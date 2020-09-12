https://ria.ru/20200912/akula-1577056269.html
В США сняли на видео акулу, подплывшую к лодке перекусить
Во Флориде сняли на видео бычью акулу (ее еще называют тупорылой), подплывшую к рыбакам, чистящим улов в воде. РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T00:18
2020-09-12T00:18
2020-09-12T00:23
туризм
туризм
новости - туризм
флорида
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155234/44/1552344474_0:81:1200:756_1400x0_80_0_0_466a6d8a19a78fbce9584ea0820a7522.jpg
<strong>МОСКВА, 12</strong> <strong>сен – РИА Новости<em>.</em></strong> Во Флориде <a href="https://www.youtube.com/watch?v=zgLTHMrSFDc" target="_blank">сняли</a> на видео бычью акулу (ее еще называют тупорылой), подплывшую к рыбакам, чистящим улов в воде.На кадрах видно, как вокруг чешуи и внутренностей кружат рыбы, подплывает акуленок и неожиданно, из глубины – взрослый хищник."Когда мы чистили рыбу, было большим сюрпризом увидеть бычью акулу длиной более 2,5 метров, которая подплыла перекусить", — сказал автор ролика.
https://ria.ru/20200910/medved-1576995594.html
флорида
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155234/44/1552344474_44:0:1157:835_1400x0_80_0_0_a3050c6bdfee0e54a7eaf6245f649511.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, флорида, сша