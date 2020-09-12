Режиссер Куросава получил "Серебряного льва"
Председатель жюри 77-го Венецианского международного кинофестиваля, Кейт Бланшетт выбрала для церемонии открытия строгое закрытое платье-кейп. Она появлялась в нем пять лет назад на лондонской премьере своего фильма "Кэрол".
Председатель жюри 77-го Венецианского международного кинофестиваля, Кейт Бланшетт выбрала для церемонии открытия строгое закрытое платье-кейп. Она появлялась в нем пять лет назад на лондонской премьере своего фильма "Кэрол".
Британская актриса Тильда Суинтон получила из рук Кейт Бланшетт "Золотого льва Святого Марка" за вклад в кинематограф.
Британская актриса Тильда Суинтон получила из рук Кейт Бланшетт "Золотого льва Святого Марка" за вклад в кинематограф.
Директор Венецианского международного кинофестиваля Альберто Барбера назвал смотр "перезагрузкой" и "новой надеждой киноиндустрии" в текущих условиях, но выбрал весьма траурный образ для такого оптимистичного прогноза.
Директор Венецианского международного кинофестиваля Альберто Барбера назвал смотр "перезагрузкой" и "новой надеждой киноиндустрии" в текущих условиях, но выбрал весьма траурный образ для такого оптимистичного прогноза.
Требование ношения масок в помещениях распространялось даже на звезд первой величины. Не стала исключением Тильда Суинтон, которая изящно обошла правила, выбрав карнавальную маску. Рядом с ней — президент фестиваля Роберто Чикутто и директор смотра Альберто Барбера.
Требование ношения масок в помещениях распространялось даже на звезд первой величины. Не стала исключением Тильда Суинтон, которая изящно обошла правила, выбрав карнавальную маску. Рядом с ней — президент фестиваля Роберто Чикутто и директор смотра Альберто Барбера.
Итальянский режиссер Даниэле Лукетти на красной дорожке на премьере своего фильма "Фамильный узел". В этом году в основной программе 18 лент, включая "Дорогие товарищи" Андрея Кончаловского.
Итальянский режиссер Даниэле Лукетти на красной дорожке на премьере своего фильма "Фамильный узел". В этом году в основной программе 18 лент, включая "Дорогие товарищи" Андрея Кончаловского.
Актриса Линда Кариди, исполнившая одну из главных ролей в картине "Фамильный узел" (Lacci), поддержала тренд на черные платья.
Актриса Линда Кариди, исполнившая одну из главных ролей в картине "Фамильный узел" (Lacci), поддержала тренд на черные платья.
В этом году вокруг ковровой дорожки публики и журналистов было меньше обычного. Белое платье испанской актрисы Эстер Экспосито вполне можно быть воспринять как политический намек.
В этом году вокруг ковровой дорожки публики и журналистов было меньше обычного. Белое платье испанской актрисы Эстер Экспосито вполне можно быть воспринять как политический намек.
Итальянская актриса Тициана Рокка раздобыла маску под цвет платья в духе последней модной тенденции.
Итальянская актриса Тициана Рокка раздобыла маску под цвет платья в духе последней модной тенденции.
Некоторые гости творчески подошли к выбору масок, превратив их в настоящее произведение искусства.
Некоторые гости творчески подошли к выбору масок, превратив их в настоящее произведение искусства.
Итальянская актриса Элеонора Гаггеро одна из немногих выбрала наряд жизнерадостного цвета с пышными викторианскими оборками.
Итальянская актриса Элеонора Гаггеро одна из немногих выбрала наряд жизнерадостного цвета с пышными викторианскими оборками.
Анна Фольетта ("Эскорт в любви", "Привет, Эмичи!") в платье местного дома мод стала одной из ведущих церемонии.
Анна Фольетта ("Эскорт в любви", "Привет, Эмичи!") в платье местного дома мод стала одной из ведущих церемонии.
Итальянская певица Элоди вышла на красную дорожку с бойфрендом —музыкальным продюсером и рэпером Фабио Риццо (Marracash). Наряд от модного дизайнера не украсило ее фигуру. С некоторых ракурсов кажется, что девушка будто бы обернулась в фольгу.
Итальянская певица Элоди вышла на красную дорожку с бойфрендом —музыкальным продюсером и рэпером Фабио Риццо (Marracash). Наряд от модного дизайнера не украсило ее фигуру. С некоторых ракурсов кажется, что девушка будто бы обернулась в фольгу.
Председатель жюри 77-го Венецианского международного кинофестиваля, Кейт Бланшетт выбрала для церемонии открытия строгое закрытое платье-кейп. Она появлялась в нем пять лет назад на лондонской премьере своего фильма "Кэрол".
Британская актриса Тильда Суинтон получила из рук Кейт Бланшетт "Золотого льва Святого Марка" за вклад в кинематограф.
Директор Венецианского международного кинофестиваля Альберто Барбера назвал смотр "перезагрузкой" и "новой надеждой киноиндустрии" в текущих условиях, но выбрал весьма траурный образ для такого оптимистичного прогноза.
Требование ношения масок в помещениях распространялось даже на звезд первой величины. Не стала исключением Тильда Суинтон, которая изящно обошла правила, выбрав карнавальную маску. Рядом с ней — президент фестиваля Роберто Чикутто и директор смотра Альберто Барбера.
Итальянский режиссер Даниэле Лукетти на красной дорожке на премьере своего фильма "Фамильный узел". В этом году в основной программе 18 лент, включая "Дорогие товарищи" Андрея Кончаловского.
Актриса Линда Кариди, исполнившая одну из главных ролей в картине "Фамильный узел" (Lacci), поддержала тренд на черные платья.
В этом году вокруг ковровой дорожки публики и журналистов было меньше обычного. Белое платье испанской актрисы Эстер Экспосито вполне можно быть воспринять как политический намек.
Итальянская актриса Тициана Рокка раздобыла маску под цвет платья в духе последней модной тенденции.
Некоторые гости творчески подошли к выбору масок, превратив их в настоящее произведение искусства.
Итальянская актриса Элеонора Гаггеро одна из немногих выбрала наряд жизнерадостного цвета с пышными викторианскими оборками.
Анна Фольетта ("Эскорт в любви", "Привет, Эмичи!") в платье местного дома мод стала одной из ведущих церемонии.
Итальянская певица Элоди вышла на красную дорожку с бойфрендом —музыкальным продюсером и рэпером Фабио Риццо (Marracash). Наряд от модного дизайнера не украсило ее фигуру. С некоторых ракурсов кажется, что девушка будто бы обернулась в фольгу.