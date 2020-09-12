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https://ria.ru/20200912/ipoteka-1577136570.html
Россиянка погасила ипотеку за пять дней
Жительница Нижегородской области удивила сотрудников банка рекордно быстрым погашением ипотеки. Женщине одобрили кредит на тринадцать лет, но она смогла... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T15:03
2020-09-12T16:29
россия
недвижимость
жилье
новости - недвижимость
нижегородская область
общество
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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.</strong> Жительница <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a> удивила сотрудников банка рекордно быстрым погашением ипотеки. Женщине одобрили кредит на тринадцать лет, но она смогла выплатить его в течение пяти дней, пишет местный портал <a href="https://www.gipernn.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">gipernn.ru</a>.Нижегородка уточнила, что собиралась продать квартиру и приобрести новую. Но из-за того, что покупатель старой жилплощади долго не находился, она решила взять ипотеку."У нас было обязательство — в течение десяти дней внести платеж. Мы думали, что успеем продать нижегородскую квартиру, но потом стали сомневаться: а вдруг не успеем", — рассказала она.Однако спустя пару дней после того, как банк одобрил операцию, женщине удалось заключить сделку по предыдущей квартире. Покупатель почти сразу оплатил жилье, и она в этот же день закрыла ипотеку.Портал уточняет, что такая короткая кредитная история удивила сотрудников банка.
https://realty.ria.ru/20200824/ipoteka-1576215015.html
https://ria.ru/20200817/1575797266.html
с чего бы? Если в договоре не было ограничений по срокам погашения - она ничего не нарушила
66
Думаю, ещё выйдет боком ей подобный финт.
65
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россия
нижегородская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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россия, недвижимость, жилье, новости - недвижимость, нижегородская область, общество

Россиянка погасила ипотеку за пять дней

15:03 12.09.2020 (обновлено: 16:29 12.09.2020)
135211
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкКвартира
Квартира - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Жительница Нижегородской области удивила сотрудников банка рекордно быстрым погашением ипотеки. Женщине одобрили кредит на тринадцать лет, но она смогла выплатить его в течение пяти дней, пишет местный портал gipernn.ru.
Нижегородка уточнила, что собиралась продать квартиру и приобрести новую. Но из-за того, что покупатель старой жилплощади долго не находился, она решила взять ипотеку.
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"У нас было обязательство — в течение десяти дней внести платеж. Мы думали, что успеем продать нижегородскую квартиру, но потом стали сомневаться: а вдруг не успеем", — рассказала она.
Однако спустя пару дней после того, как банк одобрил операцию, женщине удалось заключить сделку по предыдущей квартире. Покупатель почти сразу оплатил жилье, и она в этот же день закрыла ипотеку.
Портал уточняет, что такая короткая кредитная история удивила сотрудников банка.
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РоссияНедвижимостьЖильеНовости - НедвижимостьНижегородская областьОбщество
Популярные комментарии
с чего бы? Если в договоре не было ограничений по срокам погашения - она ничего не нарушила
12 сентября, 15:20
О Ольга Занкова
6330000
Думаю, ещё выйдет боком ей подобный финт.
12 сентября, 15:05
SVSamvel Vazgenovich Gurgenov
21410039
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