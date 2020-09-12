https://ria.ru/20200912/gretsiya-1577057270.html

Британская пара рассказала о карантине в Греции с тараканами и муравьями

Британцы, 30-летний Джейми Льюис и 26-летняя Эми Уилли, потратили более двух тысяч евро на отдых по системе "Все включено" в пятизвездочном отеле на острове... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T03:07

2020-09-12T03:07

2020-09-12T03:19

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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.</strong> Британцы, 30-летний Джейми Льюис и 26-летняя Эми Уилли, потратили более двух тысяч евро на отдых по системе "Все включено" в пятизвездочном отеле на острове Корфу, а оказались в гостинице с муравьями и тараканами, <a href="https://www.thesun.co.uk/travel/12610833/couple-tui-holiday-corfu-quarantine/" target="_blank">сообщает</a> The Sun.В греческом аэропорту их протестировали на коронавирус и сказали, что свяжутся с ними в течение 24 часов, чтобы сообщить результат.После самоизоляции, так и не получив информации от местных властей, пара продолжила свой отпуск. На четвертый день, когда они должны были отправиться на морскую прогулку, Эми позвонили и сказали, что у нее положительный результат анализа."Они приказали нам вернуться в номер и сказали, что доктор будет там через несколько часов, — рассказывает Джейми. — Через три с половиной часа в дверях появился сотрудник гостиницы, и велел Эми следовать за ним".Джейми забрали через полтора часа. Их отвезли в отель, где, по их словам, в номерах были тараканы, осиные гнезда и муравьи, интернет отсутствовал, а пища оказалась несъедобной."Нам дали отдельные комнаты рядом друг с другом. Меня встретили тараканы и муравьи, мне пришлось спать в спортивном костюме и с полотенцем на голове, так как они ползали по кровати", — рассказывает Льюис. В номерах были маленькие балконы, на которых опасно было находиться из-за осиных гнезд. Кондиционеры не работали, на улице была жара — плюс 30 градусов, а телевизоры показывали лишь местные каналы.Туристов кормили макаронами, хлебом и рисом. Кроме того, по словам Джейми, "курица была черная, а говядина вся в жире". "Я не мог есть это, опасаясь отравления", — сказал он. Попытка заказать пиццу за восемь евро закончилась тем, что персонал оставил ее снаружи, и ее облепили осы.Джейми отпустили через семь дней, Эми – через две недели, после этого ей понадобилось еще время, чтобы прийти в себя. Паре пришлось дополнительно заплатить 420 евро за гостиницу рядом с отелем, где они проводили самоизоляцию, и 220 евро за второй тест.При этом, по словам британцев, у них была страховка, покрывающая расходы при коронавирусе. После возвращения домой они решили отложить заграничные путешествия до изобретения вакцины.

https://ria.ru/20200903/gretsiya-1576646849.html

https://ria.ru/20200907/gretsiya-1576858283.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, корфу, великобритания, греция