https://ria.ru/20200912/efremov-1577138161.html

Шнуров прокомментировал приговор Ефремову

Российский музыкант Сергей Шнуров назвал чересчур жестоким приговор актеру Михаилу Ефремову, но подчеркнул, что тот сам виноват. РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T15:39

2020-09-12T15:39

2020-09-12T15:39

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

шнур (сергей шнуров)

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Российский музыкант Сергей <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHnurov/" target="_blank" data-auto="true">Шнуров</a> назвал чересчур жестоким приговор актеру <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Ефремову</a>, но подчеркнул, что тот сам виноват.Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года. ДТП по вине Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установил суд, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a> впоследствии умер в больнице.

https://ria.ru/20200909/efremov-1576984438.html

Максим Буланов А не умнее было дать условку и обязать до конца своих дней платить семье погибшего среднюю зп по Москве!!! Они одногодки с Захаровым!!! А так ни себе, ни людям!!! Не, себе заработали на пиаре у Малахова 46

Алексей Климов Убил должен ответить 40

11

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, шнур (сергей шнуров), москва, происшествия