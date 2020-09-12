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https://ria.ru/20200912/koronavirus-1577136706.html
В Минобрнауки рассказали о ситуации с коронавирусом в вузах
Эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в российских вузах стабильная, введения дополнительных мер профилактики не требуется, заявил глава Минобрнауки... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T15:05
2020-09-12T23:42
валерий фальков
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Эпидемиологическая обстановка по <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусу </a>в российских вузах стабильная, введения дополнительных мер профилактики не требуется, заявил глава Минобрнауки <a href="http://ria.ru/person_valeriy-falkov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Фальков</a>."Ситуация стабильная с точки зрения эпидемиологической, дополнительных никаких мер не надо и рекомендаций, посмотрим, как будет дальше", - сказал Фальков журналистам.Он также отметил, что есть единичные случаи заболевания, но нет очагов. Фальков отметил, что прошли всего 11 дней учебы, и некоторые вузы еще только с 14 сентября выйдут на обучение.По его словам, есть заболевшие среди студентов и преподавателей.Министр добавил, что против того, чтобы устраивать сплошные проверки соблюдения мер предосторожности в вузах, по его мнению, учебные заведения хорошо организованы.Фальков также уточнил, что главным критерием эффективности профилактических мер в вузах будет то, продолжится или нет обучение."Сейчас очень важно очень оперативно реагировать, сосредоточиться на качестве образовательного процесса", - добавил министр.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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валерий фальков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), общество

В Минобрнауки рассказали о ситуации с коронавирусом в вузах

15:05 12.09.2020 (обновлено: 23:42 12.09.2020)
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© Fotolia / Syda ProductionsЛекция в университете
Лекция в университете - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© Fotolia / Syda Productions
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в российских вузах стабильная, введения дополнительных мер профилактики не требуется, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.
"Ситуация стабильная с точки зрения эпидемиологической, дополнительных никаких мер не надо и рекомендаций, посмотрим, как будет дальше", - сказал Фальков журналистам.
Он также отметил, что есть единичные случаи заболевания, но нет очагов.
Фальков отметил, что прошли всего 11 дней учебы, и некоторые вузы еще только с 14 сентября выйдут на обучение.
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По его словам, есть заболевшие среди студентов и преподавателей.
Министр добавил, что против того, чтобы устраивать сплошные проверки соблюдения мер предосторожности в вузах, по его мнению, учебные заведения хорошо организованы.
Фальков также уточнил, что главным критерием эффективности профилактических мер в вузах будет то, продолжится или нет обучение.
"Сейчас очень важно очень оперативно реагировать, сосредоточиться на качестве образовательного процесса", - добавил министр.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВалерий ФальковКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Общество
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