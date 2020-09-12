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https://ria.ru/20200912/leto-1577124376.html
Синоптик рассказал, в каких регионах сохраняется летняя погода
Дождь, прошедший в четверг в Центральной России, и следующие за ним сухие дни создают все условия для появления осенних грибов, кроме того, великолепная погода... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T04:09
2020-09-12T12:18
юрий варакин
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
владимирская область
республика крым
краснодарский край
ярославская область
общество
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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.</strong> Дождь, прошедший в четверг в Центральной России, и следующие за ним сухие дни создают все условия для появления осенних грибов, кроме того, великолепная погода стоит на южных российских морских курортах, сообщил РИА Новости руководитель ситуационного центра <a href="http://ria.ru/organization_Rosgidromet/" target="_blank" data-auto="true">Росгидромета</a> <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Varakin/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Варакин</a>."Все лето в центре Европейской России заливало, мы перекрыли все нормы осадков, в августе было всего 50% нормы осадков, в сентябре осадки в норме. Грядущие три дня будут солнечными, поэтому надо за грибами собираться. В четверг дожди пролили. Это хорошо не только для опят, но уже и для осенних грибов. Было сухо — август сухой, а сейчас влаги для грибов достаточно. Это и столичный регион, и <a href="https://ria.ru/location_Vladimirskaja_oblast" target="_blank">Владимирская </a>и <a href="http://ria.ru/location_JAroslavskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ярославская области</a>, и ряд других областей Центрального региона", — сказал Варакин.Он также отметил, что продолжение теплой августовской погоды наблюдается на юге страны."Шикарная погода продолжается в <a href="https://ria.ru/location_Crimea" target="_blank">Крыму</a>, в <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарском крае</a>, на черноморском побережье. В Краснодарском крае температура воздуха 29-31 градус, а температура воды 22-25 градусов, в Крыму чуть прохладнее, 27-29 и температура воды 21-23 градуса", — сказал Варакин.
https://ria.ru/20200912/leto-1577124109.html
владимирская область
республика крым
краснодарский край
ярославская область
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юрий варакин, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), владимирская область, республика крым, краснодарский край, ярославская область, общество

Синоптик рассказал, в каких регионах сохраняется летняя погода

04:09 12.09.2020 (обновлено: 12:18 12.09.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдыхающие прогуливаются по набережной в Судаке
Отдыхающие прогуливаются по набережной в Судаке - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Дождь, прошедший в четверг в Центральной России, и следующие за ним сухие дни создают все условия для появления осенних грибов, кроме того, великолепная погода стоит на южных российских морских курортах, сообщил РИА Новости руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
"Все лето в центре Европейской России заливало, мы перекрыли все нормы осадков, в августе было всего 50% нормы осадков, в сентябре осадки в норме. Грядущие три дня будут солнечными, поэтому надо за грибами собираться. В четверг дожди пролили. Это хорошо не только для опят, но уже и для осенних грибов. Было сухо — август сухой, а сейчас влаги для грибов достаточно. Это и столичный регион, и Владимирская и Ярославская области, и ряд других областей Центрального региона", — сказал Варакин.
Он также отметил, что продолжение теплой августовской погоды наблюдается на юге страны.
"Шикарная погода продолжается в Крыму, в Краснодарском крае, на черноморском побережье. В Краснодарском крае температура воздуха 29-31 градус, а температура воды 22-25 градусов, в Крыму чуть прохладнее, 27-29 и температура воды 21-23 градуса", — сказал Варакин.
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Юрий ВаракинФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)Владимирская областьРеспублика КрымКраснодарский крайЯрославская областьОбщество
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