https://ria.ru/20200912/kosmos-1577126500.html

В США ракета частной компании не достигла орбиты из-за аварии

Ракета-носитель частной американской компании Astra, запущенная в субботу с космодрома Кодьяк на Аляске, не достигла орбиты из-за аварии первой ступени,... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T09:23

2020-09-12T09:23

2020-09-12T09:23

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министерство обороны сша

аляска

сша

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<strong>МОСКВА, 12 сен – РИА Новости.</strong> Ракета-носитель частной американской компании Astra, запущенная в субботу с космодрома Кодьяк на <a href="http://ria.ru/location_StateofAlaska/" target="_blank" data-auto="true">Аляске</a>, не достигла орбиты из-за аварии первой ступени, сообщила компания."Успешный старт... но полёт закончился на этапе работы первой ступени", - говорится в сообщении компании Astra в <a href="https://twitter.com/astra_space" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Частная американская компания Astra была образована в 2016 году. Она разработала двухступенчатую ракету для запуска космических аппаратов. В 2018 году ракета совершила два суборбитальных полёта с космодрома Кодьяк, которые были аварийными.Со своей ракетой компания Astra участвовала в конкурсе управления перспективных исследовательских проектов минобороны США (DARPA), но к заданному сроку не сумела вывести спутники на орбиту. При подготовке к первому орбитальному пуску в марте 2020 года ракета разрушилась на стартовом комплексе.

https://radiosputnik.ria.ru/20200625/1573457991.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, министерство обороны сша, аляска, сша