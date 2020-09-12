В Магнитогорске ребенок и двое взрослых погибли в ДТП с грузовиком
16:38 12.09.2020 (обновлено: 16:47 12.09.2020)
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© Кадр из видео с камеры наблюденияДТП в Магнитогорске с участием легкового автомобиля и грузовика
© Кадр из видео с камеры наблюдения
ДТП в Магнитогорске с участием легкового автомобиля и грузовика
ЧЕЛЯБИНСК, 12 сен – РИА Новости. Три человека, в том числе 8-летний мальчик, погибли при столкновении грузового автомобиля и Volkswagen Polo в городе Магнитогорске Челябинской области, сообщила пресс-служба УГИБДД ГУМВД России по региону.
По данным УГИБДД, ДТП произошло 11 сентября вечером на улице Магнитная в Магнитогорске.
"Водитель, 1985 года рождения, управляя грузовым автомобилем Донг Фенг на регулируемом перекрестке, двигаясь на разрешающий сигнал светофора, выполняя поворот налево, не уступил дорогу и совершил столкновение со встречным автомобилем Volkswagen Polo под управлением неустановленного мужчины (возраст около 30-40 лет), который двигался на разрешающий сигнал светофора прямо. После столкновения произошло возгорание автомобилей. В результате ДТП водитель и неустановленный пассажир (женщина) Volkswagen погибли на месте ДТП", - говорится в сообщении.
Также мальчик 8-ми лет скончался в машине скорой помощи, уточняется в сообщении. Еще один несовершеннолетний пассажир, девочка 15 лет, получила травмы и доставлена в медицинское учреждение, добавляется в сообщении. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства происшествия, поясняет пресс-служба.
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