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В Подмосковье упал легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет EuroStar упал в карьер в Московской области, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T17:58
2020-09-12T17:58
московская область (подмосковье)
щелково
происшествия
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<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Легкомоторный самолет <a href="http://ria.ru/organization_Eurostar/" target="_blank" data-auto="true">EuroStar</a> упал в карьер в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a>, сообщает <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> РФ.Отмечается, что предположительное место падения самолета - песчаный карьер в <a href="http://ria.ru/location_SHHelkovo/" target="_blank" data-auto="true">Щелково</a>, частично заполненный водой. На поверхности воды наблюдались обломки и раскрывшаяся парашютная система.На место направлены ГИМС, водолазный отряд. Всего привлекается 34 человека, 10 единиц техники, в том числе от МЧС России семь человек, две единицы техники. Дальнейшая информация уточняется.
https://ria.ru/20200807/1575512193.html
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), щелково, происшествия

В Подмосковье упал легкомоторный самолет

17:58 12.09.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСпасатели МЧС
Спасатели МЧС - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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Спасатели МЧС. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Легкомоторный самолет EuroStar упал в карьер в Московской области, сообщает МЧС РФ.
"Произошла жесткая посадка сверхлегкого самолета EuroStar. По предварительным данным, на борту находился один человек - пилот", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предположительное место падения самолета - песчаный карьер в Щелково, частично заполненный водой. На поверхности воды наблюдались обломки и раскрывшаяся парашютная система.
На место направлены ГИМС, водолазный отряд. Всего привлекается 34 человека, 10 единиц техники, в том числе от МЧС России семь человек, две единицы техники. Дальнейшая информация уточняется.
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