https://ria.ru/20200912/maruv-1577097198.html

Maruv опубликовала на YouTube откровенный клип на трек "Sad Song"

Украинская певица Maruv (Анна Корсун) опубликовала на YouTube черно-белый клип на новый трек "Sad Song". Видео сняла режиссер Яна Чаплыгина, которая уже не... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T00:21

2020-09-12T00:21

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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. </strong>Украинская певица Maruv (Анна Корсун) опубликовала на YouTube черно-белый клип на новый трек "Sad Song". Видео сняла режиссер Яна Чаплыгина, которая уже не первый раз сотрудничает с исполнительницей. В ролике героиня Maruv пытается разобраться, какая сторона в ней преобладает: темная или светлая (роль альтер-эго певицы сыграла танцовщица Варвара Шабельникова). И только в конце, после споров и разногласий, Maruv приходит к тому, что хорошо, когда они находятся в балансе.И хотя певица, как в предыдущих работах, снова демонстрирует откровенные наряды (латексные ботфорты и полупрозрачные боди) и соблазнительные танцы, по мнению многих зрителей, в этот раз Анна Корсун, наконец, представила что-то "свежее" и "необычное". "Очень талантливо снят клип и песня очень цепляет. Действительно что-то свежее для Maruv", — считает Black Phoenix 26."Необычная, но невероятно красивая работа от Анюты", — написала Dariya Vlogs."Вау! Лучшее видео 2020-го года. Просто таю от "Sad Song", — заявила Tin XKX.

https://ria.ru/20200617/1573066546.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, шоу-бизнес, maruv (анна корсун), знаменитости, звезды, youtube