https://ria.ru/20200912/mavzoley-1577151972.html

Зюганов раскритиковал предложение Союза архитекторов по Мавзолею Ленина

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал в Twitter предложение Союза архитекторов провести конкурс на лучший проект по ре-использованию здания Мавзолея Ленина. РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T22:58

2020-09-12T22:58

2020-09-12T22:58

россия

архитектура

владимир ленин (владимир ульянов)

геннадий зюганов

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.</strong> Лидер КПРФ <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Zjuganov/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Зюганов</a> раскритиковал в <a href="https://twitter.com/G_Zyuganov/status/1304852150099509250" target="_blank">Twitter</a> предложение Союза архитекторов провести конкурс на лучший проект по ре-использованию здания Мавзолея <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Lenin_Vladimir_Uljanov/" target="_blank" data-auto="true">Ленина</a>."О новой провокации против Мавзолея Ленина от неких архитекторов. Еще раз подчеркну: ничего, кроме презрения, эти "пляски" вызвать не могут", — написал он.Ранее лидер коммунистов заявил, что никого из организаторов подобных конкурсов не пустит в здание и пообещал "погнать их оттуда". Политик добавил, что предложения вынести Ленина из Мавзолея могут "поджечь Россию".В Союзе архитекторов заявили, что не планируют выносить тело Ленина из здания. Идея конкурса состоит в том, чтобы создать банк проектов на случай, если это произойдет.Итоги конкурса подведут на фестивале "Зодчество", который пройдет в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> с 11 по 13 ноября в "Гостином дворе". Участники должны разработать фор-эскиз, то есть схему, проекта ре-использования Мавзолея, а кроме того, предложить маршрут, который связывающий здание музея Щусева с Красной площадью.

https://ria.ru/20200912/mavzoley-1577133525.html

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россия

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, архитектура, владимир ленин (владимир ульянов), геннадий зюганов, москва, общество