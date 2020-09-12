Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200912/disney-1577129467.html
В США потребовали от Disney объяснить сотрудничество с властями Синьцзяна
Двухпартийная группа сенаторов США призвала гендиректора компании Disney Боба Чапека объяснить взаимодействие с властями Синьцзян-Уйгурского автономного района... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T11:22
2020-09-12T11:22
синьцзян-уйгурский автономный район
the walt disney company
китай
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/105787/33/1057873321_0:0:2000:1126_1400x0_80_0_0_2cadd708974395fdff115204bd5e38a7.jpg
<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Двухпартийная группа сенаторов <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> призвала гендиректора компании Disney Боба Чапека объяснить взаимодействие с властями Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> в ходе съемок фильма "Мулан", следует из обращения законодателей."Сенатор США <a href="http://ria.ru/person_Marko_Rubio/" target="_blank" data-auto="true">Марко Рубио</a> вместе с коллегами отправил письмо от лица представителей двух партий главному исполнительному директору <a href="http://ria.ru/organization_The_Walt_Disney_Company/" target="_blank" data-auto="true">The Walt Disney Company</a> Бобу Чапеку с вопросами о сотрудничестве компании с органами безопасности и пропаганды Синьцзяна при производстве фильма "Мулан", - говорится в релизе, размещенном на сайте американского сенатора Рубио.В своем письме сенаторы отмечают, что в титрах после фильма есть благодарности местным властям Синьцзяна.Законодатели считают, что съемочная команда сотрудничала со службами безопасности и пропаганды Синьцзяна, несмотря на то, что те якобы совершали преступления или скрывали их.Также они потребовали от компании подробно объяснить связи и взаимодействие с местными китайскими властями. В частности, они спросили об использовании "местной рабочей силы во время съемок в СУАР".США регулярно критикуют Китай за нарушение прав человека и вероисповедания в <a href="http://ria.ru/location_Sinczjan-Ujjgurskijj_avtonomnyjj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Синьцзян-Уйгурском автономном районе</a>, где проживают уйгуры, казахи и ряд других народов, исповедующих ислам. В начале июля текущего года США ввели санкции против партсекретаря Синьцзянского производственно-строительного корпуса за его вовлеченность в нарушение прав человека в Синьцзяне, особенно в отношении уйгуров.КНР отрицает обвинения США в притеснении уйгуров.В конце августа 2018 года эксперты комитета <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> по искоренению расовой дискриминации в опубликованном докладе сообщили, что до 1 миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Комментируя это, китайский МИД заявил, что информация о содержании уйгуров в "перевоспитательных лагерях" ничем не подтверждена и не соответствует действительности.
https://ria.ru/20200912/mulan-1577113434.html
https://ria.ru/20200906/mulan-1576789698.html
https://ria.ru/20200710/1574160191.html
ничего не меняется...ощущение, что американцы ведут себя, как поздний СССР - маразм и боязнь всего на свете
14
Фашизм в США наступает, он наверно в будущем будет называться по другому, но горя миру принесёт не меньше
12
2
синьцзян-уйгурский автономный район
китай
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/105787/33/1057873321_45:0:1822:1333_1400x0_80_0_0_18557eb51ebd41e16d649e6679e03a77.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
синьцзян-уйгурский автономный район, the walt disney company, китай, сша, в мире

В США потребовали от Disney объяснить сотрудничество с властями Синьцзяна

11:22 12.09.2020
15813
© AP Photo / Richard DrewАмериканский сенатор Марк Рубио
Американский сенатор Марк Рубио - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© AP Photo / Richard Drew
Американский сенатор Марк Рубио. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Двухпартийная группа сенаторов США призвала гендиректора компании Disney Боба Чапека объяснить взаимодействие с властями Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Китая в ходе съемок фильма "Мулан", следует из обращения законодателей.
"Сенатор США Марко Рубио вместе с коллегами отправил письмо от лица представителей двух партий главному исполнительному директору The Walt Disney Company Бобу Чапеку с вопросами о сотрудничестве компании с органами безопасности и пропаганды Синьцзяна при производстве фильма "Мулан", - говорится в релизе, размещенном на сайте американского сенатора Рубио.
Мужчина проходит мимо плаката фильма Мулан студии Disney на автобусной остановке в Пекине - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
Вчера, 08:00
Затравленный Дисней. Фильм снимали не там и не так
В своем письме сенаторы отмечают, что в титрах после фильма есть благодарности местным властям Синьцзяна.
Законодатели считают, что съемочная команда сотрудничала со службами безопасности и пропаганды Синьцзяна, несмотря на то, что те якобы совершали преступления или скрывали их.
Также они потребовали от компании подробно объяснить связи и взаимодействие с местными китайскими властями. В частности, они спросили об использовании "местной рабочей силы во время съемок в СУАР".
Постер к фильму Мулан студии Disney - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
6 сентября, 02:42Культура
В Сети появились первые отзывы критиков на фильм “Мулан”
США регулярно критикуют Китай за нарушение прав человека и вероисповедания в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где проживают уйгуры, казахи и ряд других народов, исповедующих ислам. В начале июля текущего года США ввели санкции против партсекретаря Синьцзянского производственно-строительного корпуса за его вовлеченность в нарушение прав человека в Синьцзяне, особенно в отношении уйгуров.
КНР отрицает обвинения США в притеснении уйгуров.
В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в опубликованном докладе сообщили, что до 1 миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Комментируя это, китайский МИД заявил, что информация о содержании уйгуров в "перевоспитательных лагерях" ничем не подтверждена и не соответствует действительности.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Бурунди Эзекиелем Нибигирой - РИА Новости, 1920, 10.07.2020
10 июля, 12:10
США ведут нечистоплотную борьбу в отношении Китая, заявил Лавров
105942311
Обсудить 2
Синьцзян-Уйгурский автономный районThe Walt Disney CompanyКитайСШАВ мире
Популярные комментарии
ничего не меняется...ощущение, что американцы ведут себя, как поздний СССР - маразм и боязнь всего на свете
12 сентября, 11:29
О Ольга Занкова
1010003
Фашизм в США наступает, он наверно в будущем будет называться по другому, но горя миру принесёт не меньше
12 сентября, 11:56
Геннадий SoloГеннадий Solo
1100001
Рекомендуем
Актер Михаил Ефремов
Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО
Производство вакцины от COVID-19
Минздрав сообщил об отгрузке вакцины от COVID-19 в регионы России
Запуск ракеты Авангард
В Госдуме прокомментировали статью о новом "страшном" российском оружии
В московском ресторане
Ника Ганич — о высокой якутской кухне и бесценных бриллиантах
Беларуськалий
Стачком "Беларуськалия" объявил бессрочную забастовку
Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО имени. Н. Н. Приорова
В России выявили 5488 новых случаев COVID-19
Руки в наручниках
Девушка лишилась руки ради миллиона евро и села в тюрьму
Сергей Шнуров
Шнуров прокомментировал приговор Ефремову
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов
Зюганов оценил конкурс на лучшую концепцию использования Мавзолея
Прохожие в Лондоне
Британская пресса бьет тревогу: Путин убивает Запад изнутри
Председатель Московского городского суда Ольга Егорова
РБК: глава Мосгорсуда перейдет на работу в мэрию Москвы
Трубы в немецком порту Мукран на острове Рюген
Эксперт назвал способ возместить убытки при отмене "Северного потока — 2"
Вода
Звезда Comedy Woman устроила откровенную фотосессию в воде
Возведение в сан митрополита нового главы Белорусской православной церкви
Глава Белорусской церкви прокомментировал тему с "автокефалией"
Механизированное гребнеобразование посадок картофеля на полях СХП Мичуринец в Новосибирской области
Назван продукт, который сильно подорожает осенью
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:44Депутат Рады заявил о подготовке к силовому свержению Зеленского
02:35Явка на избирательных участках на Камчатке составляет почти 27 процентов
02:14Фанаты отреагировали на неожиданное сообщение от Заворотнюк
02:03Эксперт рассказал, зачем прохожие фотографируют номер вашей машины
02:00Россиян предупредили о второй волне активности клещей
01:26В одном из регионов предложили ввести отцовский капитал
01:24США получили заверения Хафтара о возобновлении добычи нефти в Ливии
01:16Аналитик назвал абсурдной позицию Дании по "Северному потоку — 2"
01:04В ЕАО открылись 183 избирательных участка
00:56Кончаловский прокомментировал награду Венецианского кинофестиваля
00:16Депутаты НАО выберут губернатора на очередной сессии совета
00:13Дума ХМАО выберет главу региона из трех кандидатур
00:08В России начался единый день голосования
23:50Белорусская оппозиция отрицает поддержку женских акций из-за рубежа
23:30На Камчатке открылись избирательные участки в единый день голосования
23:14Эксперт оценил награждение Кончаловского на Венецианском кинофестивале
23:03В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:58Зюганов раскритиковал предложение Союза архитекторов по Мавзолею Ленина
22:52SpaceX представит новый прототип космического корабля Starship
22:26Террористы обстреляли три населенных пункта в Сирии
Лента новостейМолния