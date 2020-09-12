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https://ria.ru/20200912/kosmos-1577126500.html
В США ракета частной компании не достигла орбиты из-за аварии
Ракета-носитель частной американской компании Astra, запущенная в субботу с космодрома Кодьяк на Аляске, не достигла орбиты из-за аварии первой ступени,... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T09:23
2020-09-12T09:23
риа наука
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министерство обороны сша
аляска
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<strong>МОСКВА, 12 сен – РИА Новости.</strong> Ракета-носитель частной американской компании Astra, запущенная в субботу с космодрома Кодьяк на <a href="http://ria.ru/location_StateofAlaska/" target="_blank" data-auto="true">Аляске</a>, не достигла орбиты из-за аварии первой ступени, сообщила компания."Успешный старт... но полёт закончился на этапе работы первой ступени", - говорится в сообщении компании Astra в <a href="https://twitter.com/astra_space" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Частная американская компания Astra была образована в 2016 году. Она разработала двухступенчатую ракету для запуска космических аппаратов. В 2018 году ракета совершила два суборбитальных полёта с космодрома Кодьяк, которые были аварийными.Со своей ракетой компания Astra участвовала в конкурсе управления перспективных исследовательских проектов минобороны США (DARPA), но к заданному сроку не сумела вывести спутники на орбиту. При подготовке к первому орбитальному пуску в марте 2020 года ракета разрушилась на стартовом комплексе.
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космос - риа наука, министерство обороны сша, аляска, сша

В США ракета частной компании не достигла орбиты из-за аварии

09:23 12.09.2020
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© Фото : Astra/John KrausПуск ракеты-носителя частной американской компании Astra с космодрома Кодьяк на Аляске
Пуск ракеты-носителя частной американской компании Astra с космодрома Кодьяк на Аляске - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© Фото : Astra/John Kraus
Пуск ракеты-носителя частной американской компании Astra с космодрома Кодьяк на Аляске
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Ракета-носитель частной американской компании Astra, запущенная в субботу с космодрома Кодьяк на Аляске, не достигла орбиты из-за аварии первой ступени, сообщила компания.
"Успешный старт... но полёт закончился на этапе работы первой ступени", - говорится в сообщении компании Astra в Twitter.
Частная американская компания Astra была образована в 2016 году. Она разработала двухступенчатую ракету для запуска космических аппаратов. В 2018 году ракета совершила два суборбитальных полёта с космодрома Кодьяк, которые были аварийными.
Со своей ракетой компания Astra участвовала в конкурсе управления перспективных исследовательских проектов минобороны США (DARPA), но к заданному сроку не сумела вывести спутники на орбиту. При подготовке к первому орбитальному пуску в марте 2020 года ракета разрушилась на стартовом комплексе.
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53225701
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РИА НаукаКосмос - РИА НаукаМинистерство обороны СШААляскаСША
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