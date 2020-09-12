https://ria.ru/20200912/golosovanie-1577152337.html

На Камчатке открылись избирательные участки в единый день голосования

Избирательные участки открылись Камчатке в последний день голосования на досрочных выборах губернатора региона. РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T23:30

2020-09-12T23:30

2020-09-12T23:31

камчатский край

политика

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<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Избирательные участки открылись Камчатке в последний день голосования на досрочных выборах губернатора региона.На Камчатке в 8.00 в воскресенье (23.00 мск субботы) открылись 188 избирательных участков.Досрочное голосование на выборах губернатора <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатского края</a> прошло на метеостанциях, маяках, пограничных заставах, в оленеводческих бригадах, родовых общинах, на горнодобывающих, рыбопромышленных предприятиях и промысловых судах – в общей сложности охватило более 100 точек.На пост губернатора Камчатского края претендуют пять кандидатов: самовыдвиженец <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Солодов</a>, Максим Близнюков ("<a href="http://ria.ru/organization_Partija_rosta/" target="_blank" data-auto="true">Партия Роста</a>"), Дмитрий Бобровских ("<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливая Россия</a>"), Валерий Калашников (<a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>) и Александр Остриков ("<a href="http://ria.ru/organization_Patrioty_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Патриоты России</a>").Также в регионе пройдут выборы глав и депутатов органов местного самоуправления. На Камчатке будут замещены 319 выборных должностей.

https://ria.ru/20200911/vybory-1577089445.html

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камчатский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

камчатский край, политика