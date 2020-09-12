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https://ria.ru/20200912/dtp-1577131648.html
В Ивановской области иномарка столкнулась с автобусом
Легковой автомобиль столкнулся с автобусом в Ивановской области, один человек погиб, четверо пострадали, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы УМВД... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T12:26
2020-09-12T14:53
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кинешма
ивановская область
юрьевец
происшествия
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<strong>БРЯНСК, 12 сен — РИА Новости.</strong> Легковой автомобиль столкнулся с автобусом в <a href="http://ria.ru/location_Ivanovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ивановской области</a>, один человек погиб, четверо пострадали, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы УМВД России по региону Владислав Радостин.По предварительным данным, ДТП произошло в субботу на автодороге Кинешма — <a href="http://ria.ru/location_JUrevec/" target="_blank" data-auto="true">Юрьевец</a>, в восьми километрах от города Кинешмы.На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства ДТП выясняются.Согласно данным МЧС РФ, число пострадавших в ДТП возросло до семи."В ДТП пострадало семь человек, из них один человек погиб (водитель легкового автомобиля). С места ДТП для осмотра в ЦРБ городского округа Кинешма доставлено шесть человек (из них один подросток 13 лет), после осмотра госпитализировано три человека (детей нет)", - говорится в сообщении.Как сообщает МЧС, предварительная причина ДТП — выезд легковушки на встречную полосу. Отмечается, что лобовое столкновение транспортных средств произошло на 500 метров южнее населенного пункта Романово.Пожарно-спасательное подразделение обесточило автомобили и деблокировало погибшего. Разлива топлива нет. Организовано реверсивное движение. Для ликвидации последствий ДТП привлечено 19 человек и шесть единиц техники, в том числе от МЧС России семь человек и две единицы техники.
https://ria.ru/20200910/dtp-1577015352.html
https://ria.ru/20200906/dtp-1576842413.html
кинешма
ивановская область
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кинешма, ивановская область, юрьевец, происшествия

В Ивановской области иномарка столкнулась с автобусом

12:26 12.09.2020 (обновлено: 14:53 12.09.2020)
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© Фото : МЧС РоссииСотрудники МЧС на месте ДТП в Ивановской области. 12 сентября 2020
Сотрудники МЧС на месте ДТП в Ивановской области. 12 сентября 2020 - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© Фото : МЧС России
Сотрудники МЧС на месте ДТП в Ивановской области. 12 сентября 2020
БРЯНСК, 12 сен — РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с автобусом в Ивановской области, один человек погиб, четверо пострадали, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы УМВД России по региону Владислав Радостин.
По предварительным данным, ДТП произошло в субботу на автодороге Кинешма — Юрьевец, в восьми километрах от города Кинешмы.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 06:17
Беременная женщина погибла в ДТП в Кемеровской области

"Водитель автомобиля Toyota выехал на встречную полосу и врезался в автобус ПАЗ с пассажирами. В результате чего четыре пассажира пострадали, характер травм выясняется. Водитель иномарки погиб", — сказал Радостин.

На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства ДТП выясняются.
Согласно данным МЧС РФ, число пострадавших в ДТП возросло до семи.
"В ДТП пострадало семь человек, из них один человек погиб (водитель легкового автомобиля). С места ДТП для осмотра в ЦРБ городского округа Кинешма доставлено шесть человек (из них один подросток 13 лет), после осмотра госпитализировано три человека (детей нет)", - говорится в сообщении.
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6 сентября, 16:10
В Краснодарском крае в ДТП погибли четыре человека
Как сообщает МЧС, предварительная причина ДТП — выезд легковушки на встречную полосу. Отмечается, что лобовое столкновение транспортных средств произошло на 500 метров южнее населенного пункта Романово.

"В автобусе находилось девять человек (детей нет). В легковом автомобиле находился один человек, который в результате ДТП, к сожалению, погиб. Пострадало четыре человека, они направлены в ЦРБ городского округа Кинешма", — говорится в сообщении.

Пожарно-спасательное подразделение обесточило автомобили и деблокировало погибшего. Разлива топлива нет. Организовано реверсивное движение. Для ликвидации последствий ДТП привлечено 19 человек и шесть единиц техники, в том числе от МЧС России семь человек и две единицы техники.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КинешмаИвановская областьЮрьевецПроисшествия
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