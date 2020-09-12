https://ria.ru/20200912/aviakatastrofa-1577144351.html

В Подмосковье упал легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет EuroStar упал в карьер в Московской области, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T17:58

2020-09-12T17:58

2020-09-12T17:58

московская область (подмосковье)

щелково

происшествия

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<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Легкомоторный самолет <a href="http://ria.ru/organization_Eurostar/" target="_blank" data-auto="true">EuroStar</a> упал в карьер в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a>, сообщает <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> РФ.Отмечается, что предположительное место падения самолета - песчаный карьер в <a href="http://ria.ru/location_SHHelkovo/" target="_blank" data-auto="true">Щелково</a>, частично заполненный водой. На поверхности воды наблюдались обломки и раскрывшаяся парашютная система.На место направлены ГИМС, водолазный отряд. Всего привлекается 34 человека, 10 единиц техники, в том числе от МЧС России семь человек, две единицы техники. Дальнейшая информация уточняется.

https://ria.ru/20200807/1575512193.html

московская область (подмосковье)

щелково

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), щелково, происшествия