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https://ria.ru/20200912/kofe-1577123148.html
Кофе признали опасным "сжигателем жиров"
Использовать кофе в качестве "сжигателя жиров" опасно для здоровья. О последствиях такого эксперимента рассказала радио Sputnik профессор ФМБА России, диетолог... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T02:00
2020-09-12T02:00
кофе
маргарита королева
здоровье
общество
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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.</strong> Использовать <a href="https://ria.ru/product_kofe/" target="_blank">кофе</a> в качестве "сжигателя жиров" опасно для здоровья. О последствиях такого эксперимента рассказала <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200912/kofe-1577098409.html" target="_blank">радио Sputnik</a> профессор ФМБА России, диетолог <a href="http://ria.ru/person_margarita-koroleva/" target="_blank" data-auto="true">Маргарита Королева</a>. Похудеть с помощью кофе люди пытаются из-за эффекта, который дает главный компонент этого напитка – кофеин. Это вещество бодрит и ускоряет сокращение сердечной мышцы, что требует сжигания большего количества калорий. "Если человек настроен снизить массу тела с помощью кофе, то он убеждает себя, что кофеин ускоряет обмен веществ. Да, кофеин ускоряет обмен веществ, но происходит это за счет частоты сердечных сокращений. Что будет с сердцем, если мы будем рассчитывать на кофеин как на сжигатель жира и для этого будем использовать до 8 чашек кофе в день? Конечно, будут соответствующие проблемы с сердцем. Людям с гипертонической болезнью или с нарушением ритма сердца кофе вовсе противопоказан", – рассказала Королева.Если пить кофе в умеренных количествах, то он все-таки может помочь сбросить вес, указывает Маргарита Королева. По ее словам, главное пить черный кофе без добавок. Добавление сиропа в кофе – тоже не лучший вариант для худеющего человека."Любой сироп – это углеводистый компонент. Он повышает энергетическую ценность продуктов. К тому же сиропы могут повышать уровень сахара в крови, соответственно это обеспечивает дополнительный выброс инсулина", – пояснила Королева.
https://ria.ru/20200911/pokhudenie-1577078156.html
https://ria.ru/20200911/pokhudenie-1577067151.html
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РИА Новости
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кофе, маргарита королева, здоровье, общество

Кофе признали опасным "сжигателем жиров"

02:00 12.09.2020
464
© РИА Новости / Алексей КуденкоКофе
Кофе - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
Кофе. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Использовать кофе в качестве "сжигателя жиров" опасно для здоровья. О последствиях такого эксперимента рассказала радио Sputnik профессор ФМБА России, диетолог Маргарита Королева.
Похудеть с помощью кофе люди пытаются из-за эффекта, который дает главный компонент этого напитка – кофеин. Это вещество бодрит и ускоряет сокращение сердечной мышцы, что требует сжигания большего количества калорий.
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"Если человек настроен снизить массу тела с помощью кофе, то он убеждает себя, что кофеин ускоряет обмен веществ. Да, кофеин ускоряет обмен веществ, но происходит это за счет частоты сердечных сокращений. Что будет с сердцем, если мы будем рассчитывать на кофеин как на сжигатель жира и для этого будем использовать до 8 чашек кофе в день? Конечно, будут соответствующие проблемы с сердцем. Людям с гипертонической болезнью или с нарушением ритма сердца кофе вовсе противопоказан", – рассказала Королева.
Если пить кофе в умеренных количествах, то он все-таки может помочь сбросить вес, указывает Маргарита Королева. По ее словам, главное пить черный кофе без добавок.
"Кофе не будет калорийным напитком, если мы не обогащаем его сливками или молоком. Я вообще не очень рекомендую эти продукты взрослым людям. В качестве добавки к кофе стоит использовать миндальное или кокосовое молоко, но калорийность напитка при этом несколько повышается", – уточнила диетолог.
Добавление сиропа в кофе – тоже не лучший вариант для худеющего человека.
"Любой сироп – это углеводистый компонент. Он повышает энергетическую ценность продуктов. К тому же сиропы могут повышать уровень сахара в крови, соответственно это обеспечивает дополнительный выброс инсулина", – пояснила Королева.
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КофеМаргарита КоролеваЗдоровьеОбщество
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