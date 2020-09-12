https://ria.ru/20200912/efremov-1577138161.html
Шнуров прокомментировал приговор Ефремову
Российский музыкант Сергей Шнуров назвал чересчур жестоким приговор актеру Михаилу Ефремову, но подчеркнул, что тот сам виноват. РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T15:39
2020-09-12T15:39
2020-09-12T15:39
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
шнур (сергей шнуров)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574014511_0:0:3350:1885_1400x0_80_0_0_33dd88c777e563cdbe65742c12e6a30e.jpg
<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Российский музыкант Сергей <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHnurov/" target="_blank" data-auto="true">Шнуров</a> назвал чересчур жестоким приговор актеру <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Ефремову</a>, но подчеркнул, что тот сам виноват.Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года. ДТП по вине Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установил суд, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a> впоследствии умер в больнице.
https://ria.ru/20200909/efremov-1576984438.html
Максим Буланов
А не умнее было дать условку и обязать до конца своих дней платить семье погибшего среднюю зп по Москве!!! Они одногодки с Захаровым!!! А так ни себе, ни людям!!! Не, себе заработали на пиаре у Малахова
46
Алексей Климов
Убил должен ответить
40
11
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574014511_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_917ca3df37dfcb13118e1acd4178a6b6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, шнур (сергей шнуров), москва, происшествия