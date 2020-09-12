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https://ria.ru/20200912/maruv-1577097198.html
Maruv опубликовала на YouTube откровенный клип на трек "Sad Song"
Украинская певица Maruv (Анна Корсун) опубликовала на YouTube черно-белый клип на новый трек "Sad Song". Видео сняла режиссер Яна Чаплыгина, которая уже не... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T00:21
2020-09-12T00:28
культура
музыка
новости культуры
шоу-бизнес
maruv (анна корсун)
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youtube
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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. </strong>Украинская певица Maruv (Анна Корсун) опубликовала на YouTube черно-белый клип на новый трек "Sad Song". Видео сняла режиссер Яна Чаплыгина, которая уже не первый раз сотрудничает с исполнительницей. В ролике героиня Maruv пытается разобраться, какая сторона в ней преобладает: темная или светлая (роль альтер-эго певицы сыграла танцовщица Варвара Шабельникова). И только в конце, после споров и разногласий, Maruv приходит к тому, что хорошо, когда они находятся в балансе.И хотя певица, как в предыдущих работах, снова демонстрирует откровенные наряды (латексные ботфорты и полупрозрачные боди) и соблазнительные танцы, по мнению многих зрителей, в этот раз Анна Корсун, наконец, представила что-то "свежее" и "необычное". "Очень талантливо снят клип и песня очень цепляет. Действительно что-то свежее для Maruv", — считает Black Phoenix 26."Необычная, но невероятно красивая работа от Анюты", — написала Dariya Vlogs."Вау! Лучшее видео 2020-го года. Просто таю от "Sad Song", — заявила Tin XKX.
https://ria.ru/20200617/1573066546.html
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музыка, новости культуры, шоу-бизнес, maruv (анна корсун), знаменитости, звезды, youtube

Maruv опубликовала на YouTube откровенный клип на трек "Sad Song"

00:21 12.09.2020 (обновлено: 00:28 12.09.2020)
112
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Украинская певица Maruv (Анна Корсун) опубликовала на YouTube черно-белый клип на новый трек "Sad Song". Видео сняла режиссер Яна Чаплыгина, которая уже не первый раз сотрудничает с исполнительницей.
В ролике героиня Maruv пытается разобраться, какая сторона в ней преобладает: темная или светлая (роль альтер-эго певицы сыграла танцовщица Варвара Шабельникова). И только в конце, после споров и разногласий, Maruv приходит к тому, что хорошо, когда они находятся в балансе.
И хотя певица, как в предыдущих работах, снова демонстрирует откровенные наряды (латексные ботфорты и полупрозрачные боди) и соблазнительные танцы, по мнению многих зрителей, в этот раз Анна Корсун, наконец, представила что-то "свежее" и "необычное".
"Очень талантливо снят клип и песня очень цепляет. Действительно что-то свежее для Maruv", — считает Black Phoenix 26.
"Клип, наверное, лучше всех остальных получился", — прокомментировал Daniil Odintsov.
"Необычная, но невероятно красивая работа от Анюты", — написала Dariya Vlogs.
"Вау! Лучшее видео 2020-го года. Просто таю от "Sad Song", — заявила Tin XKX.
MARUV & Boosin — I Want You - РИА Новости, 1920, 17.06.2020
17 июня, 16:14Культура
Maruv и Boosin представили клип на песню "I want you"
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КультураМузыкаНовости культурыШоу-бизнесMaruv (Анна Корсун)ЗнаменитостизвездыYouTube
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