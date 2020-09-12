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https://ria.ru/20200912/draka-1577125746.html
В Екатеринбурге мужчину убили в драке в центре города
В драке, произошедшей минувшей ночью около одного из баров в центре Екатеринбурга, погиб молодой человек, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T08:53
2020-09-12T12:27
следственный комитет россии (ск рф)
екатеринбург
происшествия
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен — РИА Новости.</strong> В драке, произошедшей минувшей ночью около одного из баров в центре <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбурга</a>, погиб молодой человек, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.Оперативники установили личность погибшего — это мужчина 2002 года рождения, ранее судимый за грабеж.Сейчас следователи и сотрудники полиции пытаются раскрыть преступление по горячим следам и задержать подозреваемого. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
https://ria.ru/20200908/draka-1576951896.html
уголовника убили у бара, где он видимо и тусовался... это новость федеральногозначения?
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), екатеринбург, происшествия

В Екатеринбурге мужчину убили в драке в центре города

08:53 12.09.2020 (обновлено: 12:27 12.09.2020)
27394
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен — РИА Новости. В драке, произошедшей минувшей ночью около одного из баров в центре Екатеринбурга, погиб молодой человек, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

"На его теле сотрудники полиции обнаружили порядка десяти ранений колюще-режущим предметом", — сказал он.

Оперативники установили личность погибшего — это мужчина 2002 года рождения, ранее судимый за грабеж.
Сейчас следователи и сотрудники полиции пытаются раскрыть преступление по горячим следам и задержать подозреваемого. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
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37127554015
Обсудить 4
Следственный комитет России (СК РФ)ЕкатеринбургПроисшествия
Популярные комментарии
уголовника убили у бара, где он видимо и тусовался... это новость федеральногозначения?
12 сентября, 10:11
О Ольга Занкова
3531107
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