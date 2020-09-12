Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200912/efremov-1577138161.html
Шнуров прокомментировал приговор Ефремову
Российский музыкант Сергей Шнуров назвал чересчур жестоким приговор актеру Михаилу Ефремову, но подчеркнул, что тот сам виноват. РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T15:39
2020-09-12T15:39
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
шнур (сергей шнуров)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574014511_0:0:3350:1885_1400x0_80_0_0_33dd88c777e563cdbe65742c12e6a30e.jpg
<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Российский музыкант Сергей <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHnurov/" target="_blank" data-auto="true">Шнуров</a> назвал чересчур жестоким приговор актеру <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Ефремову</a>, но подчеркнул, что тот сам виноват.Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года. ДТП по вине Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установил суд, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a> впоследствии умер в больнице.
https://ria.ru/20200909/efremov-1576984438.html
А не умнее было дать условку и обязать до конца своих дней платить семье погибшего среднюю зп по Москве!!! Они одногодки с Захаровым!!! А так ни себе, ни людям!!! Не, себе заработали на пиаре у Малахова
46
Убил должен ответить
40
11
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574014511_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_917ca3df37dfcb13118e1acd4178a6b6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, шнур (сергей шнуров), москва, происшествия

Шнуров прокомментировал приговор Ефремову

15:39 12.09.2020
14354
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСергей Шнуров
Сергей Шнуров - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Сергей Шнуров. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Российский музыкант Сергей Шнуров назвал чересчур жестоким приговор актеру Михаилу Ефремову, но подчеркнул, что тот сам виноват.
Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года. ДТП по вине Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установил суд, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров впоследствии умер в больнице.
"Чересчур жестоко. Но он (Ефремов) сам виноват - зачем было такого адвоката брать? Неясно", - сказал Шнуров, отвечая на вопрос РИА Новости об отношении к приговору.
Актёр Михаил Ефремов возле здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 13:53
Ефремов получил первую передачу в СИЗО
4615639107
Обсудить 11
Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовШнур (Сергей Шнуров)МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
А не умнее было дать условку и обязать до конца своих дней платить семье погибшего среднюю зп по Москве!!! Они одногодки с Захаровым!!! А так ни себе, ни людям!!! Не, себе заработали на пиаре у Малахова
12 сентября, 15:59
Максим БулановМаксим Буланов
6100237
Убил должен ответить
12 сентября, 15:53
Алексей КлимовАлексей Климов
3600004
Рекомендуем
Актёра Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Соловьев назвал Ефремова "ничтожеством"
Механизированное гребнеобразование посадок картофеля на полях СХП Мичуринец в Новосибирской области
Назван продукт, который сильно подорожает осенью
Река Чертановка у пересечения с Пролетарским проспектом, Москва
СМИ: температура воды в московской реке поднялась до 50 градусов
Трубы в немецком порту Мукран на острове Рюген
Эксперт назвал способ возместить убытки при отмене "Северного потока — 2"
Президент союза Национальная медицинская палата Леонид Рошаль
Мясников резко ответил на оскорбления в адрес Рошаля
Отель в Анталье
Турецкий отель не признал вину в гибели российской девочки
Запуск ракеты Авангард
В Госдуме прокомментировали статью о новом "страшном" российском оружии
Беларуськалий
Стачком "Беларуськалия" объявил бессрочную забастовку
Генерал ВВС США Чарльз К. Браун — мл
В штабе ВВС США призвали готовиться к большой войне
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган посоветовал Макрону "не связываться с Турцией"
Яблоки
Развеян популярный миф о правильном питании
Квартира
Россиянка погасила ипотеку за пять дней
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Пашаев прокомментировал видео с "музыкальным приветом Ефремову"
Сотрудник полиции
В Кирове сотрудник полиции избил задержанного
Танки Abrams армии США на железнодорожной станции в Литве
В Минобороны Белоруссии сообщили о переброске к границе войск США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:44Депутат Рады заявил о подготовке к силовому свержению Зеленского
02:35Явка на избирательных участках на Камчатке составляет почти 27 процентов
02:14Фанаты отреагировали на неожиданное сообщение от Заворотнюк
02:03Эксперт рассказал, зачем прохожие фотографируют номер вашей машины
02:00Россиян предупредили о второй волне активности клещей
01:26В одном из регионов предложили ввести отцовский капитал
01:24США получили заверения Хафтара о возобновлении добычи нефти в Ливии
01:16Аналитик назвал абсурдной позицию Дании по "Северному потоку — 2"
01:04В ЕАО открылись 183 избирательных участка
00:56Кончаловский прокомментировал награду Венецианского кинофестиваля
00:16Депутаты НАО выберут губернатора на очередной сессии совета
00:13Дума ХМАО выберет главу региона из трех кандидатур
00:08В России начался единый день голосования
23:50Белорусская оппозиция отрицает поддержку женских акций из-за рубежа
23:30На Камчатке открылись избирательные участки в единый день голосования
23:14Эксперт оценил награждение Кончаловского на Венецианском кинофестивале
23:03В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:58Зюганов раскритиковал предложение Союза архитекторов по Мавзолею Ленина
22:52SpaceX представит новый прототип космического корабля Starship
22:26Террористы обстреляли три населенных пункта в Сирии
Лента новостейМолния