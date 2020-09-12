https://ria.ru/20200912/kartofel-1577141014.html

Назван продукт, который сильно подорожает осенью

Картофель может сильно подорожать осенью, рассказали фермеры газете "Московский комсомолец". РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T16:27

2020-09-12T16:27

2020-09-12T17:22

московская область (подмосковье)

ставропольский край

кострома

экономика

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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. </strong>Картофель может сильно подорожать осенью, рассказали фермеры газете <a href="https://www.mk.ru/news/" target="_blank">"Московский комсомолец"</a>.Пандемия коронавирусной инфекции, более поздняя посевная кампания, а также непогода приведут к повышению цен на продукты, особенно картофель. Из-за засухи в Сибири, на Урале, в Алтае и Ставропольском крае, а также подтоплений в Подмосковье, Чувашии и <a href="http://ria.ru/location_Kostroma/" target="_blank" data-auto="true">Костроме</a> поля с картофелем сильно пострадали, поэтому фермеры ожидают недобора урожая.В АККОР (Всероссийская ассоциация фермеров) уточнили, что, хотя из-за катаклизмов и пандемии производство овощей в фермерском секторе сократится, это изменение не будет критичным и массовых банкротств не ожидается.

https://ria.ru/20200824/kartofel-1576215213.html

pivlad2000 Куда еще дороже? Его стоимость порядка 20 рублей за кг. 74

Samvel Vazgenovich Gurgenov Этот продукт называется "всё". 57

32

московская область (подмосковье)

ставропольский край

кострома

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), ставропольский край, кострома, экономика