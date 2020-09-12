https://ria.ru/20200912/astrazeneca-1577142487.html

AstraZeneca возобновила испытания вакцины от коронавируса

Фармацевтическая компания AstraZeneca и Оксфордский университет возобновили клинические испытания вакцины от коронавируса после приостановки, вызванной... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T17:10

2020-09-12T17:10

2020-09-12T17:10

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

astrazeneca

оксфордский университет

великобритания

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570043170_0:107:2929:1755_1400x0_80_0_0_382ebd0b459d3f741d6cdc7eea81cfa2.jpg

<strong>ЛОНДОН, 12 сен - РИА Новости, Денис Ворошилов.</strong> Фармацевтическая компания <a href="http://ria.ru/organization_AstraZeneca_Plc/" target="_blank" data-auto="true">AstraZeneca</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Oksfordskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Оксфордский университет</a> возобновили клинические испытания вакцины от коронавируса после приостановки, вызванной заболеванием одного из волонтеров, сообщила компания.Ранее 6 сентября испытания во всех странах мира были приостановлены из-за необходимости проведения независимого исследования случившегося с участием международных регуляторов. Рассмотревшая ситуацию Британская группа пришла к выводу, что продолжение испытаний возможно.Накануне глава компании Паскаль Сорио заявил, что AstraZeneca рассчитывает к концу года узнать, защищает ли от коронавируса разрабатываемая ею вакцина. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

великобритания

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, astrazeneca , оксфордский университет, великобритания, в мире