https://ria.ru/20200912/ipoteka-1577136570.html

Россиянка погасила ипотеку за пять дней

Жительница Нижегородской области удивила сотрудников банка рекордно быстрым погашением ипотеки. Женщине одобрили кредит на тринадцать лет, но она смогла... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T15:03

2020-09-12T15:03

2020-09-12T16:29

россия

недвижимость

жилье

новости - недвижимость

нижегородская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/151964/38/1519643852_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_749491eddd1cc4eca34529b1691d01af.jpg

<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.</strong> Жительница <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a> удивила сотрудников банка рекордно быстрым погашением ипотеки. Женщине одобрили кредит на тринадцать лет, но она смогла выплатить его в течение пяти дней, пишет местный портал <a href="https://www.gipernn.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">gipernn.ru</a>.Нижегородка уточнила, что собиралась продать квартиру и приобрести новую. Но из-за того, что покупатель старой жилплощади долго не находился, она решила взять ипотеку."У нас было обязательство — в течение десяти дней внести платеж. Мы думали, что успеем продать нижегородскую квартиру, но потом стали сомневаться: а вдруг не успеем", — рассказала она.Однако спустя пару дней после того, как банк одобрил операцию, женщине удалось заключить сделку по предыдущей квартире. Покупатель почти сразу оплатил жилье, и она в этот же день закрыла ипотеку.Портал уточняет, что такая короткая кредитная история удивила сотрудников банка.

https://realty.ria.ru/20200824/ipoteka-1576215015.html

https://ria.ru/20200817/1575797266.html

Ольга Занкова с чего бы? Если в договоре не было ограничений по срокам погашения - она ничего не нарушила 66

Samvel Vazgenovich Gurgenov Думаю, ещё выйдет боком ей подобный финт. 65

20

россия

нижегородская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, недвижимость, жилье, новости - недвижимость, нижегородская область, общество