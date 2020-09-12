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В России могут создать электронный реестр избирателей
У ЦИК пока нет жесткой потребности в технологии электронного реестра наблюдателей, но в будущем она должна быть реализована, хотя внедрение ее по всей России... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T15:36
2020-09-12T15:36
николай булаев
москва
политика
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<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> У ЦИК пока нет жесткой потребности в технологии электронного реестра наблюдателей, но в будущем она должна быть реализована, хотя внедрение ее по всей России потребует масштабных финансовых вложений, заявил заместитель председателя ЦИК <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Bulaev/" target="_blank" data-auto="true">Николай Булаев</a>.Он пояснил, что в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> применяется технология, при которой избиратель в день голосования, если он записался на дистанционное электронное голосование, может вернуться на участок.По его мнению, само по себе создание электронного реестра избирателей в будущем станет необходимостью, которую нужно реализовать."В целом он нужен на других избирательных кампаниях, даже при ручном голосовании, даже при применении технологии "мобильный избиратель", при голосовании по месту нахождения", - полагает он.Однако, подчеркнул заместитель председателя ЦИК, создание электронного реестра избирателей требует высокого качества техники, в первую очередь, компьютеров в каждой участковой избирательной комиссии.Для того, чтобы избежать попыток двойного голосования на этих муниципальных выборах, впервые в Москве используется электронная версия списка избирателей, которая дополняет бумажную. В ней отображаются данные о досрочном голосовании, в том числе и электронном.
https://ria.ru/20200912/vybory-1577136851.html
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николай булаев, москва, политика

В России могут создать электронный реестр избирателей

15:36 12.09.2020
714
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЧлен участковой избирательной комиссии дезинфицирует урны для голосования
Член участковой избирательной комиссии дезинфицирует урны для голосования - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Член участковой избирательной комиссии дезинфицирует урны для голосования
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. У ЦИК пока нет жесткой потребности в технологии электронного реестра наблюдателей, но в будущем она должна быть реализована, хотя внедрение ее по всей России потребует масштабных финансовых вложений, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
"У нас жесткой потребности нет, но в принципе сама идея создания электронного реестра и то, что делает Москва, это технология, которая точно в будущем должна быть реализована",- сказал Булаев журналистам.
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Он пояснил, что в Москве применяется технология, при которой избиратель в день голосования, если он записался на дистанционное электронное голосование, может вернуться на участок.
"И тогда, действительно, при его возвращении на участок надо проверить, голосовал он или нет раньше, тогда нужен электронный реестр. В нашей технологии в последний день голосования 13 сентября у избирателя остается право проголосовать электронно, в Москве его уже нет, и он не может вернуться на свой участок. В этом есть некая разница. А когда он не может вернуться на участок, у него отсутствует физическая возможность проголосовать дважды, поэтому в нашем случае при дистанционном голосовании электронный реестр избирателей не нужен", - подчеркнул он.
По его мнению, само по себе создание электронного реестра избирателей в будущем станет необходимостью, которую нужно реализовать.
"В целом он нужен на других избирательных кампаниях, даже при ручном голосовании, даже при применении технологии "мобильный избиратель", при голосовании по месту нахождения", - полагает он.
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Однако, подчеркнул заместитель председателя ЦИК, создание электронного реестра избирателей требует высокого качества техники, в первую очередь, компьютеров в каждой участковой избирательной комиссии.
"А у нас их 95 с лишним тысяч, это дорогое удовольствие", - резюмировал он.
Для того, чтобы избежать попыток двойного голосования на этих муниципальных выборах, впервые в Москве используется электронная версия списка избирателей, которая дополняет бумажную. В ней отображаются данные о досрочном голосовании, в том числе и электронном.
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Николай БулаевМоскваПолитика
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