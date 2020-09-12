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В Магнитогорске ребенок и двое взрослых погибли в ДТП с грузовиком
Три человека, в том числе 8-летний мальчик, погибли при столкновении грузового автомобиля и Volkswagen Polo в городе Магнитогорске Челябинской области, сообщила РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T16:38
2020-09-12T16:47
гумвд
угибдд
volkswagen polo
магнитогорск
челябинская область
происшествия
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<strong>ЧЕЛЯБИНСК, 12 сен – РИА Новости.</strong> Три человека, в том числе 8-летний мальчик, погибли при столкновении грузового автомобиля и <a href="http://ria.ru/product_Volkswagen_Polo/" target="_blank" data-auto="true">Volkswagen Polo</a> в городе <a href="http://ria.ru/location_Magnitogorsk/" target="_blank" data-auto="true">Магнитогорске</a> <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Челябинской области</a>, сообщила пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_UGIBDD/" target="_blank" data-auto="true">УГИБДД</a> <a href="http://ria.ru/organization_GUMVD/" target="_blank" data-auto="true">ГУМВД</a> России по региону.По данным УГИБДД, ДТП произошло 11 сентября вечером на улице Магнитная в Магнитогорске.Также мальчик 8-ми лет скончался в машине скорой помощи, уточняется в сообщении. Еще один несовершеннолетний пассажир, девочка 15 лет, получила травмы и доставлена в медицинское учреждение, добавляется в сообщении. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства происшествия, поясняет пресс-служба.
https://ria.ru/20200911/ekzamen-1577122175.html
магнитогорск
челябинская область
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гумвд, угибдд, volkswagen polo, магнитогорск, челябинская область, происшествия

В Магнитогорске ребенок и двое взрослых погибли в ДТП с грузовиком

16:38 12.09.2020 (обновлено: 16:47 12.09.2020)
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© Кадр из видео с камеры наблюденияДТП в Магнитогорске с участием легкового автомобиля и грузовика
ДТП в Магнитогорске с участием легкового автомобиля и грузовика - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© Кадр из видео с камеры наблюдения
ДТП в Магнитогорске с участием легкового автомобиля и грузовика
ЧЕЛЯБИНСК, 12 сен – РИА Новости. Три человека, в том числе 8-летний мальчик, погибли при столкновении грузового автомобиля и Volkswagen Polo в городе Магнитогорске Челябинской области, сообщила пресс-служба УГИБДД ГУМВД России по региону.
По данным УГИБДД, ДТП произошло 11 сентября вечером на улице Магнитная в Магнитогорске.
"Водитель, 1985 года рождения, управляя грузовым автомобилем Донг Фенг на регулируемом перекрестке, двигаясь на разрешающий сигнал светофора, выполняя поворот налево, не уступил дорогу и совершил столкновение со встречным автомобилем Volkswagen Polo под управлением неустановленного мужчины (возраст около 30-40 лет), который двигался на разрешающий сигнал светофора прямо. После столкновения произошло возгорание автомобилей. В результате ДТП водитель и неустановленный пассажир (женщина) Volkswagen погибли на месте ДТП", - говорится в сообщении.
Также мальчик 8-ми лет скончался в машине скорой помощи, уточняется в сообщении. Еще один несовершеннолетний пассажир, девочка 15 лет, получила травмы и доставлена в медицинское учреждение, добавляется в сообщении. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства происшествия, поясняет пресс-служба.
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ГУМВДУГИБДДVolkswagen PoloМагнитогорскЧелябинская областьПроисшествия
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