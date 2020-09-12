Лукашенко назвал условия для отвода войск от западной границы
19:15 12.09.2020 (обновлено: 20:13 12.09.2020)
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МИНСК, 12 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил минобороны решить, целесообразно ли держать дополнительные силы у западной границы, если учения НАТО в Польше и Литве завершатся в ближайшее время.
Как передает Sputnik Беларусь, глава государства провел "традиционное субботнее совещание" с силовым блоком Совета безопасности Белоруссии.
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"Первый вопрос - о ситуации на западной границе. Хотел бы услышать доклад министра обороны и начальника Генштаба о том, какие вы предлагаете действия нашей армии в ближайшее время. То есть, если натовские войска в Польше, Литве в принципе закончили так называемые учения и не шевелятся там больше, нам следует адекватно на это реагировать. Мы не можем там долгое время без необходимости держать вооруженные силы в таком количестве. Тем более что это недешево обходится", - сказал президент.
"Если же там по-прежнему происходят те же события, что и месяц тому назад, значит, ваши предложения, как мы будем реагировать в связи с этим. Словом, дальнейшие действия наших вооруженных сил на западной границе, исходя из той обстановки, которая складывается в Польше и Литве", - сказал Лукашенко.
Кроме того, на совещании глава государства попросил министра внутренних дел Юрия Караева доложить об общественно-политической ситуации в целом по стране, потому что "мы обычно топчемся здесь, в Минске, но страна не такая маленькая".
"Вам в этом плане виднее, и вы нам доложите о ситуации, в том числе и за истекшую неделю", - добавил Лукашенко.
Лукашенко ранее по итогам заседания Совбеза республики поручил минобороны следить за передвижением войск НАТО в Польше и Литве и "не стесняться" выводить на направления их передвижения свои подразделения.
Минобороны сообщало, что в Белоруссии проводится комплексная проверка боеготовности ВС, предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боеготовности с призывом военнослужащих из запаса. В рамках проверки 28-31 августа прошли тактические учения. Минобороны Белоруссии отмечало, что танковые части в рамках проверки боеготовности отрабатывали ведение оборонительного боя на западном направлении.