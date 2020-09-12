https://ria.ru/20200912/amur-1577131689.html

В Хабаровске начали строить дамбу из-за повышения уровня Амура

Первое водозаградительное сооружение начали строить в Хабаровске в субботу, так как уровень Амура превысил неблагоприятную отметку на 72 сантиметра, сообщает... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T12:29

2020-09-12T12:29

2020-09-12T12:34

амур (река)

хабаровск

хабаровский край

общество

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<strong>ХАБАРОВСК, 12 сен — РИА Новости.</strong> Первое водозаградительное сооружение начали строить в <a href="http://ria.ru/location_KHabarovsk/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровске</a> в субботу, так как уровень <a href="http://ria.ru/location_Amur/" target="_blank" data-auto="true">Амура</a> превысил неблагоприятную отметку на 72 сантиметра, сообщает пресс-служба городской мэрии."Уровень Амура у Хабаровска составляет 522 сантиметра (+8 сантиметров за сутки). Насыпную дамбу на улице Вилюйской возводят сегодня с раннего утра. Семь самосвалов доставляют на площадку сланец из карьера в Ильинке, а мощный погрузчик формирует из породы защитный вал", - говорится в <a href="https://www.khabarovskadm.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=834247" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщении</a>.По словам заместителя начальника предприятия МУП "Южное" Юрия Федасова, чьи слова приводит пресс-служба мэрии, чтобы перекрыть путь водному потоку из амурского залива в частный сектор микрорайона "Красная речка", в общей сложности потребуется 200 кубометров сланца. В воскресенье на этом месте будет уставлен насос для перекачки воды производительностью в 720 кубометров воды в час. При повышении Амура до уровня в 560 сантиметров аналогичная дамба будет сооружаться на улице Богачева, будет установлен насос производительностью до 1800 "кубов" воды в час. Это поможет защитить территорию ТЦ "Выбор" и местный жилмассив.В настоящий момент в городе подтоплены пять придомовых участков по улицам Вилюйской и Минусинской, три – на Богачева, а также часть дороги по улице Штормовой, сообщает мэрия."Согласно прогнозам, к 15-16 сентября уровень Амура у Хабаровска достигнет отметки в 6 метров. Пик паводка – в 630 сантиметров, что превышает показатель опасного явления, мы ожидаем к 21 сентября, но, возможно, к нему мы подойдем даже раньше: на следующей неделе у нас снова ожидаются обильные осадки", - приводятся слова начальника городского управления по делам ГОиЧС Андрея Акимова.По словам Акимова, накануне при правительстве <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровского края</a> состоялось совещание специальной комиссии по поводу строительства насыпной дамбы для перекрытия хабаровского Затона в районе торгового центра "Броско Молл".

https://realty.ria.ru/20200904/dachi-1576788973.html

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амур (река)

хабаровск

хабаровский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

амур (река), хабаровск, хабаровский край, общество