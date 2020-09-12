https://ria.ru/20200912/babariko-1577137552.html

Юриста штаба Бабарико арестовали на два месяца по делу о захвате власти

Юрист штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико - Илья Салей - взят под стражу на два месяца в рамках уголовного дела о призывах к... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T15:31

2020-09-12T15:31

2020-09-12T15:31

мария колесникова

виктор бабарико

александр лукашенко

генеральная прокуратура рф

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 12 сен - РИА Новости.</strong> Юрист штаба экс-претендента на пост президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_viktor-babariko/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Бабарико</a> - Илья Салей - взят под стражу на два месяца в рамках уголовного дела о призывах к захвату власти в республике, сообщила в субботу пресс-служба штаба.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> в этой связи возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики. Ранее Следственный комитет сообщил, что два члена президиума КС оппозиции - <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Мария Колесникова</a> и Максим Знак - являются подозреваемыми по уголовному делу о призывах к захвату власти с использованием СМИ и интернета, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По подозрению в совершении этого же преступления был задержан Салей.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.<strong>Все новости <u><a href="http://ria.ru/location_Belarus/">Белоруссии</a></u> читайте на сайте</strong> <strong><u><a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь >></a></u></strong>

https://radiosputnik.ria.ru/20200911/politika-1577100033.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария колесникова, виктор бабарико, александр лукашенко, генеральная прокуратура рф, белоруссия, в мире