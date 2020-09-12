Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200912/akula-1577056269.html
В США сняли на видео акулу, подплывшую к лодке перекусить
Во Флориде сняли на видео бычью акулу (ее еще называют тупорылой), подплывшую к рыбакам, чистящим улов в воде. РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T00:18
2020-09-12T00:23
туризм
туризм
новости - туризм
флорида
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155234/44/1552344474_0:81:1200:756_1400x0_80_0_0_466a6d8a19a78fbce9584ea0820a7522.jpg
<strong>МОСКВА, 12</strong> <strong>сен – РИА Новости<em>.</em></strong> Во Флориде <a href="https://www.youtube.com/watch?v=zgLTHMrSFDc" target="_blank">сняли</a> на видео бычью акулу (ее еще называют тупорылой), подплывшую к рыбакам, чистящим улов в воде.На кадрах видно, как вокруг чешуи и внутренностей кружат рыбы, подплывает акуленок и неожиданно, из глубины – взрослый хищник."Когда мы чистили рыбу, было большим сюрпризом увидеть бычью акулу длиной более 2,5 метров, которая подплыла перекусить", — сказал автор ролика.
https://ria.ru/20200910/medved-1576995594.html
флорида
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155234/44/1552344474_44:0:1157:835_1400x0_80_0_0_a3050c6bdfee0e54a7eaf6245f649511.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, флорида, сша

В США сняли на видео акулу, подплывшую к лодке перекусить

00:18 12.09.2020 (обновлено: 00:23 12.09.2020)
130
CC BY 2.5 / Terry Goss / Большая белая акула
Большая белая акула - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
CC BY 2.5 / Terry Goss /
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Во Флориде сняли на видео бычью акулу (ее еще называют тупорылой), подплывшую к рыбакам, чистящим улов в воде.
На кадрах видно, как вокруг чешуи и внутренностей кружат рыбы, подплывает акуленок и неожиданно, из глубины – взрослый хищник.
"Когда мы чистили рыбу, было большим сюрпризом увидеть бычью акулу длиной более 2,5 метров, которая подплыла перекусить", — сказал автор ролика.
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 00:32Туризм
В Италии поймали медведя, в третий раз сбежавшего из заповедника
100000
ТуризмТуризмНовости - ТуризмФлоридаСША
Рекомендуем
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии
Американское СМИ рассказало о "неслыханном" оружии США
Джордж Р. Р. Мартин
Соседи запретили Джорджу Мартину строить "замок" на заднем дворе
Девушка с книгой
Популярная телеведущая взмахнула юбкой и шокировала фанатов
Мужчина в защитной маске на одной из улиц Санкт-Петербурга
ООН признала COVID-19 одной из величайших проблем в истории организации
Алексей Навальный
Немецкий депутат назвал ситуацию с Навальным абсурдной
Сигурни Уивер в фильме Аватар(2009)
В Сети разместили новые кадры со съемок "Аватара 2" с Сигурни Уивер
Константин Затулин
В Госдуме оценили итоги встречи советников "нормандского формата"
Мария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске
Сестра Колесниковой рассказала о ее самочувствии
Кинофестиваль Кинотавр. Открытие
Из карантина на красную дорожку. В Сочи открылся "Кинотавр"
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова объяснила сложности в интеграции России и Белоруссии
Отдыхающие на пляже Ривьера в Центральном районе города Сочи
Эксперты рассказали, сколько стоят туры на море в середине сентября
Туристы на улице, Санкт-Петербург
Названы самые популярные направления для путешествий в Европе
Певица Светлана Лобода
Лобода в мини поразила подписчиков "видом снизу"
Российские и турецкие военные проводят патрулирование трассы М-4 в Сирии
Российские военные сообщили о готовящейся провокации с химоружием в Сирии
ГИБДД сдача экзамена на права
В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:27Исследование показало, что россияне стали больше экономить на бензине
03:16Названы регионы, в которых будет бабье лето
03:07Британская пара рассказала о карантине в Греции с тараканами и муравьями
03:06Российские космонавты выйдут в открытый космос из нового модуля МКС
03:03Эксперт объяснил, по каким признакам мошенники выбирают своих жертв
02:38Посольство России направило в Госдеп ноту по поводу заключения Ярошенко
02:09Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками в СИЗО
02:08ВККС рассмотрит вопрос о возбуждении дела против судьи Добрыниной
02:03Эксперт рассказал, что подслушивают голосовые помощники
02:00Кофе признали опасным "сжигателем жиров"
01:22Пожаловавшийся на Лебедева в ФСБ активист озвучил требование к дизайнеру
01:09Ученый рассказал, как купить кусочек Луны
00:44Американское СМИ рассказало о "неслыханном" оружии США
00:09Первая партия вакцины "Спутник V" направлена в российские регионы
23:57В Госдуме оценили итоги встречи советников "нормандского формата"
23:36Оппозиция в Германии призвала противостоять России по делу Навального
23:22ООН признала COVID-19 одной из величайших проблем в истории организации
23:14Россиянка, которой экс-супруг отрубил кисти, показала видео с новым мужем
23:05В ЕС пригрозили расширить санкции из-за ситуации в Белоруссии
23:03В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния