https://ria.ru/20200912/dtp-1577131648.html

В Ивановской области иномарка столкнулась с автобусом

Легковой автомобиль столкнулся с автобусом в Ивановской области, один человек погиб, четверо пострадали, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы УМВД... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T12:26

2020-09-12T12:26

2020-09-12T14:53

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

кинешма

ивановская область

юрьевец

происшествия

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<strong>БРЯНСК, 12 сен — РИА Новости.</strong> Легковой автомобиль столкнулся с автобусом в <a href="http://ria.ru/location_Ivanovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ивановской области</a>, один человек погиб, четверо пострадали, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы УМВД России по региону Владислав Радостин.По предварительным данным, ДТП произошло в субботу на автодороге Кинешма — <a href="http://ria.ru/location_JUrevec/" target="_blank" data-auto="true">Юрьевец</a>, в восьми километрах от города Кинешмы.На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства ДТП выясняются.Согласно данным МЧС РФ, число пострадавших в ДТП возросло до семи."В ДТП пострадало семь человек, из них один человек погиб (водитель легкового автомобиля). С места ДТП для осмотра в ЦРБ городского округа Кинешма доставлено шесть человек (из них один подросток 13 лет), после осмотра госпитализировано три человека (детей нет)", - говорится в сообщении.Как сообщает МЧС, предварительная причина ДТП — выезд легковушки на встречную полосу. Отмечается, что лобовое столкновение транспортных средств произошло на 500 метров южнее населенного пункта Романово.Пожарно-спасательное подразделение обесточило автомобили и деблокировало погибшего. Разлива топлива нет. Организовано реверсивное движение. Для ликвидации последствий ДТП привлечено 19 человек и шесть единиц техники, в том числе от МЧС России семь человек и две единицы техники.

https://ria.ru/20200910/dtp-1577015352.html

https://ria.ru/20200906/dtp-1576842413.html

кинешма

ивановская область

юрьевец

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кинешма, ивановская область, юрьевец, происшествия