https://ria.ru/20200912/kosmos-1577151934.html

SpaceX представит новый прототип космического корабля Starship

Очередной прототип космического корабля SpaseX Starship будет впервые собран с носовым обтекателем примерно через неделю, после чего его будут готовить к... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T22:52

2020-09-12T22:52

2020-09-12T22:52

илон маск

космос - риа наука

spacex

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<strong>ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости.</strong> Очередной прототип космического корабля SpaseX Starship будет впервые собран с носовым обтекателем примерно через неделю, после чего его будут готовить к испытательному взлету на небольшую высоту, сообщил в субботу глава компании <a href="http://ria.ru/person_Ilon_Mask/" target="_blank" data-auto="true">Илон Маск</a>."SN8 Straship с (носовыми) стабилизаторами и носовым обтекателем должен быть готов примерно через неделю. Потом статическое огневое испытание, проверки, статическое огневое испытание, полет на 60 тысяч футов (18,3 тысячи метров - ред.) и обратно. Так или иначе впечатления гарантированы!" - написал он в <a href="https://twitter.com/elonmusk" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-auto="true">Twitter</a>.Как сообщал ранее ресурс nasaspaceflight.com, от предшественников этот прототип также будет отличать количество двигателей - их будет три.В начале сентября прототип корабля без обтекателя и только на одном двигателе успешно совершил первый испытательный полет, поднявшись на высоту 150 метром и опустившись обратно.Испытания предыдущих прототипов за исключением первого (Starhopper) заканчивались неудачей. В конце мая SN4 взорвался после утечки топлива, в апреле другой прототип - Starship SN3 - лопнул при наддуве жидким азотом. Маск объяснил это человеческим фактором.В феврале еще один прототип - Starship SN1 - разорвался на части в ходе тестового наддува жидким азотом. В ноябре 2019 года прототип Starship Mk1 лопнул при испытаниях на герметичность.<a href="http://ria.ru/organization_Space_Exploration_Technologies/" target="_blank" data-auto="true">SpaceX</a> разрабатывает транспортную систему, состоящую из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и <a href="http://ria.ru/location_Mars/" target="_blank" data-auto="true">Марс</a>. Местом запуска и посадки системы определены Космический центр имени Кеннеди на мысе Канаверал в штате <a href="http://ria.ru/location_StateofFlorida/" target="_blank" data-auto="true">Флорида</a> и космодром в деревне Бока-Чика в штате <a href="http://ria.ru/location_StateofTexas/" target="_blank" data-auto="true">Техас</a>.

https://ria.ru/20200606/1572556180.html

https://ria.ru/20200729/1575062537.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илон маск, космос - риа наука, spacex