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На Камчатке открылись избирательные участки в единый день голосования
Избирательные участки открылись Камчатке в последний день голосования на досрочных выборах губернатора региона. РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T23:30
2020-09-12T23:31
камчатский край
политика
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<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Избирательные участки открылись Камчатке в последний день голосования на досрочных выборах губернатора региона.На Камчатке в 8.00 в воскресенье (23.00 мск субботы) открылись 188 избирательных участков.Досрочное голосование на выборах губернатора <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатского края</a> прошло на метеостанциях, маяках, пограничных заставах, в оленеводческих бригадах, родовых общинах, на горнодобывающих, рыбопромышленных предприятиях и промысловых судах – в общей сложности охватило более 100 точек.На пост губернатора Камчатского края претендуют пять кандидатов: самовыдвиженец <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Солодов</a>, Максим Близнюков ("<a href="http://ria.ru/organization_Partija_rosta/" target="_blank" data-auto="true">Партия Роста</a>"), Дмитрий Бобровских ("<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливая Россия</a>"), Валерий Калашников (<a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>) и Александр Остриков ("<a href="http://ria.ru/organization_Patrioty_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Патриоты России</a>").Также в регионе пройдут выборы глав и депутатов органов местного самоуправления. На Камчатке будут замещены 319 выборных должностей.
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камчатский край, политика

На Камчатке открылись избирательные участки в единый день голосования

23:30 12.09.2020 (обновлено: 23:31 12.09.2020)
184
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГолосование на выборах
Голосование на выборах - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Избирательные участки открылись Камчатке в последний день голосования на досрочных выборах губернатора региона.
На Камчатке в 8.00 в воскресенье (23.00 мск субботы) открылись 188 избирательных участков.
Досрочное голосование на выборах губернатора Камчатского края прошло на метеостанциях, маяках, пограничных заставах, в оленеводческих бригадах, родовых общинах, на горнодобывающих, рыбопромышленных предприятиях и промысловых судах – в общей сложности охватило более 100 точек.
На пост губернатора Камчатского края претендуют пять кандидатов: самовыдвиженец Владимир Солодов, Максим Близнюков ("Партия Роста"), Дмитрий Бобровских ("Справедливая Россия"), Валерий Калашников (ЛДПР) и Александр Остриков ("Патриоты России").
Также в регионе пройдут выборы глав и депутатов органов местного самоуправления. На Камчатке будут замещены 319 выборных должностей.
Подготовка избирательного участка к досрочному голосованию на выборах губернатора Иркутской области - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
11 сентября, 14:03
Избрать до понедельника. Единый день голосования растянулся на три
110004
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