https://ria.ru/20200912/mavzoley-1577133577.html

В Союзе архитекторов ответили на слухи о выносе Ленина из Мавзолея

Глава Союза архитекторов России Николай Шумаков в беседе с "Подъемом" пояснил, что конкурс на лучший проект по реиспользованию здания Мавзолея не предполагает... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T13:51

2020-09-12T13:51

2020-09-12T15:17

москва

россия

владимир ленин (владимир ульянов)

алексей щусев

общество

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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. </strong>Глава Союза архитекторов России Николай Шумаков в беседе с "<a href="https://tlgrm.ru/channels/@pdmnews/33828" target="_blank" rel="nofollow noopener">Подъемом</a>" пояснил, что конкурс на лучший проект по реиспользованию здания Мавзолея не предполагает выноса из него тела <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Lenin_Vladimir_Uljanov/" target="_blank" data-auto="true">Ленина</a>.Однако он допустил, что через много лет это может произойти, и тогда встанет вопрос о том, как это здание будет использоваться. Шумаков еще раз отметил, что есть идея создать банк подобных проектов.Он отметил, что никто не будет читать условия конкурса, однако распространятся слухи, что Ленина выносят, а сам Мавзолей взрывают.Об объявленном Союзом архитекторов конкурсе на лучшую концепцию по реиспользованию Мавзолея Ленина стало известно накануне. К участию приглашаются дипломированные архитекторы и авторские коллективы, студенты, художники, дизайнеры. Они должны разработать фор-эскиз (схему) реиспользования здания, а также предложить маршрут, связывающий здание Музея русской архитектуры на Воздвиженке с Красной площадью. Итоги конкурса подведут на фестивале "Зодчество", который пройдет с 11 по 13 ноября.

https://ria.ru/20200912/mavzoley-1577131106.html

Влад Антилибер Давно пора вынести на кладбище истории и зарыть в землю, человека разрушившего Великую Российскую Империю. Человека, благодаря которому в течении 70-ти лет проводили опыты над населением шестой части суши и благодаря которому русский народ потерял часть своих территорий, а славяне в итоге стали врагами. 267

антон чехов а может зюган для себя мавзолей держит а может и гарант попытка была на храме увековечить 179

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москва

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, россия, владимир ленин (владимир ульянов), алексей щусев, общество