https://ria.ru/20200912/izbirateli-1577138043.html

В России могут создать электронный реестр избирателей

У ЦИК пока нет жесткой потребности в технологии электронного реестра наблюдателей, но в будущем она должна быть реализована, хотя внедрение ее по всей России... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T15:36

2020-09-12T15:36

2020-09-12T15:36

николай булаев

москва

политика

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<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> У ЦИК пока нет жесткой потребности в технологии электронного реестра наблюдателей, но в будущем она должна быть реализована, хотя внедрение ее по всей России потребует масштабных финансовых вложений, заявил заместитель председателя ЦИК <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Bulaev/" target="_blank" data-auto="true">Николай Булаев</a>.Он пояснил, что в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> применяется технология, при которой избиратель в день голосования, если он записался на дистанционное электронное голосование, может вернуться на участок.По его мнению, само по себе создание электронного реестра избирателей в будущем станет необходимостью, которую нужно реализовать."В целом он нужен на других избирательных кампаниях, даже при ручном голосовании, даже при применении технологии "мобильный избиратель", при голосовании по месту нахождения", - полагает он.Однако, подчеркнул заместитель председателя ЦИК, создание электронного реестра избирателей требует высокого качества техники, в первую очередь, компьютеров в каждой участковой избирательной комиссии.Для того, чтобы избежать попыток двойного голосования на этих муниципальных выборах, впервые в Москве используется электронная версия списка избирателей, которая дополняет бумажную. В ней отображаются данные о досрочном голосовании, в том числе и электронном.

https://ria.ru/20200912/vybory-1577136851.html

https://ria.ru/20200912/vybory-1577131322.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай булаев, москва, политика