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МККК получит доступ к удерживаемым в Донбассе украинцам до конца месяца
Политические советники лидеров "нормандской четверки" договорились на встрече в Берлине, что Международный комитет Красного Креста должен получить доступ к... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T16:23
2020-09-12T16:23
ситуация на украине
владимир зеленский
дмитрий козак
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 12 сен - РИА Новости.</strong> Политические советники лидеров "нормандской четверки" договорились на встрече в Берлине, что Международный комитет Красного Креста должен получить доступ к украинцам, которые удерживаются в Донбассе, до конца месяца, сообщил глава офиса президента <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> Андрей Ермак.Консультации внешнеполитических советников глав государств и правительств "нормандского формата" по украинскому урегулированию прошли в пятницу в Берлине. С российской стороны в них принимал участие замглавы администрации президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kozak/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Козак</a>. По итогам встречи он отметил, что состоялся обмен мнениями по всем вопросам урегулирования конфликта, но "прорывов нет". Он добавил, что новой даты встречи политсоветников "нормандского формата" также пока нет.По словам главы государства <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Зеленского</a>, главным решением вчерашней встречи было сохранение режима прекращения огня."Если встречаются советники, значит будет встреча и лидеров "нормандской четверки". Не все вопросы были решены, но главное решение - это сохранение режима тишины. Если мы идем к миру на Донбассе, то первый и главный вопрос - это сохранение режима тишины. Такого долгого режима тишины за все эти годы не было", - заявил Зеленский во время официального визита в Одесскую область.
https://ria.ru/20200911/ukraina-1577106798.html
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ситуация на украине, владимир зеленский, дмитрий козак, украина, в мире

МККК получит доступ к удерживаемым в Донбассе украинцам до конца месяца

16:23 12.09.2020
471
© РИА Новости / СтрингерГлава администрации президента Украины Андрей Ермак
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак. Архивное фото
КИЕВ, 12 сен - РИА Новости. Политические советники лидеров "нормандской четверки" договорились на встрече в Берлине, что Международный комитет Красного Креста должен получить доступ к украинцам, которые удерживаются в Донбассе, до конца месяца, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Консультации внешнеполитических советников глав государств и правительств "нормандского формата" по украинскому урегулированию прошли в пятницу в Берлине. С российской стороны в них принимал участие замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. По итогам встречи он отметил, что состоялся обмен мнениями по всем вопросам урегулирования конфликта, но "прорывов нет". Он добавил, что новой даты встречи политсоветников "нормандского формата" также пока нет.
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"Была достигнута договоренность, что до конца этого месяца будет получен доступ Красного Креста к нашим гражданам, которые находятся на неподконтрольной территории. Надеюсь, что это очень ускорит освобождение этих граждан", - заявил Ермак во время подхода к прессе в Одесской области. Трансляцию вел Facebook офиса президента.
По словам главы государства Владимира Зеленского, главным решением вчерашней встречи было сохранение режима прекращения огня.
"Если встречаются советники, значит будет встреча и лидеров "нормандской четверки". Не все вопросы были решены, но главное решение - это сохранение режима тишины. Если мы идем к миру на Донбассе, то первый и главный вопрос - это сохранение режима тишины. Такого долгого режима тишины за все эти годы не было", - заявил Зеленский во время официального визита в Одесскую область.
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Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийДмитрий КозакУкраинаВ мире
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