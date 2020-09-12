https://ria.ru/20200912/donbass-1577140732.html

МККК получит доступ к удерживаемым в Донбассе украинцам до конца месяца

Политические советники лидеров "нормандской четверки" договорились на встрече в Берлине, что Международный комитет Красного Креста должен получить доступ к... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T16:23

2020-09-12T16:23

2020-09-12T16:23

ситуация на украине

владимир зеленский

дмитрий козак

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 12 сен - РИА Новости.</strong> Политические советники лидеров "нормандской четверки" договорились на встрече в Берлине, что Международный комитет Красного Креста должен получить доступ к украинцам, которые удерживаются в Донбассе, до конца месяца, сообщил глава офиса президента <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> Андрей Ермак.Консультации внешнеполитических советников глав государств и правительств "нормандского формата" по украинскому урегулированию прошли в пятницу в Берлине. С российской стороны в них принимал участие замглавы администрации президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kozak/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Козак</a>. По итогам встречи он отметил, что состоялся обмен мнениями по всем вопросам урегулирования конфликта, но "прорывов нет". Он добавил, что новой даты встречи политсоветников "нормандского формата" также пока нет.По словам главы государства <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Зеленского</a>, главным решением вчерашней встречи было сохранение режима прекращения огня."Если встречаются советники, значит будет встреча и лидеров "нормандской четверки". Не все вопросы были решены, но главное решение - это сохранение режима тишины. Если мы идем к миру на Донбассе, то первый и главный вопрос - это сохранение режима тишины. Такого долгого режима тишины за все эти годы не было", - заявил Зеленский во время официального визита в Одесскую область.

https://ria.ru/20200911/ukraina-1577106798.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на украине, владимир зеленский, дмитрий козак, украина, в мире