https://ria.ru/20200912/mavzoley-1577133525.html

"Коммунисты России" назвали конкурс на использование мавзолея провокацией

Партия "Коммунисты России" назвала провокацией идею Союза архитекторов России провести конкурс на лучшую концепцию повторного использования мавзолея Владимира... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T13:43

2020-09-12T13:43

2020-09-12T13:43

максим сурайкин

коммунисты россии

мавзолей ленина

москва

союз архитекторов россии

общество

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<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Партия "<a href="http://ria.ru/organization_Kommunisty_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Коммунисты России</a>" назвала провокацией идею Союза архитекторов России провести конкурс на лучшую концепцию повторного использования мавзолея <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Lenin_Vladimir_Uljanov/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Ленина</a> и обратилась в <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуру</a> РФ с просьбой лишить организацию регистрации, сообщил председатель ЦК партии <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Surajjkin/" target="_blank" data-auto="true">Максим Сурайкин</a>.Ранее Союз архитекторов России начал приём заявок на Всероссийский конкурс на лучшую концепцию по повторному использованию мавзолея Ленина на Красной площади в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, говорится на сайте союза."Инициатива Союза архитекторов носит откровенно экстремистский и провокационный характер... Нахождение тела Ленина в мавзолее покоится на базе широкого общественного согласия, на идее уважения к решению наших предков, которое никто не вправе пересматривать. Поэтому выпад Союза архитекторов - это провокация и акт экстремизма, поскольку любое изменение статуса мавзолея приведет к массовым волнениям, к гражданскому противостоянию в стране", - сказал РИА Новости Сурайкин.По его словам, лучшим решением в данный момент было бы лишить регистрации Союз архитекторов за экстремистские заявления."Партия направила соответствующее требование в генеральную прокуратуру РФ", - добавил он.

https://ria.ru/20200912/mavzoley-1577131106.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим сурайкин, коммунисты россии, мавзолей ленина, москва, союз архитекторов россии, общество