https://ria.ru/20200912/draka-1577125746.html

В Екатеринбурге мужчину убили в драке в центре города

В драке, произошедшей минувшей ночью около одного из баров в центре Екатеринбурга, погиб молодой человек, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T08:53

2020-09-12T08:53

2020-09-12T12:27

следственный комитет россии (ск рф)

екатеринбург

происшествия

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен — РИА Новости.</strong> В драке, произошедшей минувшей ночью около одного из баров в центре <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбурга</a>, погиб молодой человек, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.Оперативники установили личность погибшего — это мужчина 2002 года рождения, ранее судимый за грабеж.Сейчас следователи и сотрудники полиции пытаются раскрыть преступление по горячим следам и задержать подозреваемого. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

https://ria.ru/20200908/draka-1576951896.html

Ольга Занкова уголовника убили у бара, где он видимо и тусовался... это новость федеральногозначения? 47

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екатеринбург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), екатеринбург, происшествия