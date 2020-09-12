https://ria.ru/20200912/konchalovskiy-1577152167.html

Эксперт оценил награждение Кончаловского на Венецианском кинофестивале

Награждение Андрея Кончаловского специальным призом жюри Венецианского кинофестиваля не может не вызывать восторга, это заслуженная награда режиссера, который... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T23:14

2020-09-12T23:14

2020-09-12T23:39

культура

россия

юлия высоцкая

андрей кончаловский

венецианский кинофестиваль

новочеркасск

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<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Награждение <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Konchalovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Кончаловского</a> специальным призом жюри Венецианского кинофестиваля не может не вызывать восторга, это заслуженная награда режиссера, который является одним из самых любимых мастеров киносмотра в Венеции, считает президент Гильдии киноведов и кинокритиков РФ, культуролог <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Razlogov/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Разлогов</a>.Фильм "Дорогие товарищи!" Кончаловского получил специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля, торжественная церемония награждения победителей которого состоялась в субботу.Картина "Дорогие товарищи!", главную роль в которой сыграла супруга режиссера <a href="http://ria.ru/person_JUlija_Vysockaja/" target="_blank" data-auto="true">Юлия Высоцкая</a>, основана на реальных событиях, произошедших в 1962 году в <a href="http://ria.ru/location_Novocherkassk/" target="_blank" data-auto="true">Новочеркасске</a>, где во время забастовки были расстреляны рабочие. Как рассказали прокатчики, фильм выйдет в российский прокат в ноябре 2020 года.В июне 1962 года в Новочеркасске произошла забастовка рабочих электровозостроительного завода. Двести рабочих сталелитейного цеха прекратили работу и потребовали повышения зарплаты. Вскоре забастовка охватила весь завод. Около 5 тысяч бастующих перекрыли железнодорожную магистраль, связывающую Юг России с центром РСФСР. В городе начались митинги и стихийные беспорядки, толпа попыталась взять здание местного горкома. Выступление подавили силами армии и КГБ СССР. Информация о жертвах была засекречена. По официальным данным, частично рассекреченным только в конце 1980-х годов, при разгоне демонстрации было убито 26 человек, еще 87 человек получили ранения.

https://ria.ru/20200902/venetsiya-1576156210.html

Von Stirliz а рецепт успеха нашей ленты на Западе прост: она должна быть о преступлениях "кровавого режиму". В данном случае, о расстреле в Новочеркасске. Позитивные мелодрамы вроде "Москва слезам не верит" больше не в чести. Там нет, ни оппозиции, ни ЛГБТ, а разве могла быть ТАКАЯ жизнь? Как ни странно, а я ее хорошо помню. 23

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россия

новочеркасск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, юлия высоцкая, андрей кончаловский, венецианский кинофестиваль, новочеркасск