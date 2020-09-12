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https://ria.ru/20200912/lukashenko-1577146683.html
Лукашенко назвал условия для отвода войск от западной границы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил минобороны решить, целесообразно ли держать дополнительные силы у западной границы, если учения НАТО в Польше и РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T19:15
2020-09-12T20:13
министерство обороны белоруссии
александр лукашенко
нато
польша
белоруссия
литва
в мире
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<strong>МИНСК, 12 сен – РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> поручил минобороны решить, целесообразно ли держать дополнительные силы у западной границы, если учения <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> в <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польше</a> и <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литве</a> завершатся в ближайшее время.Как передает <a href="https://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>, глава государства провел "традиционное субботнее совещание" с силовым блоком Совета безопасности <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a>."Первый вопрос - о ситуации на западной границе. Хотел бы услышать доклад министра обороны и начальника Генштаба о том, какие вы предлагаете действия нашей армии в ближайшее время. То есть, если натовские войска в Польше, Литве в принципе закончили так называемые учения и не шевелятся там больше, нам следует адекватно на это реагировать. Мы не можем там долгое время без необходимости держать вооруженные силы в таком количестве. Тем более что это недешево обходится", - сказал президент."Если же там по-прежнему происходят те же события, что и месяц тому назад, значит, ваши предложения, как мы будем реагировать в связи с этим. Словом, дальнейшие действия наших вооруженных сил на западной границе, исходя из той обстановки, которая складывается в Польше и Литве", - сказал Лукашенко.Кроме того, на совещании глава государства попросил министра внутренних дел Юрия Караева доложить об общественно-политической ситуации в целом по стране, потому что "мы обычно топчемся здесь, в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, но страна не такая маленькая"."Вам в этом плане виднее, и вы нам доложите о ситуации, в том числе и за истекшую неделю", - добавил Лукашенко.Лукашенко ранее по итогам заседания Совбеза республики поручил минобороны следить за передвижением войск НАТО в Польше и Литве и "не стесняться" выводить на направления их передвижения свои подразделения.Минобороны сообщало, что в Белоруссии проводится комплексная проверка боеготовности ВС, предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боеготовности с призывом военнослужащих из запаса. В рамках проверки 28-31 августа прошли тактические учения. <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Белоруссии</a> отмечало, что танковые части в рамках проверки боеготовности отрабатывали ведение оборонительного боя на западном направлении.
https://ria.ru/20200909/neft-1576939511.html
https://ria.ru/20200828/pushkov-1576405888.html
https://ria.ru/20200819/1575967943.html
Если не было бы учений НАТО Лука их выдумал бы.
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Если бы не было Луки - его бы выдумали либеро леваки
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7
польша
белоруссия
литва
РИА Новости
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министерство обороны белоруссии, александр лукашенко, нато, польша, белоруссия, литва, в мире

Лукашенко назвал условия для отвода войск от западной границы

19:15 12.09.2020 (обновлено: 20:13 12.09.2020)
8266
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 12 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил минобороны решить, целесообразно ли держать дополнительные силы у западной границы, если учения НАТО в Польше и Литве завершатся в ближайшее время.
Как передает Sputnik Беларусь, глава государства провел "традиционное субботнее совещание" с силовым блоком Совета безопасности Белоруссии.
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"Первый вопрос - о ситуации на западной границе. Хотел бы услышать доклад министра обороны и начальника Генштаба о том, какие вы предлагаете действия нашей армии в ближайшее время. То есть, если натовские войска в Польше, Литве в принципе закончили так называемые учения и не шевелятся там больше, нам следует адекватно на это реагировать. Мы не можем там долгое время без необходимости держать вооруженные силы в таком количестве. Тем более что это недешево обходится", - сказал президент.
"Если же там по-прежнему происходят те же события, что и месяц тому назад, значит, ваши предложения, как мы будем реагировать в связи с этим. Словом, дальнейшие действия наших вооруженных сил на западной границе, исходя из той обстановки, которая складывается в Польше и Литве", - сказал Лукашенко.
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Кроме того, на совещании глава государства попросил министра внутренних дел Юрия Караева доложить об общественно-политической ситуации в целом по стране, потому что "мы обычно топчемся здесь, в Минске, но страна не такая маленькая".
"Вам в этом плане виднее, и вы нам доложите о ситуации, в том числе и за истекшую неделю", - добавил Лукашенко.
Лукашенко ранее по итогам заседания Совбеза республики поручил минобороны следить за передвижением войск НАТО в Польше и Литве и "не стесняться" выводить на направления их передвижения свои подразделения.
Минобороны сообщало, что в Белоруссии проводится комплексная проверка боеготовности ВС, предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боеготовности с призывом военнослужащих из запаса. В рамках проверки 28-31 августа прошли тактические учения. Минобороны Белоруссии отмечало, что танковые части в рамках проверки боеготовности отрабатывали ведение оборонительного боя на западном направлении.
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1101022114
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Министерство обороны БелоруссииАлександр ЛукашенкоНАТОПольшаБелоруссияЛитваВ мире
Популярные комментарии
Если не было бы учений НАТО Лука их выдумал бы.
12 сентября, 19:26
max parusmax parus
11000541
Если бы не было Луки - его бы выдумали либеро леваки
12 сентября, 19:34
mmorpheus.storer
2700026
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