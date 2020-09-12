https://ria.ru/20200912/allen-1577091748.html

Появился трейлер комедии Вуди Аллена о Сан-Себастьяне

Режиссер Вуди Аллен опубликовал на YouTube трейлер своей новой романтической комедии Rifkin's Festival ("Фестиваль Рифкина"), премьера которой состоится на... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T04:37

2020-09-12T04:37

2020-09-12T04:37

фильмы 2020

кино и сериалы

новости культуры

луи гаррель

кристоф вальц

youtube

вуди аллен (стюарт конигсберг)

сша

испания

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577091597_0:0:3641:2048_1400x0_80_0_0_d87222500eca0b98ffe3f5f1a3e2226a.jpg

<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Режиссер Вуди Аллен опубликовал на YouTube трейлер своей новой романтической комедии Rifkin's Festival ("Фестиваль Рифкина"), премьера которой состоится на открытии испанского кинофестиваля в Сан-Себастьяне 18 сентября, <a href="https://www.indiewire.com/2020/09/rifkins-festival-trailer-woody-allen-romantic-comedy-1234585533/" target="_blank">сообщает</a> IndieWire. История сосредоточена вокруг супружеской пары из Америки в исполнении Джины Гершон и Уоллеса Шона, которая посещает этот фестиваль, чтобы наладить отношения. Однако все идет не по плану: жена заводит роман и известным французским кинорежиссером, а муж влюбляется в испанку.В комедии также снялись: Елена Анайя ("Кожа, в которой я живу", 2011 год), Луи Гаррель ("Честный человек", 2018 год) и лауреат премии "Оскар" Кристоф Вальц. Этот фильм станет вторым в карьере Вуди Аллена, который открывает кинофестиваль в Сан-Себастьяне, после комедии "Мелинда и Мелинда", представленной в 2004-м году. Среди других работ режиссера, которые показывали на смотре в Испании: "Манхэттен" (1979 год), "Зелиг" (1983 год), "Матч Пойнт" (2005 год), "Иррациональный человек" (2015 год) и другие.

https://ria.ru/20191010/1559596765.html

сша

испания

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фильмы 2020, кино и сериалы, новости культуры, луи гаррель, кристоф вальц, youtube, вуди аллен (стюарт конигсберг), сша, испания