Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200912/efremov-1577150433.html
Ефремова могут вырезать из сериала "Вампиры средней полосы"
Главная роль Деда Славы в сериале "Вампиры средней полосы", которую исполняет Михаил Ефремов, будет переснята, полагает актер Артем Ткаченко, сыгравший в... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T21:16
2020-09-13T00:10
культура
дтп с участием михаила ефремова
культура
михаил ефремов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576940781_0:23:1880:1080_1400x0_80_0_0_ee878372f3fc3180d3d04bff68bd0bd4.jpg
<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Главная роль Деда Славы в сериале "Вампиры средней полосы", которую исполняет <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a>, будет переснята, полагает актер Артем Ткаченко, сыгравший в сериале одну из ролей.Ранее директор по маркетингу компании Yellow, Black and White Александр Ильин сообщил РИА Новости, что решение продюсерами еще не принято."Отснято половина материала, очевидно, что он будет переснят, но кто это будет, я не знаю", - сказал Ткаченко РИА Новости.Ефремов снимался в роли предводителя вампиров, которые проживают в деревне под <a href="http://ria.ru/location_Smolensk/" target="_blank" data-auto="true">Смоленском</a>, однажды он решает развязать войну с людьми.Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года. ДТП по вине Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установил суд, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a> впоследствии умер в больнице.
https://ria.ru/20200825/efremov-1576310082.html
https://ria.ru/20200912/efremov-1577149528.html
7
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576940781_33:0:1473:1080_1400x0_80_0_0_2aedef72cf3492ecdae3ebe76cf6ba00.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп с участием михаила ефремова, культура, михаил ефремов

Ефремова могут вырезать из сериала "Вампиры средней полосы"

21:16 12.09.2020 (обновлено: 00:10 13.09.2020)
1957
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Актёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Главная роль Деда Славы в сериале "Вампиры средней полосы", которую исполняет Михаил Ефремов, будет переснята, полагает актер Артем Ткаченко, сыгравший в сериале одну из ролей.
Ранее директор по маркетингу компании Yellow, Black and White Александр Ильин сообщил РИА Новости, что решение продюсерами еще не принято.
Съемки фильма Вратарь Галактики - РИА Новости, 1920, 25.08.2020
25 августа, 23:35Культура
Режиссер "Вратаря галактики" объяснил отказ вырезать Ефремова из фильма
"Отснято половина материала, очевидно, что он будет переснят, но кто это будет, я не знаю", - сказал Ткаченко РИА Новости.
Ефремов снимался в роли предводителя вампиров, которые проживают в деревне под Смоленском, однажды он решает развязать войну с людьми.
Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года. ДТП по вине Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установил суд, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров впоследствии умер в больнице.
Актёра Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
Вчера, 20:47
Соловьев назвал Ефремова "ничтожеством"
4764009
Обсудить 7
КультураДТП с участием Михаила ЕфремоваКультураМихаил Ефремов
Рекомендуем
Актёра Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Соловьев назвал Ефремова "ничтожеством"
Президент союза Национальная медицинская палата Леонид Рошаль
Мясников резко ответил на оскорбления в адрес Рошаля
Главный военно-морской парад России
Российские Ту-142 совершили полеты над нейтральными водами
Жещина в защитной маске на Английской набережной в Ницце
Во Франции зафиксировали рекордное число случаев COVID-19 за сутки
Эмблема 77-го Венецианского кинофестиваля на фасаде Дворца кино на острове Лидо в Венеции.
Фильм "Новый порядок" получил гран-при жюри Венецианского кинофестиваля
Вручение Золотого Льва на 77-м Венецианском кинофестивале
Объявлены лауреаты Венецианского кинофестиваля
68-й Берлинский международный кинофестиваль. День седьмой
Режиссер Куросава получил "Серебряного льва"
Танки Abrams армии США на железнодорожной станции в Литве
В Минобороны Белоруссии сообщили о переброске к границе войск США
Сергей Шнуров
Шнуров прокомментировал приговор Ефремову
Трубы в немецком порту Мукран на острове Рюген
Эксперт назвал способ возместить убытки при отмене "Северного потока — 2"
Прохожие возле Мавзолея В. И. Ленина на Красной площади в Москве
Зюганов раскритиковал предложение Союза архитекторов по Мавзолею Ленина
Андрей Кончаловский на сцене Венецианского кинофестиваля 2020
Кончаловский получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля
Генерал ВВС США Чарльз К. Браун — мл
В штабе ВВС США призвали готовиться к большой войне
Река Чертановка у пересечения с Пролетарским проспектом, Москва
СМИ: температура воды в московской реке поднялась до 50 градусов
Часть газопровода Северный поток-2, расположенная в Любмине, Германия
Эксперт оценил риски закрытия "Северного потока — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:44Депутат Рады заявил о подготовке к силовому свержению Зеленского
02:35Явка на избирательных участках на Камчатке составляет почти 27 процентов
02:14Фанаты отреагировали на неожиданное сообщение от Заворотнюк
02:03Эксперт рассказал, зачем прохожие фотографируют номер вашей машины
02:00Россиян предупредили о второй волне активности клещей
01:26В одном из регионов предложили ввести отцовский капитал
01:24США получили заверения Хафтара о возобновлении добычи нефти в Ливии
01:16Аналитик назвал абсурдной позицию Дании по "Северному потоку — 2"
01:04В ЕАО открылись 183 избирательных участка
00:56Кончаловский прокомментировал награду Венецианского кинофестиваля
00:16Депутаты НАО выберут губернатора на очередной сессии совета
00:13Дума ХМАО выберет главу региона из трех кандидатур
00:08В России начался единый день голосования
23:50Белорусская оппозиция отрицает поддержку женских акций из-за рубежа
23:30На Камчатке открылись избирательные участки в единый день голосования
23:14Эксперт оценил награждение Кончаловского на Венецианском кинофестивале
23:03В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:58Зюганов раскритиковал предложение Союза архитекторов по Мавзолею Ленина
22:52SpaceX представит новый прототип космического корабля Starship
22:26Террористы обстреляли три населенных пункта в Сирии
Лента новостейМолния