https://ria.ru/20200912/efremov-1577150433.html

Ефремова могут вырезать из сериала "Вампиры средней полосы"

Главная роль Деда Славы в сериале "Вампиры средней полосы", которую исполняет Михаил Ефремов, будет переснята, полагает актер Артем Ткаченко, сыгравший в... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T21:16

2020-09-12T21:16

2020-09-13T00:10

культура

дтп с участием михаила ефремова

культура

михаил ефремов

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<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Главная роль Деда Славы в сериале "Вампиры средней полосы", которую исполняет <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a>, будет переснята, полагает актер Артем Ткаченко, сыгравший в сериале одну из ролей.Ранее директор по маркетингу компании Yellow, Black and White Александр Ильин сообщил РИА Новости, что решение продюсерами еще не принято."Отснято половина материала, очевидно, что он будет переснят, но кто это будет, я не знаю", - сказал Ткаченко РИА Новости.Ефремов снимался в роли предводителя вампиров, которые проживают в деревне под <a href="http://ria.ru/location_Smolensk/" target="_blank" data-auto="true">Смоленском</a>, однажды он решает развязать войну с людьми.Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года. ДТП по вине Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установил суд, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a> впоследствии умер в больнице.

https://ria.ru/20200825/efremov-1576310082.html

https://ria.ru/20200912/efremov-1577149528.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, культура, михаил ефремов