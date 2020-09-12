https://ria.ru/20200912/disney-1577129467.html

В США потребовали от Disney объяснить сотрудничество с властями Синьцзяна

Двухпартийная группа сенаторов США призвала гендиректора компании Disney Боба Чапека объяснить взаимодействие с властями Синьцзян-Уйгурского автономного района... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T11:22

2020-09-12T11:22

2020-09-12T11:22

синьцзян-уйгурский автономный район

the walt disney company

китай

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/105787/33/1057873321_0:0:2000:1126_1400x0_80_0_0_2cadd708974395fdff115204bd5e38a7.jpg

<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Двухпартийная группа сенаторов <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> призвала гендиректора компании Disney Боба Чапека объяснить взаимодействие с властями Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> в ходе съемок фильма "Мулан", следует из обращения законодателей."Сенатор США <a href="http://ria.ru/person_Marko_Rubio/" target="_blank" data-auto="true">Марко Рубио</a> вместе с коллегами отправил письмо от лица представителей двух партий главному исполнительному директору <a href="http://ria.ru/organization_The_Walt_Disney_Company/" target="_blank" data-auto="true">The Walt Disney Company</a> Бобу Чапеку с вопросами о сотрудничестве компании с органами безопасности и пропаганды Синьцзяна при производстве фильма "Мулан", - говорится в релизе, размещенном на сайте американского сенатора Рубио.В своем письме сенаторы отмечают, что в титрах после фильма есть благодарности местным властям Синьцзяна.Законодатели считают, что съемочная команда сотрудничала со службами безопасности и пропаганды Синьцзяна, несмотря на то, что те якобы совершали преступления или скрывали их.Также они потребовали от компании подробно объяснить связи и взаимодействие с местными китайскими властями. В частности, они спросили об использовании "местной рабочей силы во время съемок в СУАР".США регулярно критикуют Китай за нарушение прав человека и вероисповедания в <a href="http://ria.ru/location_Sinczjan-Ujjgurskijj_avtonomnyjj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Синьцзян-Уйгурском автономном районе</a>, где проживают уйгуры, казахи и ряд других народов, исповедующих ислам. В начале июля текущего года США ввели санкции против партсекретаря Синьцзянского производственно-строительного корпуса за его вовлеченность в нарушение прав человека в Синьцзяне, особенно в отношении уйгуров.КНР отрицает обвинения США в притеснении уйгуров.В конце августа 2018 года эксперты комитета <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> по искоренению расовой дискриминации в опубликованном докладе сообщили, что до 1 миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Комментируя это, китайский МИД заявил, что информация о содержании уйгуров в "перевоспитательных лагерях" ничем не подтверждена и не соответствует действительности.

https://ria.ru/20200912/mulan-1577113434.html

https://ria.ru/20200906/mulan-1576789698.html

https://ria.ru/20200710/1574160191.html

Ольга Занкова ничего не меняется...ощущение, что американцы ведут себя, как поздний СССР - маразм и боязнь всего на свете 14

Геннадий Solo Фашизм в США наступает, он наверно в будущем будет называться по другому, но горя миру принесёт не меньше 12

2

синьцзян-уйгурский автономный район

китай

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

синьцзян-уйгурский автономный район, the walt disney company, китай, сша, в мире