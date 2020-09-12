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https://ria.ru/20200912/mavzoley-1577151972.html
Зюганов раскритиковал предложение Союза архитекторов по Мавзолею Ленина
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал в Twitter предложение Союза архитекторов провести конкурс на лучший проект по ре-использованию здания Мавзолея Ленина. РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T22:58
2020-09-12T22:58
россия
архитектура
владимир ленин (владимир ульянов)
геннадий зюганов
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.</strong> Лидер КПРФ <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Zjuganov/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Зюганов</a> раскритиковал в <a href="https://twitter.com/G_Zyuganov/status/1304852150099509250" target="_blank">Twitter</a> предложение Союза архитекторов провести конкурс на лучший проект по ре-использованию здания Мавзолея <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Lenin_Vladimir_Uljanov/" target="_blank" data-auto="true">Ленина</a>."О новой провокации против Мавзолея Ленина от неких архитекторов. Еще раз подчеркну: ничего, кроме презрения, эти "пляски" вызвать не могут", — написал он.Ранее лидер коммунистов заявил, что никого из организаторов подобных конкурсов не пустит в здание и пообещал "погнать их оттуда". Политик добавил, что предложения вынести Ленина из Мавзолея могут "поджечь Россию".В Союзе архитекторов заявили, что не планируют выносить тело Ленина из здания. Идея конкурса состоит в том, чтобы создать банк проектов на случай, если это произойдет.Итоги конкурса подведут на фестивале "Зодчество", который пройдет в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> с 11 по 13 ноября в "Гостином дворе". Участники должны разработать фор-эскиз, то есть схему, проекта ре-использования Мавзолея, а кроме того, предложить маршрут, который связывающий здание музея Щусева с Красной площадью.
https://ria.ru/20200912/mavzoley-1577133525.html
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россия
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россия, архитектура, владимир ленин (владимир ульянов), геннадий зюганов, москва, общество

Зюганов раскритиковал предложение Союза архитекторов по Мавзолею Ленина

22:58 12.09.2020
1375
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрохожие возле Мавзолея В. И. Ленина на Красной площади в Москве
Прохожие возле Мавзолея В. И. Ленина на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал в Twitter предложение Союза архитекторов провести конкурс на лучший проект по ре-использованию здания Мавзолея Ленина.
"О новой провокации против Мавзолея Ленина от неких архитекторов. Еще раз подчеркну: ничего, кроме презрения, эти "пляски" вызвать не могут", — написал он.
Красная площадь и мавзолей Ленина в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
Вчера, 13:43
"Коммунисты России" назвали конкурс на использование мавзолея провокацией
Ранее лидер коммунистов заявил, что никого из организаторов подобных конкурсов не пустит в здание и пообещал "погнать их оттуда". Политик добавил, что предложения вынести Ленина из Мавзолея могут "поджечь Россию".
В Союзе архитекторов заявили, что не планируют выносить тело Ленина из здания. Идея конкурса состоит в том, чтобы создать банк проектов на случай, если это произойдет.
Итоги конкурса подведут на фестивале "Зодчество", который пройдет в Москве с 11 по 13 ноября в "Гостином дворе". Участники должны разработать фор-эскиз, то есть схему, проекта ре-использования Мавзолея, а кроме того, предложить маршрут, который связывающий здание музея Щусева с Красной площадью.
17930418
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РоссияАрхитектураВладимир Ленин (Владимир Ульянов)Геннадий ЗюгановМоскваОбщество
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