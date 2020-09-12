https://ria.ru/20200912/kinofestival-1577150635.html

Режиссер Куросава получил "Серебряного льва"

Лучшим режиссером на 77-м Венецианском кинофестивале назвали японца Киёши Куросаву, который представил в конкурсе исторический фильм "Жена шпиона" (Wife of a... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T21:27

2020-09-12T21:27

2020-09-13T00:09

культура

венецианский кинофестиваль

италия

венеция

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<strong>ВЕНЕЦИЯ, 12 сен - РИА Новости, Александр Логунов.</strong> Лучшим режиссером на 77-м Венецианском кинофестивале назвали японца Киёши Куросаву, который представил в конкурсе исторический фильм "Жена шпиона" (Wife of a Spy), передает корреспондент РИА Новости.Куросава, которому присуждён "Серебряный лев", поблагодарил за него жюри фестиваля и съёмочную группу. Не сумев прибыть в <a href="http://ria.ru/location_Venice/" target="_blank" data-auto="true">Венецию</a> лично, он записал видеообращение."Жена шпиона" - нуар в декорациях предвоенной <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a>. Главные герои фильма - семейная пара - узнают военный секрет, который заставляет их выступить против собственного государства.Международный Венецианский кинофестиваль проходил на острове Лидо со 2 сентября, в субботу состоялась торжественная церемония награждения победителей.

https://ria.ru/20200912/festival-1577096309.html

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италия

венеция

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

венецианский кинофестиваль, италия, венеция