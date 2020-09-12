https://ria.ru/20200912/golosovanie-1577130210.html

В ОП оценили активность избирателей в первый день досрочного голосования

Активность избирателей в первый день досрочного голосования 11 сентября на выборах выше, чем на общероссийском голосовании по поправкам в конституцию, сообщил... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T11:42

2020-09-12T11:42

2020-09-12T11:42

кабардино-балкарская республика (кбр)

санкт-петербург

политика

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<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Активность избирателей в первый день досрочного голосования 11 сентября на выборах выше, чем на общероссийском голосовании по поправкам в конституцию, сообщил председатель координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Grigorev/" target="_blank" data-auto="true">Максим Григорьев</a>.В единый день голосования 13 сентября состоится свыше 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>). Будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование проходит также в течение двух предшествующих дней – 11 и 12 сентября.

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санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кабардино-балкарская республика (кбр), санкт-петербург, политика