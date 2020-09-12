https://ria.ru/20200912/allen-1577091748.html
Появился трейлер комедии Вуди Аллена о Сан-Себастьяне
Режиссер Вуди Аллен опубликовал на YouTube трейлер своей новой романтической комедии Rifkin's Festival ("Фестиваль Рифкина"), премьера которой состоится на... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T04:37
2020-09-12T04:37
2020-09-12T04:37
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новости культуры
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Режиссер Вуди Аллен опубликовал на YouTube трейлер своей новой романтической комедии Rifkin's Festival ("Фестиваль Рифкина"), премьера которой состоится на открытии испанского кинофестиваля в Сан-Себастьяне 18 сентября, <a href="https://www.indiewire.com/2020/09/rifkins-festival-trailer-woody-allen-romantic-comedy-1234585533/" target="_blank">сообщает</a> IndieWire. История сосредоточена вокруг супружеской пары из Америки в исполнении Джины Гершон и Уоллеса Шона, которая посещает этот фестиваль, чтобы наладить отношения. Однако все идет не по плану: жена заводит роман и известным французским кинорежиссером, а муж влюбляется в испанку.В комедии также снялись: Елена Анайя ("Кожа, в которой я живу", 2011 год), Луи Гаррель ("Честный человек", 2018 год) и лауреат премии "Оскар" Кристоф Вальц. Этот фильм станет вторым в карьере Вуди Аллена, который открывает кинофестиваль в Сан-Себастьяне, после комедии "Мелинда и Мелинда", представленной в 2004-м году. Среди других работ режиссера, которые показывали на смотре в Испании: "Манхэттен" (1979 год), "Зелиг" (1983 год), "Матч Пойнт" (2005 год), "Иррациональный человек" (2015 год) и другие.
https://ria.ru/20191010/1559596765.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фильмы 2020, кино и сериалы, новости культуры, луи гаррель, кристоф вальц, youtube, вуди аллен (стюарт конигсберг), сша, испания
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.
Режиссер Вуди Аллен опубликовал на YouTube трейлер своей новой романтической комедии Rifkin's Festival ("Фестиваль Рифкина"), премьера которой состоится на открытии испанского кинофестиваля в Сан-Себастьяне 18 сентября, сообщает
IndieWire.
История сосредоточена вокруг супружеской пары из Америки в исполнении Джины Гершон и Уоллеса Шона, которая посещает этот фестиваль, чтобы наладить отношения. Однако все идет не по плану: жена заводит роман и известным французским кинорежиссером, а муж влюбляется в испанку.
В комедии также снялись: Елена Анайя ("Кожа, в которой я живу", 2011 год), Луи Гаррель ("Честный человек", 2018 год) и лауреат премии "Оскар" Кристоф Вальц.
Этот фильм станет вторым в карьере Вуди Аллена, который открывает кинофестиваль в Сан-Себастьяне, после комедии "Мелинда и Мелинда", представленной в 2004-м году.
Среди других работ режиссера, которые показывали на смотре в Испании: "Манхэттен" (1979 год), "Зелиг" (1983 год), "Матч Пойнт" (2005 год), "Иррациональный человек" (2015 год) и другие.