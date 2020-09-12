https://ria.ru/20200912/leto-1577124376.html

Синоптик рассказал, в каких регионах сохраняется летняя погода

Дождь, прошедший в четверг в Центральной России, и следующие за ним сухие дни создают все условия для появления осенних грибов, кроме того, великолепная погода... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T04:09

2020-09-12T04:09

2020-09-12T12:18

юрий варакин

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

владимирская область

республика крым

краснодарский край

ярославская область

общество

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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.</strong> Дождь, прошедший в четверг в Центральной России, и следующие за ним сухие дни создают все условия для появления осенних грибов, кроме того, великолепная погода стоит на южных российских морских курортах, сообщил РИА Новости руководитель ситуационного центра <a href="http://ria.ru/organization_Rosgidromet/" target="_blank" data-auto="true">Росгидромета</a> <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Varakin/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Варакин</a>."Все лето в центре Европейской России заливало, мы перекрыли все нормы осадков, в августе было всего 50% нормы осадков, в сентябре осадки в норме. Грядущие три дня будут солнечными, поэтому надо за грибами собираться. В четверг дожди пролили. Это хорошо не только для опят, но уже и для осенних грибов. Было сухо — август сухой, а сейчас влаги для грибов достаточно. Это и столичный регион, и <a href="https://ria.ru/location_Vladimirskaja_oblast" target="_blank">Владимирская </a>и <a href="http://ria.ru/location_JAroslavskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ярославская области</a>, и ряд других областей Центрального региона", — сказал Варакин.Он также отметил, что продолжение теплой августовской погоды наблюдается на юге страны."Шикарная погода продолжается в <a href="https://ria.ru/location_Crimea" target="_blank">Крыму</a>, в <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарском крае</a>, на черноморском побережье. В Краснодарском крае температура воздуха 29-31 градус, а температура воды 22-25 градусов, в Крыму чуть прохладнее, 27-29 и температура воды 21-23 градуса", — сказал Варакин.

https://ria.ru/20200912/leto-1577124109.html

владимирская область

республика крым

краснодарский край

ярославская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий варакин, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), владимирская область, республика крым, краснодарский край, ярославская область, общество