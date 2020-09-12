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В ОП оценили активность избирателей в первый день досрочного голосования
Активность избирателей в первый день досрочного голосования 11 сентября на выборах выше, чем на общероссийском голосовании по поправкам в конституцию, сообщил... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T11:42
2020-09-12T11:42
кабардино-балкарская республика (кбр)
санкт-петербург
политика
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<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Активность избирателей в первый день досрочного голосования 11 сентября на выборах выше, чем на общероссийском голосовании по поправкам в конституцию, сообщил председатель координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Grigorev/" target="_blank" data-auto="true">Максим Григорьев</a>.В единый день голосования 13 сентября состоится свыше 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>). Будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование проходит также в течение двух предшествующих дней – 11 и 12 сентября.
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санкт-петербург
РИА Новости
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кабардино-балкарская республика (кбр), санкт-петербург, политика

В ОП оценили активность избирателей в первый день досрочного голосования

11:42 12.09.2020
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкЖенщина голосует на выборах губернатора Камчатского края на избирательном участке №51 в Петропавловске-Камчатском
Женщина голосует на выборах губернатора Камчатского края на избирательном участке №51 в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
Женщина голосует на выборах губернатора Камчатского края на избирательном участке №51 в Петропавловске-Камчатском
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Активность избирателей в первый день досрочного голосования 11 сентября на выборах выше, чем на общероссийском голосовании по поправкам в конституцию, сообщил председатель координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Максим Григорьев.
В единый день голосования 13 сентября состоится свыше 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). Будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование проходит также в течение двух предшествующих дней – 11 и 12 сентября.
"Уже сейчас по итогам первого дня голосования мы можем констатировать, что активность людей даже больше, чем на общероссийском голосовании (по поправкам в конституцию). Явка очень большая. И по итогам первого дня голосования. И одновременно меньше количество жалоб", - сказал Григорьев на брифинге из ситуационного центра по наблюдению за ходом голосования.
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Кабардино-Балкарская Республика (КБР)Санкт-ПетербургПолитика
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