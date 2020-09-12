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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200912/lukashenko-1577137704.html
В Минске проходит акция сторонников Лукашенко
Свыше сотни сторонников действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко движутся в составе колонны по проспекту Независимости в центре Минска, скандируя РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T15:33
2020-09-12T19:15
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 12 сен - РИА Новости.</strong> Свыше сотни сторонников действующего президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> движутся в составе колонны по проспекту Независимости в центре <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>, скандируя лозунги в поддержку главы государства, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.Участники акции начали шествие от площади Победы, ставшей уже традиционным местом их сбора. По пути они выкрикивают слова в поддержку единства и целостности Белоруссии, высказывают одобрение внутренней и внешней политики ее лидера и выступают против реабилитации фашизма и раскола в белорусском обществе.Некоторые из участников шествия несут в руках флаги Белоруссии, национально-освободительного движения и даже Советского Союза. Другие - портреты Лукашенко и своих родственников, погибших в Великой Отечественной Войне.Сотрудники правоохранительных органов никак не вмешиваются в ход проводимой акции. Время от времени некоторые пешеходы присоединяются к процессии, в ряде случаев - вместе со своими детьми.Одновременно с этим в центре Минска белорусские силовики проводят задержания участниц несанкционированного "женского марша", который те попытались провести на площади Свободы. Там собрались порядка 200 человек. Сотрудники милиции неоднократно призывали девушек и женщин разойтись, предупреждая их о незаконности проводимой ими акции, однако эти призывы не возымели действия.По пути к площади Независимости участники шествия несколько раз встречали идущих им навстречу сторонников оппозиции. В каждом из этих случаев приверженцы конкурирующих политических сил расходились мирно, не высказывая какой-либо агрессии в адрес друг друга.По прибытии на площадь, которая уже стала излюбленным местом проведения массовых акций, сторонники Лукашенко спели национальный гимн. После этого, сделав несколько совместных фотографий, они горячо поблагодарили друг друга за встречу и разошлись.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200911/belorussiya--1577103491.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200911/politika-1577100033.html
Есть видос этой дезы?
32
аналогично и оппозиционеры) выдали польские флажки в товарных количествах, плакаты, цветочки закупили...Технологии одинаковы для любой стороны, не находите?
32
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минск
белоруссия
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Минске проходит акция сторонников Лукашенко

15:33 12.09.2020 (обновлено: 19:15 12.09.2020)
3924
© РИА НовостиСторонники Александра Лукашенко во время марша в Минске
Сторонники Александра Лукашенко во время марша в Минске - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости
МИНСК, 12 сен - РИА Новости. Свыше сотни сторонников действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко движутся в составе колонны по проспекту Независимости в центре Минска, скандируя лозунги в поддержку главы государства, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
Участники акции начали шествие от площади Победы, ставшей уже традиционным местом их сбора. По пути они выкрикивают слова в поддержку единства и целостности Белоруссии, высказывают одобрение внутренней и внешней политики ее лидера и выступают против реабилитации фашизма и раскола в белорусском обществе.
Некоторые из участников шествия несут в руках флаги Белоруссии, национально-освободительного движения и даже Советского Союза. Другие - портреты Лукашенко и своих родственников, погибших в Великой Отечественной Войне.
Сотрудники правоохранительных органов никак не вмешиваются в ход проводимой акции. Время от времени некоторые пешеходы присоединяются к процессии, в ряде случаев - вместе со своими детьми.
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Одновременно с этим в центре Минска белорусские силовики проводят задержания участниц несанкционированного "женского марша", который те попытались провести на площади Свободы. Там собрались порядка 200 человек. Сотрудники милиции неоднократно призывали девушек и женщин разойтись, предупреждая их о незаконности проводимой ими акции, однако эти призывы не возымели действия.
По пути к площади Независимости участники шествия несколько раз встречали идущих им навстречу сторонников оппозиции. В каждом из этих случаев приверженцы конкурирующих политических сил расходились мирно, не высказывая какой-либо агрессии в адрес друг друга.
По прибытии на площадь, которая уже стала излюбленным местом проведения массовых акций, сторонники Лукашенко спели национальный гимн. После этого, сделав несколько совместных фотографий, они горячо поблагодарили друг друга за встречу и разошлись.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
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Есть видос этой дезы?
12 сентября, 15:35
SVSamvel Vazgenovich Gurgenov
10110119
аналогично и оппозиционеры) выдали польские флажки в товарных количествах, плакаты, цветочки закупили...Технологии одинаковы для любой стороны, не находите?
12 сентября, 15:42
О Ольга Занкова
2320016
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