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https://ria.ru/20200912/astrazeneca-1577142487.html
AstraZeneca возобновила испытания вакцины от коронавируса
Фармацевтическая компания AstraZeneca и Оксфордский университет возобновили клинические испытания вакцины от коронавируса после приостановки, вызванной... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T17:10
2020-09-12T17:10
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
astrazeneca
оксфордский университет
великобритания
в мире
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<strong>ЛОНДОН, 12 сен - РИА Новости, Денис Ворошилов.</strong> Фармацевтическая компания <a href="http://ria.ru/organization_AstraZeneca_Plc/" target="_blank" data-auto="true">AstraZeneca</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Oksfordskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Оксфордский университет</a> возобновили клинические испытания вакцины от коронавируса после приостановки, вызванной заболеванием одного из волонтеров, сообщила компания.Ранее 6 сентября испытания во всех странах мира были приостановлены из-за необходимости проведения независимого исследования случившегося с участием международных регуляторов. Рассмотревшая ситуацию Британская группа пришла к выводу, что продолжение испытаний возможно.Накануне глава компании Паскаль Сорио заявил, что AstraZeneca рассчитывает к концу года узнать, защищает ли от коронавируса разрабатываемая ею вакцина. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус covid-19, astrazeneca , оксфордский университет, великобритания, в мире

AstraZeneca возобновила испытания вакцины от коронавируса

17:10 12.09.2020
1982
© AP Photo / Frank AugsteinМедицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© AP Photo / Frank Augstein
ЛОНДОН, 12 сен - РИА Новости, Денис Ворошилов. Фармацевтическая компания AstraZeneca и Оксфордский университет возобновили клинические испытания вакцины от коронавируса после приостановки, вызванной заболеванием одного из волонтеров, сообщила компания.

"Клинические испытания вакцины от коронавируса AZD1222 были возобновлены в Британии после получения подтверждения от регулятора - Управления по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) - о том, что продолжение испытаний безопасно... AstraZeneca и Оксфордский университет не раскрывают подробную медицинскую информацию (о заболевании волонтера)", - говорится в заявлении компании.

Ранее 6 сентября испытания во всех странах мира были приостановлены из-за необходимости проведения независимого исследования случившегося с участием международных регуляторов. Рассмотревшая ситуацию Британская группа пришла к выводу, что продолжение испытаний возможно.

"Всем участникам расследования и участникам испытаний будет предоставлена вся необходимая информация, она также будет опубликована в международных клинических регистрах согласно правилам проведения клинических испытаний и стандартам регулирования... Компания продолжит сотрудничать с органами здравоохранения по всему миру", - говорится в заявлении.

Накануне глава компании Паскаль Сорио заявил, что AstraZeneca рассчитывает к концу года узнать, защищает ли от коронавируса разрабатываемая ею вакцина.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
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121330118
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19AstraZenecaОксфордский университетВеликобританияВ мире
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