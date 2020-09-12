https://ria.ru/20200912/minsk-1577136747.html

В Минске задержали участниц акции протеста

ОМОН провел задержания на несанкционированном "Женском марше" в центре Минска, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T15:06

2020-09-12T15:06

2020-09-12T23:07

протесты в белоруссии

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<strong>МИНСК, 12 сен — РИА Новости.</strong> ОМОН провел задержания на несанкционированном "Женском марше" в центре Минска, передает корреспондент РИА Новости.На акцию на площади Свободы собрались несколько сотен женщин. Милиция призывала их разойтись, однако они не подчинились. После этого начались задержания. На площадь прибыла колонна автозаков, но позже уехала. После того как ОМОН заполнил задержанными один из микроавтобусов, женщины плотно окружили его и несколько минут не давали уехать. Затем милиционерам удалось расчистить дорогу. С одного из омоновцев сорвали маску.После разгона акции на площади Свободы ее участницы собрались в две колонны по разным берегам реки Свислочь и двинулись в сторону Комаровского рынка. В районе улицы Богдановича задержали еще нескольких человек.Милиция подтвердила, что проводит задержания, пообещав назвать точное число задержанных позже. Марш за ЛукашенкоОдновременно в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> проходит другая акция — сторонников действующего президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>. Они движутся колонной по проспекту Независимости, выкрикивают слова в поддержку единства и целостности Белоруссии, высказывают одобрение внутренней и внешней политики ее лидера и выступают против реабилитации фашизма и раскола в белорусском обществе. Некоторые несут в руках флаги Белоруссии, национально-освободительного движения и даже Советского Союза. Другие — портреты Лукашенко и своих родственников, погибших в Великой Отечественной войне. Сотрудники правоохранительных органов в ход акции никак не вмешиваются.Массовые акции протеста начались в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, сразу после выборов президента. По данным ЦИК, на выборах победил Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов, его соперница <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> получила 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признает. Сначала против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем методы силовиков стали мягче. По данным МВД, в первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе как минимум 130 правоохранителей. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь >></a></strong>

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https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

https://ria.ru/20200912/belorussiya-1577130426.html

Samvel Vazgenovich Gurgenov Ура белорусам! Да здравствуют свободные люди! 442

прапорщик Задов ну и чё? В париже вон газ применили и все молчат. 434

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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