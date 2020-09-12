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Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20200912/kosmonavty-1577124046.html
Российские космонавты выйдут в открытый космос из нового модуля МКС
Следующий выход в открытый космос российских космонавтов с борта Международной космической станции, планирующийся до конца 2020 года, будет впервые выполнен из... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T03:06
2020-09-12T14:31
хочу стать космонавтом
сергей кудь-сверчков
кэтлин рубинс
земля
сергей рыжиков
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.</strong> Следующий выход в открытый космос российских космонавтов с борта <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a>, планирующийся до конца 2020 года, будет впервые выполнен из нового модуля, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы <a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">"Роскосмоса"</a>.В настоящее время выходы по российской программе осуществляются из модуля "Пирс". В 2021 году его должны отделить от станции и свести с орбиты, чтобы освободить место для модуля "Наука". После этого выходы будут проводиться из модуля "Поиск"."До конца 2020 года планируется выход из МИМ-2 (модуль "Поиск". — Прим. ред.) — впервые в истории, что обусловлено характером работ, которые космонавты будут выполнять при внекорабельной деятельности", — сказал представитель пресс-службы "Роскосмоса".По словам источника РИА Новости в ракетно-космической отрасли, данный выход под обозначением ВКД-47, который осуществят космонавты <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Ryzhikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рыжиков</a> и <a href="https://ria.ru/person_sergey-kud-sverchkov" target="_blank">Сергей Кудь-Сверчков</a>, предварительно намечается в ноябре.Предыдущий российский выход состоялся в мае 2019 года.Ранее сообщалось, что выход под обозначением ВКД-47 планировался в октябре 2019 года, но был отложен на 2020-й. В его задачи вошли замена панели системы терморегулирования модуля "Заря" российского сегмента МКС, снятие научного оборудования и установка нового на российских модулях "Звезда" и "Поиск", а также демонтаж находящегося длительное время снаружи станции элемента корабля "Союз", что должно послужить основой для решения о продлении ресурса корабля больше 210 суток.Сейчас на МКС летают россияне <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a> и <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a>, а также американец Кристофер Кэссиди, возвращение которых на Землю планируется 22 октября. Ожидается, что 14 октября на смену им отправят экипаж из россиян Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова и американки Кэтлин Рубинс.
https://ria.ru/20200910/kosmos-1577025359.html
https://ria.ru/20200909/roskosmos-1576964704.html
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сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, земля, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос

Российские космонавты выйдут в открытый космос из нового модуля МКС

03:06 12.09.2020 (обновлено: 14:31 12.09.2020)
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© NASA / Andrew MorganВид на Землю с МКС
Вид на Землю с МКС - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© NASA / Andrew Morgan
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Следующий выход в открытый космос российских космонавтов с борта Международной космической станции, планирующийся до конца 2020 года, будет впервые выполнен из нового модуля, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".
В настоящее время выходы по российской программе осуществляются из модуля "Пирс". В 2021 году его должны отделить от станции и свести с орбиты, чтобы освободить место для модуля "Наука". После этого выходы будут проводиться из модуля "Поиск".
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"До конца 2020 года планируется выход из МИМ-2 (модуль "Поиск". — Прим. ред.) — впервые в истории, что обусловлено характером работ, которые космонавты будут выполнять при внекорабельной деятельности", — сказал представитель пресс-службы "Роскосмоса".
По словам источника РИА Новости в ракетно-космической отрасли, данный выход под обозначением ВКД-47, который осуществят космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, предварительно намечается в ноябре.
Предыдущий российский выход состоялся в мае 2019 года.
Ранее сообщалось, что выход под обозначением ВКД-47 планировался в октябре 2019 года, но был отложен на 2020-й. В его задачи вошли замена панели системы терморегулирования модуля "Заря" российского сегмента МКС, снятие научного оборудования и установка нового на российских модулях "Звезда" и "Поиск", а также демонтаж находящегося длительное время снаружи станции элемента корабля "Союз", что должно послужить основой для решения о продлении ресурса корабля больше 210 суток.
Сейчас на МКС летают россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Кристофер Кэссиди, возвращение которых на Землю планируется 22 октября. Ожидается, что 14 октября на смену им отправят экипаж из россиян Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова и американки Кэтлин Рубинс.
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Хочу стать космонавтомСергей Кудь-СверчковКэтлин РубинсЗемляСергей РыжиковМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмос
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