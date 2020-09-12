https://ria.ru/20200912/efremov-1577123669.html

Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками в СИЗО

У Михаила Ефремова отличные отношения с сокамерниками, заявила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович со ссылкой на слова актера... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T02:09

2020-09-12T02:09

2020-09-12T02:09

эльман пашаев

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

марина литвинович

россия

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.</strong> У Михаила Ефремова отличные отношения с сокамерниками, заявила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) <a href="http://ria.ru/person_marina-litvinovich/">Марина Литвинович</a> со ссылкой на слова актера после посещения его в СИЗО № 5.По итогам громкого судебного процесса Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москвы</a> приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за совершенное в пьяном виде ДТП, в котором погиб человек.Правозащитник пояснила, что Ефремова перевели из карантина в постоянную четырехместную камеру. Сейчас в ней находится три человека.Литвинович заключила, что актер содержится в "нормальных условиях" и ни на что не жалуется.Ранее член ОНК Ева Меркачева сообщила, что сокамерники не жалуются на Ефремова, претензий к артисту нет также и у сотрудников СИЗО.ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре столицы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a> впоследствии умер в больнице.

https://ria.ru/20200910/efremov-1577013334.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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