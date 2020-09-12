Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками в СИЗО
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© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. У Михаила Ефремова отличные отношения с сокамерниками, заявила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович со ссылкой на слова актера после посещения его в СИЗО № 5.
По итогам громкого судебного процесса Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за совершенное в пьяном виде ДТП, в котором погиб человек.
"Они даже договорились ходить в спортзал СИЗО, чтобы играть в настольный теннис", — написала Литвинович в фейсбуке.
Правозащитник пояснила, что Ефремова перевели из карантина в постоянную четырехместную камеру. Сейчас в ней находится три человека.
"В камере есть холодильник и телевизор", — отметила она.
Литвинович заключила, что актер содержится в "нормальных условиях" и ни на что не жалуется.
Ранее член ОНК Ева Меркачева сообщила, что сокамерники не жалуются на Ефремова, претензий к артисту нет также и у сотрудников СИЗО.
ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре столицы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров впоследствии умер в больнице.
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