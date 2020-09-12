https://ria.ru/20200912/kosmos-1577128400.html

Военную инфраструктуру будут использовать для пуска гражданских спутников

Правительство России разрешило использовать военную инфраструктуру для вывода на орбиту блока космических аппаратов "Гонец-М", сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T10:41

2020-09-12T10:41

2020-09-12T11:24

риа наука

россия

космос

плесецк (космодром)

восточный (космодром)

космос - риа наука

министерство обороны рф (минобороны рф)

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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.</strong> Правительство России разрешило использовать военную инфраструктуру для вывода на орбиту блока космических аппаратов "Гонец-М", сообщает пресс-служба кабмина.Соответствующее <a href="http://static.government.ru/media/files/TIqtmckIcAu0uzHWbCWHjoJnAXFzAijt.pdf" target="_blank" rel="nofollow noopener">распоряжение</a> подписал премьер-министр Михаил Мишустин.Речь идет о выводе на орбиту блока космических аппаратов "Гонец-М", которые обеспечивают связь вне зоны покрытия мобильных операторов. В качестве полезной нагрузки вместе с ними запустят несколько спутников, созданных российскими университетами, а также космические аппараты из Финляндии, США, Канады, Литвы, ОАЭ, Германии. В их числе — устройства для отработки технологий интернета вещей, исследований космоса и идентификации гражданских судов. К обслуживанию старта разрешается привлекать личный состав космических войск. Запуск пройдет на договорной основе.Запуск шести спутников "Гонец-М" с космодрома <a href="http://ria.ru/organization_Pleseck_kosmodrom/" target="_blank" data-auto="true">Плесецк</a> запланирован на 28 сентября и на ноябрь-декабрь. Впервые эти аппараты запустят на ракетах-носителях "Союз-2.1б" с разгонными блоками "Фрегат", до этого их на орбиту выводили ракеты "Рокот". В дальнейшем запуски этих спутников планируется проводить с космодрома Восточный.

https://ria.ru/20200715/1574404011.html

Mitrich Kolobok Kolobok Похоже, "Роскосмос" полностью "обделался" при нынешнем своём рукоЙводителе, раз задействуют военных...((( 23

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космос

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, космос, плесецк (космодром), восточный (космодром), космос - риа наука, министерство обороны рф (минобороны рф)