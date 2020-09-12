https://ria.ru/20200912/astrazeneca-1577142487.html
AstraZeneca возобновила испытания вакцины от коронавируса
Фармацевтическая компания AstraZeneca и Оксфордский университет возобновили клинические испытания вакцины от коронавируса после приостановки, вызванной... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T17:10
2020-09-12T17:10
2020-09-12T17:10
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
astrazeneca
оксфордский университет
великобритания
в мире
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<strong>ЛОНДОН, 12 сен - РИА Новости, Денис Ворошилов.</strong> Фармацевтическая компания <a href="http://ria.ru/organization_AstraZeneca_Plc/" target="_blank" data-auto="true">AstraZeneca</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Oksfordskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Оксфордский университет</a> возобновили клинические испытания вакцины от коронавируса после приостановки, вызванной заболеванием одного из волонтеров, сообщила компания.Ранее 6 сентября испытания во всех странах мира были приостановлены из-за необходимости проведения независимого исследования случившегося с участием международных регуляторов. Рассмотревшая ситуацию Британская группа пришла к выводу, что продолжение испытаний возможно.Накануне глава компании Паскаль Сорио заявил, что AstraZeneca рассчитывает к концу года узнать, защищает ли от коронавируса разрабатываемая ею вакцина. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, astrazeneca , оксфордский университет, великобритания, в мире