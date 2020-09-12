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Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками в СИЗО
У Михаила Ефремова отличные отношения с сокамерниками, заявила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович со ссылкой на слова актера... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T02:09
2020-09-12T02:09
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
марина литвинович
россия
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.</strong> У Михаила Ефремова отличные отношения с сокамерниками, заявила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) <a href="http://ria.ru/person_marina-litvinovich/">Марина Литвинович</a> со ссылкой на слова актера после посещения его в СИЗО № 5.По итогам громкого судебного процесса Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москвы</a> приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за совершенное в пьяном виде ДТП, в котором погиб человек.Правозащитник пояснила, что Ефремова перевели из карантина в постоянную четырехместную камеру. Сейчас в ней находится три человека.Литвинович заключила, что актер содержится в "нормальных условиях" и ни на что не жалуется.Ранее член ОНК Ева Меркачева сообщила, что сокамерники не жалуются на Ефремова, претензий к артисту нет также и у сотрудников СИЗО.ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре столицы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a> впоследствии умер в больнице.
https://ria.ru/20200910/efremov-1577013334.html
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эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, марина литвинович, россия, михаил ефремов, москва, происшествия

Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками в СИЗО

02:09 12.09.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Актёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. У Михаила Ефремова отличные отношения с сокамерниками, заявила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович со ссылкой на слова актера после посещения его в СИЗО № 5.
По итогам громкого судебного процесса Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за совершенное в пьяном виде ДТП, в котором погиб человек.

"Они даже договорились ходить в спортзал СИЗО, чтобы играть в настольный теннис", — написала Литвинович в фейсбуке.

Правозащитник пояснила, что Ефремова перевели из карантина в постоянную четырехместную камеру. Сейчас в ней находится три человека.

"В камере есть холодильник и телевизор", — отметила она.

Литвинович заключила, что актер содержится в "нормальных условиях" и ни на что не жалуется.
Ранее член ОНК Ева Меркачева сообщила, что сокамерники не жалуются на Ефремова, претензий к артисту нет также и у сотрудников СИЗО.
ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре столицы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров впоследствии умер в больнице.
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
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Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМарина ЛитвиновичРоссияМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
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