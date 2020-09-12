https://ria.ru/20200912/efremov-1577149528.html

Соловьев назвал Ефремова "ничтожеством"

Михаил Ефремов не сделал для себя выводов после смертельной аварии, в которой погиб Сергей Захаров, заявил телеведущий Владимир Соловьев. РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T20:47

2020-09-12T20:47

2020-09-12T23:49

эльман пашаев

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

россия

владимир соловьев (телеведущий)

общественная наблюдательная комиссия

происшествия

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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости</strong>. <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> не сделал для себя выводов после смертельной аварии, в которой погиб <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a>, заявил телеведущий <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Solovev_3/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Соловьев</a>.Он назвал артиста "ничтожеством, алкоголиком, наркоманом и преступником". Соловьев также осудил действия адвоката актера <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a>. По его мнению, поведение юриста сыграло очень важную роль в том, что Ефремова приговорили к значительному сроку."Но Ефермов же опять говорит, что виноват Пашаев. Он не говорит, что это он виноват, потому что он человека убил. У него так и нет никакого раскаяния, у него нет боли, унего нет сочувствия. Он же человека убил. <…> А ему наплевать", — заявил журналист в эфире YouTube-канала <a href="https://www.youtube.com/channel/UCQ4YOFsXjG9eXWZ6uLj2t2A" target="_blank">"Соловьев Live". </a>Уголовное дело в отношении Ефремова возбудили после автомобильной аварии, произошедшей 8 июня на Садовом кольце. По версии следствия, артист, находившийся за рулем внедорожника, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Сергея Захарова, который скончался спустя несколько часов в больнице.Экспертиза обнаружила в крови Ефремова следы алкоголя и наркотиков. После длительного и громкого разбирательства суд приговорил артиста к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.Накануне Ефремов, по словам членов <a href="http://ria.ru/organization_2dd2634cf8de9dda20b56bb97d911ab8/" target="_blank" data-auto="true">Общественной наблюдательной комиссии</a>, заявил, что Пашаев его "подставил". Также он сообщил, что не продлевал контракт с ним и был удивлен его визитом в СИЗО. По его словам, он ждал, что к нему придет другой юрист. Ефремов добавил, что сейчас готовит расширенную апелляционную жалобу. Комментируя эти сообщения, Пашаев заявил, что артиста "подставил" не он, а близкий человек из его окружения, который призывал актера признать свою вину.

https://ria.ru/20200911/pashaev-1577121185.html

https://ria.ru/20200912/efremov-1577138161.html

https://ria.ru/20200912/efremov-1577123669.html

Егор Панкратов Поддерживаю Соловьёва! 99

Вера Вера Откуда Соловьёв знает есть ли у Ефремова раскаяние или нет? Он, что с ним общается? 56

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, владимир соловьев (телеведущий), общественная наблюдательная комиссия, происшествия