https://ria.ru/20200912/martin-1577089651.html
Соседи запретили Джорджу Мартину строить "замок" на заднем дворе
Власти не одобрили строительство "замка" на заднем дворе дома Джорджа Мартина в Санта-Фе (штат Нью-Мексико), сообщает The Guardian. РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T02:49
2020-09-12T02:49
2020-09-12T02:56
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<strong>МОСКВА, 12 сен – РИА Новости</strong>. Власти не одобрили строительство "замка" на заднем дворе дома Джорджа Мартина в Санта-Фе (штат Нью-Мексико), <a href="https://www.theguardian.com/books/2020/sep/10/santa-fe-george-r-r-martin-library-game-of-thrones" target="_blank">сообщает</a> The Guardian.Ранее более сорока соседей подписали письмо с просьбой отклонить проект, потому что постройка будет слишком "заметной". Автор "Песни льда и пламени", которая легла в основу "Игры престолов", собирался возвести библиотеку в готическом стиле с башней высотой около девяти метров и террасой на крыше, но Совет по надзору за историческими районами города отказал ему на основании того, что высота сооружения превышает максимально допустимую на 1,2 метра. "Это настоящий средневековый замок, и я не понимаю, как он может быть одобрен", — заявил один из членов Совета Франк Кац. "Учитывая популярность Джорджа Мартина и "Игры престолов", мы боимся, что наш район превратится в очередную туристическую достопримечательность, поскольку фанаты тут же ринутся искать крепость в центре Санта-Фе", — отметил один из соседей Марк Грэхам. "Мы подумали, что это Винтерфелл, когда впервые увидели планы. Не хватает только Джона Сноу и пары драконов", — <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-8711007/Game-Thrones-author-George-R-R-Martin-wants-build-fantasy-castle-backyard.html" target="_blank">рассказал</a> Daily Mail другой житель того же района.Писателю принадлежат два дома в Санта-Фе (у одного из них почтовый ящик в виде крепости) и кинотеатр.
https://ria.ru/20200819/1575938882.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, игра престолов (сериал), нью-мексико, санта-фе (сша)
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости
. Власти не одобрили строительство "замка" на заднем дворе дома Джорджа Мартина в Санта-Фе (штат Нью-Мексико), сообщает
The Guardian.
Ранее более сорока соседей подписали письмо с просьбой отклонить проект, потому что постройка будет слишком "заметной".
Автор "Песни льда и пламени", которая легла в основу "Игры престолов", собирался возвести библиотеку в готическом стиле с башней высотой около девяти метров и террасой на крыше, но Совет по надзору за историческими районами города отказал ему на основании того, что высота сооружения превышает максимально допустимую на 1,2 метра.
"Это настоящий средневековый замок, и я не понимаю, как он может быть одобрен", — заявил один из членов Совета Франк Кац.
"Учитывая популярность Джорджа Мартина и "Игры престолов", мы боимся, что наш район превратится в очередную туристическую достопримечательность, поскольку фанаты тут же ринутся искать крепость в центре Санта-Фе", — отметил один из соседей Марк Грэхам.
"Мы подумали, что это Винтерфелл, когда впервые увидели планы. Не хватает только Джона Сноу и пары драконов", — рассказал
Daily Mail другой житель того же района.
Писателю принадлежат два дома в Санта-Фе (у одного из них почтовый ящик в виде крепости) и кинотеатр.