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https://ria.ru/20200912/efremov-1577149528.html
Соловьев назвал Ефремова "ничтожеством"
Михаил Ефремов не сделал для себя выводов после смертельной аварии, в которой погиб Сергей Захаров, заявил телеведущий Владимир Соловьев. РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T20:47
2020-09-12T23:49
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
россия
владимир соловьев (телеведущий)
общественная наблюдательная комиссия
происшествия
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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости</strong>. <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> не сделал для себя выводов после смертельной аварии, в которой погиб <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a>, заявил телеведущий <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Solovev_3/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Соловьев</a>.Он назвал артиста "ничтожеством, алкоголиком, наркоманом и преступником". Соловьев также осудил действия адвоката актера <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a>. По его мнению, поведение юриста сыграло очень важную роль в том, что Ефремова приговорили к значительному сроку."Но Ефермов же опять говорит, что виноват Пашаев. Он не говорит, что это он виноват, потому что он человека убил. У него так и нет никакого раскаяния, у него нет боли, унего нет сочувствия. Он же человека убил. &lt;…&gt; А ему наплевать", — заявил журналист в эфире YouTube-канала <a href="https://www.youtube.com/channel/UCQ4YOFsXjG9eXWZ6uLj2t2A" target="_blank">"Соловьев Live". </a>Уголовное дело в отношении Ефремова возбудили после автомобильной аварии, произошедшей 8 июня на Садовом кольце. По версии следствия, артист, находившийся за рулем внедорожника, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Сергея Захарова, который скончался спустя несколько часов в больнице.Экспертиза обнаружила в крови Ефремова следы алкоголя и наркотиков. После длительного и громкого разбирательства суд приговорил артиста к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.Накануне Ефремов, по словам членов <a href="http://ria.ru/organization_2dd2634cf8de9dda20b56bb97d911ab8/" target="_blank" data-auto="true">Общественной наблюдательной комиссии</a>, заявил, что Пашаев его "подставил". Также он сообщил, что не продлевал контракт с ним и был удивлен его визитом в СИЗО. По его словам, он ждал, что к нему придет другой юрист. Ефремов добавил, что сейчас готовит расширенную апелляционную жалобу. Комментируя эти сообщения, Пашаев заявил, что артиста "подставил" не он, а близкий человек из его окружения, который призывал актера признать свою вину.
https://ria.ru/20200911/pashaev-1577121185.html
https://ria.ru/20200912/efremov-1577138161.html
https://ria.ru/20200912/efremov-1577123669.html
Поддерживаю Соловьёва!
99
Откуда Соловьёв знает есть ли у Ефремова раскаяние или нет? Он, что с ним общается?
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россия
РИА Новости
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эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, владимир соловьев (телеведущий), общественная наблюдательная комиссия, происшествия

Соловьев назвал Ефремова "ничтожеством"

20:47 12.09.2020 (обновлено: 23:49 12.09.2020)
18395
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАктёра Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Актёра Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Михаил Ефремов не сделал для себя выводов после смертельной аварии, в которой погиб Сергей Захаров, заявил телеведущий Владимир Соловьев.
Он назвал артиста "ничтожеством, алкоголиком, наркоманом и преступником". Соловьев также осудил действия адвоката актера Эльмана Пашаева. По его мнению, поведение юриста сыграло очень важную роль в том, что Ефремова приговорили к значительному сроку.
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
11 сентября, 22:41
Пашаев объяснил, почему Ефремов не может его уволить
"Но Ефермов же опять говорит, что виноват Пашаев. Он не говорит, что это он виноват, потому что он человека убил. У него так и нет никакого раскаяния, у него нет боли, унего нет сочувствия. Он же человека убил. <…> А ему наплевать", — заявил журналист в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
Уголовное дело в отношении Ефремова возбудили после автомобильной аварии, произошедшей 8 июня на Садовом кольце. По версии следствия, артист, находившийся за рулем внедорожника, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Сергея Захарова, который скончался спустя несколько часов в больнице.
Сергей Шнуров - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
Вчера, 15:39
Шнуров прокомментировал приговор Ефремову
Экспертиза обнаружила в крови Ефремова следы алкоголя и наркотиков. После длительного и громкого разбирательства суд приговорил артиста к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.
Накануне Ефремов, по словам членов Общественной наблюдательной комиссии, заявил, что Пашаев его "подставил". Также он сообщил, что не продлевал контракт с ним и был удивлен его визитом в СИЗО. По его словам, он ждал, что к нему придет другой юрист. Ефремов добавил, что сейчас готовит расширенную апелляционную жалобу. Комментируя эти сообщения, Пашаев заявил, что артиста "подставил" не он, а близкий человек из его окружения, который призывал актера признать свою вину.
Актёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
Вчера, 02:09
Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками в СИЗО
284475975
Обсудить 31
Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияВладимир Соловьев (телеведущий)Общественная наблюдательная комиссияПроисшествия
Популярные комментарии
Поддерживаю Соловьёва!
12 сентября, 20:58
Егор ПанкратовЕгор Панкратов
76210218
Откуда Соловьёв знает есть ли у Ефремова раскаяние или нет? Он, что с ним общается?
12 сентября, 21:10
Вера ВераВера Вера
17100038
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