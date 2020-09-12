Эксперт оценил награждение Кончаловского на Венецианском кинофестивале
23:14 12.09.2020 (обновлено: 23:39 12.09.2020)
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Награждение Андрея Кончаловского специальным призом жюри Венецианского кинофестиваля не может не вызывать восторга, это заслуженная награда режиссера, который является одним из самых любимых мастеров киносмотра в Венеции, считает президент Гильдии киноведов и кинокритиков РФ, культуролог Кирилл Разлогов.
Фильм "Дорогие товарищи!" Кончаловского получил специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля, торжественная церемония награждения победителей которого состоялась в субботу.
"Для Андрея Сергеевича это привычная награда, он один из любимых режиссеров Венецианского кинофестиваля, практически каждая его картина попадает в конкурс фестиваля. Награда заслуженная, восторгов она не может не вызывать. Данный приз - признание художественного качества, произведшее на членов жюри сильное впечатление, а не социально-критической актуальности, к которой сводится, как правило, обсуждение такого рода картин", - сказал он РИА Новости.
Картина "Дорогие товарищи!", главную роль в которой сыграла супруга режиссера Юлия Высоцкая, основана на реальных событиях, произошедших в 1962 году в Новочеркасске, где во время забастовки были расстреляны рабочие. Как рассказали прокатчики, фильм выйдет в российский прокат в ноябре 2020 года.
В июне 1962 года в Новочеркасске произошла забастовка рабочих электровозостроительного завода. Двести рабочих сталелитейного цеха прекратили работу и потребовали повышения зарплаты. Вскоре забастовка охватила весь завод. Около 5 тысяч бастующих перекрыли железнодорожную магистраль, связывающую Юг России с центром РСФСР. В городе начались митинги и стихийные беспорядки, толпа попыталась взять здание местного горкома. Выступление подавили силами армии и КГБ СССР. Информация о жертвах была засекречена. По официальным данным, частично рассекреченным только в конце 1980-х годов, при разгоне демонстрации было убито 26 человек, еще 87 человек получили ранения.
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