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https://ria.ru/20200912/kartofel-1577141014.html
Назван продукт, который сильно подорожает осенью
Картофель может сильно подорожать осенью, рассказали фермеры газете "Московский комсомолец". РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T16:27
2020-09-12T17:22
московская область (подмосковье)
ставропольский край
кострома
экономика
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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. </strong>Картофель может сильно подорожать осенью, рассказали фермеры газете <a href="https://www.mk.ru/news/" target="_blank">"Московский комсомолец"</a>.Пандемия коронавирусной инфекции, более поздняя посевная кампания, а также непогода приведут к повышению цен на продукты, особенно картофель. Из-за засухи в Сибири, на Урале, в Алтае и Ставропольском крае, а также подтоплений в Подмосковье, Чувашии и <a href="http://ria.ru/location_Kostroma/" target="_blank" data-auto="true">Костроме</a> поля с картофелем сильно пострадали, поэтому фермеры ожидают недобора урожая.В АККОР (Всероссийская ассоциация фермеров) уточнили, что, хотя из-за катаклизмов и пандемии производство овощей в фермерском секторе сократится, это изменение не будет критичным и массовых банкротств не ожидается.
https://ria.ru/20200824/kartofel-1576215213.html
Куда еще дороже? Его стоимость порядка 20 рублей за кг.
74
Этот продукт называется "всё".
57
32
московская область (подмосковье)
ставропольский край
кострома
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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московская область (подмосковье), ставропольский край, кострома, экономика

Назван продукт, который сильно подорожает осенью

16:27 12.09.2020 (обновлено: 17:22 12.09.2020)
51664
© РИА Новости / Александр КряжевМеханизированное гребнеобразование посадок картофеля на полях СХП "Мичуринец" в Новосибирской области
Механизированное гребнеобразование посадок картофеля на полях СХП Мичуринец в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Картофель может сильно подорожать осенью, рассказали фермеры газете "Московский комсомолец".
Пандемия коронавирусной инфекции, более поздняя посевная кампания, а также непогода приведут к повышению цен на продукты, особенно картофель.
Из-за засухи в Сибири, на Урале, в Алтае и Ставропольском крае, а также подтоплений в Подмосковье, Чувашии и Костроме поля с картофелем сильно пострадали, поэтому фермеры ожидают недобора урожая.
В АККОР (Всероссийская ассоциация фермеров) уточнили, что, хотя из-за катаклизмов и пандемии производство овощей в фермерском секторе сократится, это изменение не будет критичным и массовых банкротств не ожидается.
Запеченый картофель - РИА Новости, 1920, 24.08.2020
24 августа, 02:00
Россиян призвали не злоупотреблять картофелем
161674380138
Обсудить 32
Московская область (Подмосковье)Ставропольский крайКостромаЭкономика
Популярные комментарии
Куда еще дороже? Его стоимость порядка 20 рублей за кг.
12 сентября, 16:39
ppivlad2000
3271318
Этот продукт называется "всё".
12 сентября, 16:29
SVSamvel Vazgenovich Gurgenov
36810111
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