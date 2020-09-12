https://ria.ru/20200912/lukashenko-1577146683.html

Лукашенко назвал условия для отвода войск от западной границы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил минобороны решить, целесообразно ли держать дополнительные силы у западной границы, если учения НАТО в Польше и РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T19:15

2020-09-12T19:15

2020-09-12T20:13

министерство обороны белоруссии

александр лукашенко

нато

польша

белоруссия

литва

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577035001_0:218:3169:2001_1400x0_80_0_0_94f2af8dcafca3ab6b475fac77f44563.jpg

<strong>МИНСК, 12 сен – РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> поручил минобороны решить, целесообразно ли держать дополнительные силы у западной границы, если учения <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> в <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польше</a> и <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литве</a> завершатся в ближайшее время.Как передает <a href="https://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>, глава государства провел "традиционное субботнее совещание" с силовым блоком Совета безопасности <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a>."Первый вопрос - о ситуации на западной границе. Хотел бы услышать доклад министра обороны и начальника Генштаба о том, какие вы предлагаете действия нашей армии в ближайшее время. То есть, если натовские войска в Польше, Литве в принципе закончили так называемые учения и не шевелятся там больше, нам следует адекватно на это реагировать. Мы не можем там долгое время без необходимости держать вооруженные силы в таком количестве. Тем более что это недешево обходится", - сказал президент."Если же там по-прежнему происходят те же события, что и месяц тому назад, значит, ваши предложения, как мы будем реагировать в связи с этим. Словом, дальнейшие действия наших вооруженных сил на западной границе, исходя из той обстановки, которая складывается в Польше и Литве", - сказал Лукашенко.Кроме того, на совещании глава государства попросил министра внутренних дел Юрия Караева доложить об общественно-политической ситуации в целом по стране, потому что "мы обычно топчемся здесь, в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, но страна не такая маленькая"."Вам в этом плане виднее, и вы нам доложите о ситуации, в том числе и за истекшую неделю", - добавил Лукашенко.Лукашенко ранее по итогам заседания Совбеза республики поручил минобороны следить за передвижением войск НАТО в Польше и Литве и "не стесняться" выводить на направления их передвижения свои подразделения.Минобороны сообщало, что в Белоруссии проводится комплексная проверка боеготовности ВС, предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боеготовности с призывом военнослужащих из запаса. В рамках проверки 28-31 августа прошли тактические учения. <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Белоруссии</a> отмечало, что танковые части в рамках проверки боеготовности отрабатывали ведение оборонительного боя на западном направлении.

https://ria.ru/20200909/neft-1576939511.html

https://ria.ru/20200828/pushkov-1576405888.html

https://ria.ru/20200819/1575967943.html

max parus Если не было бы учений НАТО Лука их выдумал бы. 57

morpheus.storer Если бы не было Луки - его бы выдумали либеро леваки 35

7

польша

белоруссия

литва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны белоруссии, александр лукашенко, нато, польша, белоруссия, литва, в мире