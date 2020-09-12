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https://ria.ru/20200912/mavzoley-1577133577.html
В Союзе архитекторов ответили на слухи о выносе Ленина из Мавзолея
Глава Союза архитекторов России Николай Шумаков в беседе с "Подъемом" пояснил, что конкурс на лучший проект по реиспользованию здания Мавзолея не предполагает... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T13:51
2020-09-12T15:17
москва
россия
владимир ленин (владимир ульянов)
алексей щусев
общество
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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. </strong>Глава Союза архитекторов России Николай Шумаков в беседе с "<a href="https://tlgrm.ru/channels/@pdmnews/33828" target="_blank" rel="nofollow noopener">Подъемом</a>" пояснил, что конкурс на лучший проект по реиспользованию здания Мавзолея не предполагает выноса из него тела <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Lenin_Vladimir_Uljanov/" target="_blank" data-auto="true">Ленина</a>.Однако он допустил, что через много лет это может произойти, и тогда встанет вопрос о том, как это здание будет использоваться. Шумаков еще раз отметил, что есть идея создать банк подобных проектов.Он отметил, что никто не будет читать условия конкурса, однако распространятся слухи, что Ленина выносят, а сам Мавзолей взрывают.Об объявленном Союзом архитекторов конкурсе на лучшую концепцию по реиспользованию Мавзолея Ленина стало известно накануне. К участию приглашаются дипломированные архитекторы и авторские коллективы, студенты, художники, дизайнеры. Они должны разработать фор-эскиз (схему) реиспользования здания, а также предложить маршрут, связывающий здание Музея русской архитектуры на Воздвиженке с Красной площадью. Итоги конкурса подведут на фестивале "Зодчество", который пройдет с 11 по 13 ноября.
https://ria.ru/20200912/mavzoley-1577131106.html
Давно пора вынести на кладбище истории и зарыть в землю, человека разрушившего Великую Российскую Империю. Человека, благодаря которому в течении 70-ти лет проводили опыты над населением шестой части суши и благодаря которому русский народ потерял часть своих территорий, а славяне в итоге стали врагами.
267
а может зюган для себя мавзолей держит а может и гарант попытка была на храме увековечить
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москва
россия
РИА Новости
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москва, россия, владимир ленин (владимир ульянов), алексей щусев, общество

В Союзе архитекторов ответили на слухи о выносе Ленина из Мавзолея

13:51 12.09.2020 (обновлено: 15:17 12.09.2020)
25797
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрохожие возле Мавзолея В. И. Ленина на Красной площади в Москве
Прохожие возле Мавзолея В. И. Ленина на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Глава Союза архитекторов России Николай Шумаков в беседе с "Подъемом" пояснил, что конкурс на лучший проект по реиспользованию здания Мавзолея не предполагает выноса из него тела Ленина.
Однако он допустил, что через много лет это может произойти, и тогда встанет вопрос о том, как это здание будет использоваться. Шумаков еще раз отметил, что есть идея создать банк подобных проектов.

"Главное — люди не должны понять, что мы предлагаем вынести Ленина. Коммунисты, конечно, будут категорически против", — сказал глава Cоюза архитекторов.

Он отметил, что никто не будет читать условия конкурса, однако распространятся слухи, что Ленина выносят, а сам Мавзолей взрывают.
Об объявленном Союзом архитекторов конкурсе на лучшую концепцию по реиспользованию Мавзолея Ленина стало известно накануне. К участию приглашаются дипломированные архитекторы и авторские коллективы, студенты, художники, дизайнеры. Они должны разработать фор-эскиз (схему) реиспользования здания, а также предложить маршрут, связывающий здание Музея русской архитектуры на Воздвиженке с Красной площадью. Итоги конкурса подведут на фестивале "Зодчество", который пройдет с 11 по 13 ноября.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
Вчера, 12:13
Зюганов оценил конкурс на лучшую концепцию использования Мавзолея
78228529272
Обсудить 148
МоскваРоссияВладимир Ленин (Владимир Ульянов)Алексей ЩусевОбщество
Популярные комментарии
Давно пора вынести на кладбище истории и зарыть в землю, человека разрушившего Великую Российскую Империю. Человека, благодаря которому в течении 70-ти лет проводили опыты над населением шестой части суши и благодаря которому русский народ потерял часть своих территорий, а славяне в итоге стали врагами.
12 сентября, 14:17
Влад АнтилиберВлад Антилибер
8013010160
а может зюган для себя мавзолей держит а может и гарант попытка была на храме увековечить
12 сентября, 14:27
антон чеховантон чехов
691610390
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