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов, его соперница Светлана Тихановская получила 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признает.
Сначала против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем методы силовиков стали мягче. По данным МВД, в первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе как минимум 130 правоохранителей. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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Протесты в Минске - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
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Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Ура белорусам! Да здравствуют свободные люди!
12 сентября, 15:19
SVSamvel Vazgenovich Gurgenov
151176215251
ну и чё? В париже вон газ применили и все молчат.
12 сентября, 15:34
пЗпрапорщик Задов
364300350
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