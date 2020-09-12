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В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
Еще 14 пациентов с коронавирусом скончались в Москве, общее число умерших достигло 4982, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T23:03
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распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.</strong> Еще 14 пациентов с коронавирусом скончались в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, общее число умерших достигло 4982, следует из данных оперативного штаба.Днем ранее сообщалось о 12 скончавшихся.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва

В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

23:03 12.09.2020 (обновлено: 23:30 12.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобиль реанимации у городской клинической больницы имени С. С. Юдина в Москв
Автомобиль реанимации у городской клинической больницы имени С. С. Юдина в Москв - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Еще 14 пациентов с коронавирусом скончались в Москве, общее число умерших достигло 4982, следует из данных оперативного штаба.
Днем ранее сообщалось о 12 скончавшихся.

"В Москве скончались 14 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", — говорится в сообщении.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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21211031
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоМосква
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