https://ria.ru/20200912/kartofel-1577141014.html
Назван продукт, который сильно подорожает осенью
Картофель может сильно подорожать осенью, рассказали фермеры газете "Московский комсомолец". РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T16:27
2020-09-12T16:27
2020-09-12T17:22
московская область (подмосковье)
ставропольский край
кострома
экономика
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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. </strong>Картофель может сильно подорожать осенью, рассказали фермеры газете <a href="https://www.mk.ru/news/" target="_blank">"Московский комсомолец"</a>.Пандемия коронавирусной инфекции, более поздняя посевная кампания, а также непогода приведут к повышению цен на продукты, особенно картофель. Из-за засухи в Сибири, на Урале, в Алтае и Ставропольском крае, а также подтоплений в Подмосковье, Чувашии и <a href="http://ria.ru/location_Kostroma/" target="_blank" data-auto="true">Костроме</a> поля с картофелем сильно пострадали, поэтому фермеры ожидают недобора урожая.В АККОР (Всероссийская ассоциация фермеров) уточнили, что, хотя из-за катаклизмов и пандемии производство овощей в фермерском секторе сократится, это изменение не будет критичным и массовых банкротств не ожидается.
https://ria.ru/20200824/kartofel-1576215213.html
pivlad2000
Куда еще дороже? Его стоимость порядка 20 рублей за кг.
74
Samvel Vazgenovich Gurgenov
Этот продукт называется "всё".
57
32
московская область (подмосковье)
ставропольский край
кострома
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), ставропольский край, кострома, экономика