https://ria.ru/20200912/koronavirus-1577136706.html

В Минобрнауки рассказали о ситуации с коронавирусом в вузах

Эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в российских вузах стабильная, введения дополнительных мер профилактики не требуется, заявил глава Минобрнауки... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T15:05

2020-09-12T15:05

2020-09-12T23:42

валерий фальков

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Эпидемиологическая обстановка по <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусу </a>в российских вузах стабильная, введения дополнительных мер профилактики не требуется, заявил глава Минобрнауки <a href="http://ria.ru/person_valeriy-falkov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Фальков</a>."Ситуация стабильная с точки зрения эпидемиологической, дополнительных никаких мер не надо и рекомендаций, посмотрим, как будет дальше", - сказал Фальков журналистам.Он также отметил, что есть единичные случаи заболевания, но нет очагов. Фальков отметил, что прошли всего 11 дней учебы, и некоторые вузы еще только с 14 сентября выйдут на обучение.По его словам, есть заболевшие среди студентов и преподавателей.Министр добавил, что против того, чтобы устраивать сплошные проверки соблюдения мер предосторожности в вузах, по его мнению, учебные заведения хорошо организованы.Фальков также уточнил, что главным критерием эффективности профилактических мер в вузах будет то, продолжится или нет обучение."Сейчас очень важно очень оперативно реагировать, сосредоточиться на качестве образовательного процесса", - добавил министр.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200912/myasnikov-1577135818.html

https://ria.ru/20200515/1571520997.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий фальков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), общество