В ОП оценили активность избирателей в первый день досрочного голосования
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкЖенщина голосует на выборах губернатора Камчатского края на избирательном участке №51 в Петропавловске-Камчатском
Женщина голосует на выборах губернатора Камчатского края на избирательном участке №51 в Петропавловске-Камчатском
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Активность избирателей в первый день досрочного голосования 11 сентября на выборах выше, чем на общероссийском голосовании по поправкам в конституцию, сообщил председатель координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Максим Григорьев.
В единый день голосования 13 сентября состоится свыше 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). Будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование проходит также в течение двух предшествующих дней – 11 и 12 сентября.
"Уже сейчас по итогам первого дня голосования мы можем констатировать, что активность людей даже больше, чем на общероссийском голосовании (по поправкам в конституцию). Явка очень большая. И по итогам первого дня голосования. И одновременно меньше количество жалоб", - сказал Григорьев на брифинге из ситуационного центра по наблюдению за ходом голосования.