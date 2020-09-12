Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200912/kinofestival-1577150635.html
Режиссер Куросава получил "Серебряного льва"
Лучшим режиссером на 77-м Венецианском кинофестивале назвали японца Киёши Куросаву, который представил в конкурсе исторический фильм "Жена шпиона" (Wife of a... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T21:27
2020-09-13T00:09
культура
венецианский кинофестиваль
италия
венеция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0c/1577150605_0:0:2568:1446_1400x0_80_0_0_82938720e0fcc22f76706f2554e6c934.jpg
<strong>ВЕНЕЦИЯ, 12 сен - РИА Новости, Александр Логунов.</strong> Лучшим режиссером на 77-м Венецианском кинофестивале назвали японца Киёши Куросаву, который представил в конкурсе исторический фильм "Жена шпиона" (Wife of a Spy), передает корреспондент РИА Новости.Куросава, которому присуждён "Серебряный лев", поблагодарил за него жюри фестиваля и съёмочную группу. Не сумев прибыть в <a href="http://ria.ru/location_Venice/" target="_blank" data-auto="true">Венецию</a> лично, он записал видеообращение."Жена шпиона" - нуар в декорациях предвоенной <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a>. Главные герои фильма - семейная пара - узнают военный секрет, который заставляет их выступить против собственного государства.Международный Венецианский кинофестиваль проходил на острове Лидо со 2 сентября, в субботу состоялась торжественная церемония награждения победителей.
https://ria.ru/20200912/festival-1577096309.html
1
италия
венеция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0c/1577150605_9:0:2217:1656_1400x0_80_0_0_01bbfa9bc7405aea46db328d29743d6f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
венецианский кинофестиваль, италия, венеция

Режиссер Куросава получил "Серебряного льва"

21:27 12.09.2020 (обновлено: 00:09 13.09.2020)
1976
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк68-й Берлинский международный кинофестиваль. День седьмой
68-й Берлинский международный кинофестиваль. День седьмой - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
ВЕНЕЦИЯ, 12 сен - РИА Новости, Александр Логунов. Лучшим режиссером на 77-м Венецианском кинофестивале назвали японца Киёши Куросаву, который представил в конкурсе исторический фильм "Жена шпиона" (Wife of a Spy), передает корреспондент РИА Новости.
Куросава, которому присуждён "Серебряный лев", поблагодарил за него жюри фестиваля и съёмочную группу. Не сумев прибыть в Венецию лично, он записал видеообращение.
Первая красная дорожка. Открылся 77-й Венецианский кинофестиваль
© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанк

Председатель жюри 77-го Венецианского международного кинофестиваля, Кейт Бланшетт выбрала для церемонии открытия строгое закрытое платье-кейп. Она появлялась в нем пять лет назад на лондонской премьере своего фильма "Кэрол".

Председатель жюри 77-го Венецианского международного кинофестиваля, австралийская актриса Кейт Бланшетт
1 из 12

Председатель жюри 77-го Венецианского международного кинофестиваля, Кейт Бланшетт выбрала для церемонии открытия строгое закрытое платье-кейп. Она появлялась в нем пять лет назад на лондонской премьере своего фильма "Кэрол".

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанк

Британская актриса Тильда Суинтон получила из рук Кейт Бланшетт "Золотого льва Святого Марка" за вклад в кинематограф.

Британская актриса Тильда Суинтон, получившая награду Золотой лев Святого Марка Венецианского кинофестиваля за вклад в кинематограф
2 из 12

Британская актриса Тильда Суинтон получила из рук Кейт Бланшетт "Золотого льва Святого Марка" за вклад в кинематограф.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанк

Директор Венецианского международного кинофестиваля Альберто Барбера назвал смотр "перезагрузкой" и "новой надеждой киноиндустрии" в текущих условиях, но выбрал весьма траурный образ для такого оптимистичного прогноза.

Директор Венецианского международного кинофестиваля Альберто Барбера и председатель жюри 77-го Венецианского международного кинофестиваля, австралийская актриса Кейт Бланшетт
3 из 12

Директор Венецианского международного кинофестиваля Альберто Барбера назвал смотр "перезагрузкой" и "новой надеждой киноиндустрии" в текущих условиях, но выбрал весьма траурный образ для такого оптимистичного прогноза.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанк

Требование ношения масок в помещениях распространялось даже на звезд первой величины. Не стала исключением Тильда Суинтон, которая изящно обошла правила, выбрав карнавальную маску. Рядом с ней — президент фестиваля Роберто Чикутто и директор смотра Альберто Барбера.

Британская актриса Тильда Суинтон, президент Роберто Чикутто и директор Венецианского международного кинофестиваля Альберто Барбера
4 из 12

Требование ношения масок в помещениях распространялось даже на звезд первой величины. Не стала исключением Тильда Суинтон, которая изящно обошла правила, выбрав карнавальную маску. Рядом с ней — президент фестиваля Роберто Чикутто и директор смотра Альберто Барбера.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанк

Итальянский режиссер Даниэле Лукетти на красной дорожке на премьере своего фильма "Фамильный узел". В этом году в основной программе 18 лент, включая "Дорогие товарищи" Андрея Кончаловского.

Итальянский режиссер Даниэле Лукетти
5 из 12

Итальянский режиссер Даниэле Лукетти на красной дорожке на премьере своего фильма "Фамильный узел". В этом году в основной программе 18 лент, включая "Дорогие товарищи" Андрея Кончаловского.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанк

Актриса Линда Кариди, исполнившая одну из главных ролей в картине "Фамильный узел" (Lacci), поддержала тренд на черные платья.

Итальянская актриса Линда Кариди на красной дорожке премьеры фильма режиссера Даниэле Лукетти Фамильный узел (Lacci) в рамках церемонии открытия 77-го Венецианского международного кинофестиваля.
6 из 12

Актриса Линда Кариди, исполнившая одну из главных ролей в картине "Фамильный узел" (Lacci), поддержала тренд на черные платья.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанк

В этом году вокруг ковровой дорожки публики и журналистов было меньше обычного. Белое платье испанской актрисы Эстер Экспосито вполне можно быть воспринять как политический намек.

Испанская актриса Эстер Экспосито
7 из 12

В этом году вокруг ковровой дорожки публики и журналистов было меньше обычного. Белое платье испанской актрисы Эстер Экспосито вполне можно быть воспринять как политический намек.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанк

Итальянская актриса Тициана Рокка раздобыла маску под цвет платья в духе последней модной тенденции.

Итальянская актриса Тициана Рокка
8 из 12

Итальянская актриса Тициана Рокка раздобыла маску под цвет платья в духе последней модной тенденции.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанк

Некоторые гости творчески подошли к выбору масок, превратив их в настоящее произведение искусства.

Гость на красной дорожке премьеры фильма режиссера Даниэле Лукетти Фамильный узел (Lacci) в рамках церемонии открытия 77-го Венецианского международного кинофестиваля
9 из 12

Некоторые гости творчески подошли к выбору масок, превратив их в настоящее произведение искусства.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанк

Итальянская актриса Элеонора Гаггеро одна из немногих выбрала наряд жизнерадостного цвета с пышными викторианскими оборками.

Итальянская актриса Элеонора Гаггеро
10 из 12

Итальянская актриса Элеонора Гаггеро одна из немногих выбрала наряд жизнерадостного цвета с пышными викторианскими оборками.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанк

Анна Фольетта ("Эскорт в любви", "Привет, Эмичи!") в платье местного дома мод стала одной из ведущих церемонии.

Итальянская актриса Анна Фольетта на красной дорожке премьеры фильма режиссера Даниэле Лукетти Фамильный узел (Lacci) в рамках церемонии открытия 77-го Венецианского международного кинофестиваля
11 из 12

Анна Фольетта ("Эскорт в любви", "Привет, Эмичи!") в платье местного дома мод стала одной из ведущих церемонии.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанк

Итальянская певица Элоди вышла на красную дорожку с бойфрендом —музыкальным продюсером и рэпером Фабио Риццо (Marracash). Наряд от модного дизайнера не украсило ее фигуру. С некоторых ракурсов кажется, что девушка будто бы обернулась в фольгу.

Итальянский музыкальный продюсер, рэпер Фабио Риццо (Marracash) и певица Элоди (Elodie)
12 из 12

Итальянская певица Элоди вышла на красную дорожку с бойфрендом —музыкальным продюсером и рэпером Фабио Риццо (Marracash). Наряд от модного дизайнера не украсило ее фигуру. С некоторых ракурсов кажется, что девушка будто бы обернулась в фольгу.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
1 из 12

Председатель жюри 77-го Венецианского международного кинофестиваля, Кейт Бланшетт выбрала для церемонии открытия строгое закрытое платье-кейп. Она появлялась в нем пять лет назад на лондонской премьере своего фильма "Кэрол".

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
2 из 12

Британская актриса Тильда Суинтон получила из рук Кейт Бланшетт "Золотого льва Святого Марка" за вклад в кинематограф.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
3 из 12

Директор Венецианского международного кинофестиваля Альберто Барбера назвал смотр "перезагрузкой" и "новой надеждой киноиндустрии" в текущих условиях, но выбрал весьма траурный образ для такого оптимистичного прогноза.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
4 из 12

Требование ношения масок в помещениях распространялось даже на звезд первой величины. Не стала исключением Тильда Суинтон, которая изящно обошла правила, выбрав карнавальную маску. Рядом с ней — президент фестиваля Роберто Чикутто и директор смотра Альберто Барбера.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
5 из 12

Итальянский режиссер Даниэле Лукетти на красной дорожке на премьере своего фильма "Фамильный узел". В этом году в основной программе 18 лент, включая "Дорогие товарищи" Андрея Кончаловского.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
6 из 12

Актриса Линда Кариди, исполнившая одну из главных ролей в картине "Фамильный узел" (Lacci), поддержала тренд на черные платья.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
7 из 12

В этом году вокруг ковровой дорожки публики и журналистов было меньше обычного. Белое платье испанской актрисы Эстер Экспосито вполне можно быть воспринять как политический намек.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
8 из 12

Итальянская актриса Тициана Рокка раздобыла маску под цвет платья в духе последней модной тенденции.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
9 из 12

Некоторые гости творчески подошли к выбору масок, превратив их в настоящее произведение искусства.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
10 из 12

Итальянская актриса Элеонора Гаггеро одна из немногих выбрала наряд жизнерадостного цвета с пышными викторианскими оборками.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
11 из 12

Анна Фольетта ("Эскорт в любви", "Привет, Эмичи!") в платье местного дома мод стала одной из ведущих церемонии.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
12 из 12

Итальянская певица Элоди вышла на красную дорожку с бойфрендом —музыкальным продюсером и рэпером Фабио Риццо (Marracash). Наряд от модного дизайнера не украсило ее фигуру. С некоторых ракурсов кажется, что девушка будто бы обернулась в фольгу.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
"Жена шпиона" - нуар в декорациях предвоенной Японии. Главные герои фильма - семейная пара - узнают военный секрет, который заставляет их выступить против собственного государства.
Международный Венецианский кинофестиваль проходил на острове Лидо со 2 сентября, в субботу состоялась торжественная церемония награждения победителей.
Британская актриса Тильда Суинтон, получившая награду Золотой лев Святого Марка Венецианского кинофестиваля за вклад в кинематограф - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
Вчера, 08:00Культура
Шпионаж, любовь и драма. Кто победит на Венецианском кинофестивале
532102
Обсудить 1
КультураВенецианский кинофестивальИталияВенеция
Рекомендуем
Эмблема 77-го Венецианского кинофестиваля на фасаде Дворца кино на острове Лидо в Венеции.
Фильм "Новый порядок" получил гран-при жюри Венецианского кинофестиваля
Актёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Ефремова могут вырезать из сериала "Вампиры средней полосы"
Вручение Золотого Льва на 77-м Венецианском кинофестивале
Объявлены лауреаты Венецианского кинофестиваля
Главный военно-морской парад России
Российские Ту-142 совершили полеты над нейтральными водами
Президент союза Национальная медицинская палата Леонид Рошаль
Мясников резко ответил на оскорбления в адрес Рошаля
Андрей Кончаловский на сцене Венецианского кинофестиваля 2020
Кончаловский получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля
Актёра Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Соловьев назвал Ефремова "ничтожеством"
Жещина в защитной маске на Английской набережной в Ницце
Во Франции зафиксировали рекордное число случаев COVID-19 за сутки
Андрей Кончаловский на сцене Венецианского кинофестиваля 2020
Эксперт оценил награждение Кончаловского на Венецианском кинофестивале
Избирательные бюллетени
Жителя Пензы заподозрили в незаконной агитации в день тишины
Прохожие возле Мавзолея В. И. Ленина на Красной площади в Москве
Зюганов раскритиковал предложение Союза архитекторов по Мавзолею Ленина
Танки Abrams армии США на железнодорожной станции в Литве
В Минобороны Белоруссии сообщили о переброске к границе войск США
Глава SpaceX Илон Маск рассказывает о планах по колонизации Марса
SpaceX представит новый прототип космического корабля Starship
Избирательная комиссия на цифровом избирательном участке в Москве
В Москве выявили 14 попыток проголосовать дважды
Президент Аргентины Альберто Фернандес во время видеоконференции с исполнительным директором AstraZeneca Паскалем Сориот
В РФПИ прокомментировали возобновление испытаний вакцины AstraZeneca
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:08РАН: Британия обошла санкции на экспорт космической электроники в Россию
02:44Депутат Рады заявил о подготовке к силовому свержению Зеленского
02:35Явка на избирательных участках на Камчатке составляет почти 27 процентов
02:14Фанаты отреагировали на неожиданное сообщение от Заворотнюк
02:03Эксперт рассказал, зачем прохожие фотографируют номер вашей машины
02:00Россиян предупредили о второй волне активности клещей
01:26В одном из регионов предложили ввести отцовский капитал
01:24США получили заверения Хафтара о возобновлении добычи нефти в Ливии
01:16Аналитик назвал абсурдной позицию Дании по "Северному потоку — 2"
01:04В ЕАО открылись 183 избирательных участка
00:56Кончаловский прокомментировал награду Венецианского кинофестиваля
00:16Депутаты НАО выберут губернатора на очередной сессии совета
00:13Дума ХМАО выберет главу региона из трех кандидатур
00:08В России начался единый день голосования
23:50Белорусская оппозиция отрицает поддержку женских акций из-за рубежа
23:30На Камчатке открылись избирательные участки в единый день голосования
23:14Эксперт оценил награждение Кончаловского на Венецианском кинофестивале
23:03В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:58Зюганов раскритиковал предложение Союза архитекторов по Мавзолею Ленина
22:52SpaceX представит новый прототип космического корабля Starship
Лента новостейМолния