https://ria.ru/20200912/dtp-1577141478.html

В Магнитогорске ребенок и двое взрослых погибли в ДТП с грузовиком

Три человека, в том числе 8-летний мальчик, погибли при столкновении грузового автомобиля и Volkswagen Polo в городе Магнитогорске Челябинской области, сообщила РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T16:38

2020-09-12T16:38

2020-09-12T16:47

гумвд

угибдд

volkswagen polo

магнитогорск

челябинская область

происшествия

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<strong>ЧЕЛЯБИНСК, 12 сен – РИА Новости.</strong> Три человека, в том числе 8-летний мальчик, погибли при столкновении грузового автомобиля и <a href="http://ria.ru/product_Volkswagen_Polo/" target="_blank" data-auto="true">Volkswagen Polo</a> в городе <a href="http://ria.ru/location_Magnitogorsk/" target="_blank" data-auto="true">Магнитогорске</a> <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Челябинской области</a>, сообщила пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_UGIBDD/" target="_blank" data-auto="true">УГИБДД</a> <a href="http://ria.ru/organization_GUMVD/" target="_blank" data-auto="true">ГУМВД</a> России по региону.По данным УГИБДД, ДТП произошло 11 сентября вечером на улице Магнитная в Магнитогорске.Также мальчик 8-ми лет скончался в машине скорой помощи, уточняется в сообщении. Еще один несовершеннолетний пассажир, девочка 15 лет, получила травмы и доставлена в медицинское учреждение, добавляется в сообщении. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства происшествия, поясняет пресс-служба.

https://ria.ru/20200911/ekzamen-1577122175.html

магнитогорск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, угибдд, volkswagen polo, магнитогорск, челябинская область, происшествия