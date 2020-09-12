https://ria.ru/20200912/akula-1577056269.html

В США сняли на видео акулу, подплывшую к лодке перекусить

Во Флориде сняли на видео бычью акулу (ее еще называют тупорылой), подплывшую к рыбакам, чистящим улов в воде. РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T00:18

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<strong>МОСКВА, 12</strong> <strong>сен – РИА Новости<em>.</em></strong> Во Флориде <a href="https://www.youtube.com/watch?v=zgLTHMrSFDc" target="_blank">сняли</a> на видео бычью акулу (ее еще называют тупорылой), подплывшую к рыбакам, чистящим улов в воде.На кадрах видно, как вокруг чешуи и внутренностей кружат рыбы, подплывает акуленок и неожиданно, из глубины – взрослый хищник."Когда мы чистили рыбу, было большим сюрпризом увидеть бычью акулу длиной более 2,5 метров, которая подплыла перекусить", — сказал автор ролика.

https://ria.ru/20200910/medved-1576995594.html

флорида

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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