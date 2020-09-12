https://ria.ru/20200912/leto-1577124109.html

Названы регионы, в которые придет бабье лето

В третьей декаде сентября бабье лето придет в Приморье, после 21 сентября — на северо-запад Европейской России, а затем, возможно, и в центральные регионы,... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T03:16

2020-09-12T03:16

2020-09-12T13:56

юрий варакин

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

хабаровск

новосибирская область

норвегия

общество

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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.</strong> В третьей декаде сентября бабье лето придет в Приморье, после 21 сентября — на северо-запад Европейской России, а затем, возможно, и в центральные регионы, рассказал РИА Новости руководитель ситуационного центра <a href="http://ria.ru/organization_Rosgidromet/" target="_blank" data-auto="true">Росгидромета</a> Юрий Варакин."Можно сказать, что хорошая осенняя погода, или бабье лето, наступило в <a href="http://ria.ru/location_Primorskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Приморском крае</a>. Там, несмотря на прошедшие тайфуны и циклон, который сейчас там, — все это будет оказывать влияние и ухудшать погоду до конца второй декады сентября. А в третью декаду еще южнее опустится антициклон. Он сейчас формируется над Амуром. После 20-го, может быть, 21 сентября в Приморье наступит погожая погода, можно сказать, придет бабье лето: будет без дождей и солнечно. То есть сначала это будет Хабаровск, <a href="http://ria.ru/location_Evrejjskaja_avtonomnaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Еврейская автономная область</a>, потом антициклон придет в <a href="https://ria.ru/location_Primorskijj_krajj" target="_blank">Приморье </a>и на <a href="https://ria.ru/location_Sakhalin" target="_blank">Сахалин</a>", — пояснил он.На Урале или в Сибири, где активно действуют циклоны, бабьего лета на следующей неделе точно не будет, добавил синоптик. Однако в начале недели хорошая погода будет в <a href="http://ria.ru/location_Novosibirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирской области</a>, на юге <a href="http://ria.ru/location_Povolzhe/" target="_blank" data-auto="true">Поволжья</a>, в Оренбургской и <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской областях</a>. Но по продолжительности этот период недотягивает до понятия бабьего лета."Если говорить про Центральную Россию, то точно будет бабье лето три-четыре дня на северо-западе. Там сформируется в начале третьей декады, после 21-го числа, над Скандинавией антициклон. Сначала он затронет юг Норвегии, Финляндии, Польши и постепенно будет расширяться и смещаться на восток: затронет территорию Калининграда, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Псковской области. Потом — как повезет, сейчас трудно говорить. Если он классически будет опускаться на юго-восток — к Смоленску, на <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, — то нас ждет бабье лето. Вероятность этого 50 на 50. Повторюсь, что следующая неделя будет с дождями, а уже в третьей декаде он может и дойти: может быть, с 22-го по 26-е будет", — сказал Варакин.Он уточнил, что даже если в сентябре бабьего лета в Центральной России не случится, оно может быть в октябре, пусть и с более низкими температурами."Кусочек бабьего лета будет в выходные. Длинным этой осенью бабье лето не будет. Уже формируются активно циклоны, которые приходят через Скандинавию. Тот циклон, который в четверг навел шороху в Санкт-Петербурге, придет в центр Европейской России и подпортит нам погоду", — сказал синоптик.На юге Европейской России бабье лето возможно в октябре или ноябре, добавил он."Перед бабьим летом должен быть промежуток, когда похолодает и дожди, а потом уже придет антициклональная погода — теплее и без осадков. Так, заранее мы не можем предугадать, когда оно точно будет", — заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20200909/pogoda-1576974953.html

https://ria.ru/20200907/pogoda-1576853425.html

Иван Чугайнов Это деградация СМИ. 90% новостей про то, что кто-то где-то что-то сказал (назвал, ответил, прокомментировал) и ещё 10% всякая жесть. 17

3

хабаровск

новосибирская область

норвегия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий варакин, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), хабаровск, новосибирская область, норвегия, общество