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https://ria.ru/20200912/konchalovskiy-1577152167.html
Эксперт оценил награждение Кончаловского на Венецианском кинофестивале
Награждение Андрея Кончаловского специальным призом жюри Венецианского кинофестиваля не может не вызывать восторга, это заслуженная награда режиссера, который... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T23:14
2020-09-12T23:39
культура
россия
юлия высоцкая
андрей кончаловский
венецианский кинофестиваль
новочеркасск
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<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Награждение <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Konchalovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Кончаловского</a> специальным призом жюри Венецианского кинофестиваля не может не вызывать восторга, это заслуженная награда режиссера, который является одним из самых любимых мастеров киносмотра в Венеции, считает президент Гильдии киноведов и кинокритиков РФ, культуролог <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Razlogov/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Разлогов</a>.Фильм "Дорогие товарищи!" Кончаловского получил специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля, торжественная церемония награждения победителей которого состоялась в субботу.Картина "Дорогие товарищи!", главную роль в которой сыграла супруга режиссера <a href="http://ria.ru/person_JUlija_Vysockaja/" target="_blank" data-auto="true">Юлия Высоцкая</a>, основана на реальных событиях, произошедших в 1962 году в <a href="http://ria.ru/location_Novocherkassk/" target="_blank" data-auto="true">Новочеркасске</a>, где во время забастовки были расстреляны рабочие. Как рассказали прокатчики, фильм выйдет в российский прокат в ноябре 2020 года.В июне 1962 года в Новочеркасске произошла забастовка рабочих электровозостроительного завода. Двести рабочих сталелитейного цеха прекратили работу и потребовали повышения зарплаты. Вскоре забастовка охватила весь завод. Около 5 тысяч бастующих перекрыли железнодорожную магистраль, связывающую Юг России с центром РСФСР. В городе начались митинги и стихийные беспорядки, толпа попыталась взять здание местного горкома. Выступление подавили силами армии и КГБ СССР. Информация о жертвах была засекречена. По официальным данным, частично рассекреченным только в конце 1980-х годов, при разгоне демонстрации было убито 26 человек, еще 87 человек получили ранения.
https://ria.ru/20200902/venetsiya-1576156210.html
а рецепт успеха нашей ленты на Западе прост: она должна быть о преступлениях "кровавого режиму". В данном случае, о расстреле в Новочеркасске. Позитивные мелодрамы вроде "Москва слезам не верит" больше не в чести. Там нет, ни оппозиции, ни ЛГБТ, а разве могла быть ТАКАЯ жизнь? Как ни странно, а я ее хорошо помню.
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россия
новочеркасск
РИА Новости
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россия, юлия высоцкая, андрей кончаловский, венецианский кинофестиваль, новочеркасск

Эксперт оценил награждение Кончаловского на Венецианском кинофестивале

23:14 12.09.2020 (обновлено: 23:39 12.09.2020)
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© REUTERS / Guglielmo MangiapaneАндрей Кончаловский на сцене Венецианского кинофестиваля 2020
Андрей Кончаловский на сцене Венецианского кинофестиваля 2020 - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© REUTERS / Guglielmo Mangiapane
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Награждение Андрея Кончаловского специальным призом жюри Венецианского кинофестиваля не может не вызывать восторга, это заслуженная награда режиссера, который является одним из самых любимых мастеров киносмотра в Венеции, считает президент Гильдии киноведов и кинокритиков РФ, культуролог Кирилл Разлогов.
Фильм "Дорогие товарищи!" Кончаловского получил специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля, торжественная церемония награждения победителей которого состоялась в субботу.

"Для Андрея Сергеевича это привычная награда, он один из любимых режиссеров Венецианского кинофестиваля, практически каждая его картина попадает в конкурс фестиваля. Награда заслуженная, восторгов она не может не вызывать. Данный приз - признание художественного качества, произведшее на членов жюри сильное впечатление, а не социально-критической актуальности, к которой сводится, как правило, обсуждение такого рода картин", - сказал он РИА Новости.

Картина "Дорогие товарищи!", главную роль в которой сыграла супруга режиссера Юлия Высоцкая, основана на реальных событиях, произошедших в 1962 году в Новочеркасске, где во время забастовки были расстреляны рабочие. Как рассказали прокатчики, фильм выйдет в российский прокат в ноябре 2020 года.
В июне 1962 года в Новочеркасске произошла забастовка рабочих электровозостроительного завода. Двести рабочих сталелитейного цеха прекратили работу и потребовали повышения зарплаты. Вскоре забастовка охватила весь завод. Около 5 тысяч бастующих перекрыли железнодорожную магистраль, связывающую Юг России с центром РСФСР. В городе начались митинги и стихийные беспорядки, толпа попыталась взять здание местного горкома. Выступление подавили силами армии и КГБ СССР. Информация о жертвах была засекречена. По официальным данным, частично рассекреченным только в конце 1980-х годов, при разгоне демонстрации было убито 26 человек, еще 87 человек получили ранения.
Эмблема 77-го Венецианского кинофестиваля на фасаде Дворца кино на острове Лидо в Венеции. - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 08:00Культура
Какие российские фильмы доедут до Венецианского фестиваля
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Обсудить 2
КультураРоссияЮлия ВысоцкаяАндрей КончаловскийВенецианский кинофестивальНовочеркасск
Популярные комментарии
а рецепт успеха нашей ленты на Западе прост: она должна быть о преступлениях "кровавого режиму". В данном случае, о расстреле в Новочеркасске. Позитивные мелодрамы вроде "Москва слезам не верит" больше не в чести. Там нет, ни оппозиции, ни ЛГБТ, а разве могла быть ТАКАЯ жизнь? Как ни странно, а я ее хорошо помню.
12 сентября, 23:37
Von StirlizVon Stirliz
2000300
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