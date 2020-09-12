https://ria.ru/20200912/kosmonavty-1577124046.html

Российские космонавты выйдут в открытый космос из нового модуля МКС

Следующий выход в открытый космос российских космонавтов с борта Международной космической станции, планирующийся до конца 2020 года, будет впервые выполнен из... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T03:06

2020-09-12T03:06

2020-09-12T14:31

хочу стать космонавтом

сергей кудь-сверчков

кэтлин рубинс

земля

сергей рыжиков

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.</strong> Следующий выход в открытый космос российских космонавтов с борта <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a>, планирующийся до конца 2020 года, будет впервые выполнен из нового модуля, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы <a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">"Роскосмоса"</a>.В настоящее время выходы по российской программе осуществляются из модуля "Пирс". В 2021 году его должны отделить от станции и свести с орбиты, чтобы освободить место для модуля "Наука". После этого выходы будут проводиться из модуля "Поиск"."До конца 2020 года планируется выход из МИМ-2 (модуль "Поиск". — Прим. ред.) — впервые в истории, что обусловлено характером работ, которые космонавты будут выполнять при внекорабельной деятельности", — сказал представитель пресс-службы "Роскосмоса".По словам источника РИА Новости в ракетно-космической отрасли, данный выход под обозначением ВКД-47, который осуществят космонавты <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Ryzhikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рыжиков</a> и <a href="https://ria.ru/person_sergey-kud-sverchkov" target="_blank">Сергей Кудь-Сверчков</a>, предварительно намечается в ноябре.Предыдущий российский выход состоялся в мае 2019 года.Ранее сообщалось, что выход под обозначением ВКД-47 планировался в октябре 2019 года, но был отложен на 2020-й. В его задачи вошли замена панели системы терморегулирования модуля "Заря" российского сегмента МКС, снятие научного оборудования и установка нового на российских модулях "Звезда" и "Поиск", а также демонтаж находящегося длительное время снаружи станции элемента корабля "Союз", что должно послужить основой для решения о продлении ресурса корабля больше 210 суток.Сейчас на МКС летают россияне <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a> и <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a>, а также американец Кристофер Кэссиди, возвращение которых на Землю планируется 22 октября. Ожидается, что 14 октября на смену им отправят экипаж из россиян Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова и американки Кэтлин Рубинс.

https://ria.ru/20200910/kosmos-1577025359.html

https://ria.ru/20200909/roskosmos-1576964704.html

земля

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, земля, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос