https://ria.ru/20200912/amur-1577131689.html
В Хабаровске начали строить дамбу из-за повышения уровня Амура
Первое водозаградительное сооружение начали строить в Хабаровске в субботу, так как уровень Амура превысил неблагоприятную отметку на 72 сантиметра, сообщает... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T12:29
2020-09-12T12:29
2020-09-12T12:34
амур (река)
хабаровск
хабаровский край
общество
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<strong>ХАБАРОВСК, 12 сен — РИА Новости.</strong> Первое водозаградительное сооружение начали строить в <a href="http://ria.ru/location_KHabarovsk/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровске</a> в субботу, так как уровень <a href="http://ria.ru/location_Amur/" target="_blank" data-auto="true">Амура</a> превысил неблагоприятную отметку на 72 сантиметра, сообщает пресс-служба городской мэрии."Уровень Амура у Хабаровска составляет 522 сантиметра (+8 сантиметров за сутки). Насыпную дамбу на улице Вилюйской возводят сегодня с раннего утра. Семь самосвалов доставляют на площадку сланец из карьера в Ильинке, а мощный погрузчик формирует из породы защитный вал", - говорится в <a href="https://www.khabarovskadm.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=834247" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщении</a>.По словам заместителя начальника предприятия МУП "Южное" Юрия Федасова, чьи слова приводит пресс-служба мэрии, чтобы перекрыть путь водному потоку из амурского залива в частный сектор микрорайона "Красная речка", в общей сложности потребуется 200 кубометров сланца. В воскресенье на этом месте будет уставлен насос для перекачки воды производительностью в 720 кубометров воды в час. При повышении Амура до уровня в 560 сантиметров аналогичная дамба будет сооружаться на улице Богачева, будет установлен насос производительностью до 1800 "кубов" воды в час. Это поможет защитить территорию ТЦ "Выбор" и местный жилмассив.В настоящий момент в городе подтоплены пять придомовых участков по улицам Вилюйской и Минусинской, три – на Богачева, а также часть дороги по улице Штормовой, сообщает мэрия."Согласно прогнозам, к 15-16 сентября уровень Амура у Хабаровска достигнет отметки в 6 метров. Пик паводка – в 630 сантиметров, что превышает показатель опасного явления, мы ожидаем к 21 сентября, но, возможно, к нему мы подойдем даже раньше: на следующей неделе у нас снова ожидаются обильные осадки", - приводятся слова начальника городского управления по делам ГОиЧС Андрея Акимова.По словам Акимова, накануне при правительстве <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровского края</a> состоялось совещание специальной комиссии по поводу строительства насыпной дамбы для перекрытия хабаровского Затона в районе торгового центра "Броско Молл".
https://realty.ria.ru/20200904/dachi-1576788973.html
1
амур (река)
хабаровск
хабаровский край
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
амур (река), хабаровск, хабаровский край, общество
ХАБАРОВСК, 12 сен — РИА Новости.
Первое водозаградительное сооружение начали строить в Хабаровске
в субботу, так как уровень Амура
превысил неблагоприятную отметку на 72 сантиметра, сообщает пресс-служба городской мэрии.
"Уровень Амура у Хабаровска составляет 522 сантиметра (+8 сантиметров за сутки). Насыпную дамбу на улице Вилюйской возводят сегодня с раннего утра. Семь самосвалов доставляют на площадку сланец из карьера в Ильинке, а мощный погрузчик формирует из породы защитный вал", - говорится в сообщении
.
По словам заместителя начальника предприятия МУП "Южное" Юрия Федасова, чьи слова приводит пресс-служба мэрии, чтобы перекрыть путь водному потоку из амурского залива в частный сектор микрорайона "Красная речка", в общей сложности потребуется 200 кубометров сланца. В воскресенье на этом месте будет уставлен насос для перекачки воды производительностью в 720 кубометров воды в час. При повышении Амура до уровня в 560 сантиметров аналогичная дамба будет сооружаться на улице Богачева, будет установлен насос производительностью до 1800 "кубов" воды в час. Это поможет защитить территорию ТЦ "Выбор" и местный жилмассив.
В настоящий момент в городе подтоплены пять придомовых участков по улицам Вилюйской и Минусинской, три – на Богачева, а также часть дороги по улице Штормовой, сообщает мэрия.
"Согласно прогнозам, к 15-16 сентября уровень Амура у Хабаровска достигнет отметки в 6 метров. Пик паводка – в 630 сантиметров, что превышает показатель опасного явления, мы ожидаем к 21 сентября, но, возможно, к нему мы подойдем даже раньше: на следующей неделе у нас снова ожидаются обильные осадки", - приводятся слова начальника городского управления по делам ГОиЧС Андрея Акимова.
По словам Акимова, накануне при правительстве Хабаровского края
состоялось совещание специальной комиссии по поводу строительства насыпной дамбы для перекрытия хабаровского Затона в районе торгового центра "Броско Молл".