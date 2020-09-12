Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200912/aktsiya-1577090375.html
Аэропорт "Домодедово" стал партнером акции "Пожалуйста, дышите!"
Новости всенародной акции "Пожалуйста, дышите!", а также истории ее героев - российских медиков и волонтеров станут доступны для пассажиров московского... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T12:00
2020-09-12T12:00
общество
ано "национальные приоритеты"
большой московский государственный цирк
вгтрк
домодедово (аэропорт)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577088669_0:240:1280:960_1400x0_80_0_0_f73bce4489a203a2979bb465510fe972.jpg
<strong>МОСКВА, 12 сен, - РИА Новости</strong>. Новости всенародной акции <a href="http://breathe.ria.ru" target="_blank">"Пожалуйста, дышите!"</a>, а также истории ее героев - российских медиков и волонтеров станут доступны для пассажиров <a href="https://www.dme.ru" target="_blank">московского аэропорта "Домодедово"</a>.В сентябре и октябре ролики акции будут представлены на медиафасаде атриума аэропорта, а также размещены в социальных сетях одной из крупнейших московских авиагаваней. На ресурсах аэропорта акция стартует 12 сентября – в День оказания первой медицинской помощи, который отмечается во всем мире.Акция <a href="http://breathe.ria.ru" target="_blank">"Пожалуйста, дышите!"</a> — знак безмерной человеческой благодарности и желание сохранить память о тех, кто ежедневно рискует своей жизнью ради спасения жизни других. Те, кто хочет рассказать о своих героях – медиках и волонтерах, могут <a href="https://breathe.ria.ru" target="_blank">заполнить форму на портале</a>. Полные правила акции указаны там же.Акция инициирована медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации и Департамента здравоохранения города Москвы, ВОД "Волонтеры-медики" и Ассоциации волонтерских центров, а также АНО "Национальные приоритеты"/сайт <a href="http://стопкоронавирус.рф" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.Генеральным партнером акции стала <a href="http://ria.ru/organization_VGTRK/" target="_blank" data-auto="true">ВГТРК</a>. С момента старта акция действительно стала всенародной - в ее активе уже свыше нескольких сотен историй о медиках и волонтерах со всей страны. Есть истории из Крыма и Ингушетии, городов-миллионников, таких, как Новосибирск, и городка Зея Амурской области с населением в 23 270 человек. Каждый день портал акции пополняется новыми историями, новыми словами благодарности. Акция получила поддержку коллег-журналистов, спортивного и творческого сообщества страны. Среди ее партнеров – ключевые российские СМИ, истории акции <a href="https://rsport.ria.ru/20200713/1574182106.html" target="_blank">прозвучали на матчах</a> 29-го тура Российской премьер-лиги, акция также была презентована <a href="https://ria.ru/20200728/1575037014.html" target="_blank">на открытии нового сезона Большого Московского государственного цирка </a>на проспекте Вернадского. Фотографическая выставка в рамках акции "Пожалуйста, дышите!" открылась 8 сентября в Государственном историческом музее. Выставка работает до 11 октября. Вход на выставку бесплатный по билету в музей. Информационные и отраслевые партнеры акции "Пожалуйста, дышите!": <a href="http://bf.sistema.ru/" target="_blank">благотворительный фонд "Система"</a>, федеральный спортивный телеканал <a href="https://matchtv.ru/" target="_blank">"Матч ТВ"</a>, телеканал <a href="https://www.m24.ru/" target="_blank">"Москва 24"</a>, сайт "Комсомольской правды" <a href="https://www.kp.ru/" target="_blank">KP.RU</a>, <a href="https://aif.ru/" target="_blank">ИД "Аргументы и факты"</a>, коммуникационная группа <a href="https://www.lbl.ru/" target="_blank">LBL</a>, а также федеральный новостной портал <a href="https://news.ru/" target="_blank">NEWS.ru</a>.
https://ria.ru/20190430/1553199966.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Акция "Пожалуйста, дышите!" в а/э "Домодедово"
Акция "Пожалуйста, дышите!" в а/э "Домодедово""
2020-09-12T12:00
true
PT0M20S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577088669_0:0:1280:960_1400x0_80_0_0_553ca6bda24952c5149cb24da199249a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, ано "национальные приоритеты", большой московский государственный цирк, вгтрк, домодедово (аэропорт)

Аэропорт "Домодедово" стал партнером акции "Пожалуйста, дышите!"

12:00 12.09.2020
212
© Фото : пресс-служба Московского аэропорта "Домодедово"Трансляция ролика акции "Пожалуйста, дышите!" на медиафасаде атриума аэропорта "Домодедово"
Трансляция ролика акции Пожалуйста, дышите! на медиафасаде атриума аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© Фото : пресс-служба Московского аэропорта "Домодедово"
МОСКВА, 12 сен, - РИА Новости. Новости всенародной акции "Пожалуйста, дышите!", а также истории ее героев - российских медиков и волонтеров станут доступны для пассажиров московского аэропорта "Домодедово".
В сентябре и октябре ролики акции будут представлены на медиафасаде атриума аэропорта, а также размещены в социальных сетях одной из крупнейших московских авиагаваней. На ресурсах аэропорта акция стартует 12 сентября – в День оказания первой медицинской помощи, который отмечается во всем мире.

"Медики в аэропорту обладают знаниями в различных областях - мы всегда должны быть готовы к любым возникающим ситуациям, – рассказал главный врач, руководитель медицинского отдела Московского аэропорта Домодедово Сергей Махнев. – Когда мир столкнулся с пандемией, пришлось взять на себя и эту задачу – не допустить распространения COVID-19 в зоне нашей ответственности. Мы в сжатые сроки перестроили процесс обслуживания международных рейсов, мониторинга здоровья сотрудников и расширили спектр лабораторных анализов в терминале. Наши специалисты до сих пор 24/7 в защитных костюмах осуществляют забор анализов у пассажиров, проводят осмотры и выявляют инфекционных больных. "Пожалуйста, дышите!" – действительно важный проект для врачей, мы рады присоединиться к нему".

Акция "Пожалуйста, дышите!" — знак безмерной человеческой благодарности и желание сохранить память о тех, кто ежедневно рискует своей жизнью ради спасения жизни других. Те, кто хочет рассказать о своих героях – медиках и волонтерах, могут заполнить форму на портале. Полные правила акции указаны там же.
© Фото : пресс-служба Московского аэропорта "Домодедово"Трансляция ролика акции "Пожалуйста, дышите!" на медиафасаде атриума аэропорта "Домодедово"
Трансляция ролика акции Пожалуйста, дышите! на медиафасаде атриума аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Фото : пресс-служба Московского аэропорта "Домодедово"
Трансляция ролика акции "Пожалуйста, дышите!" на медиафасаде атриума аэропорта "Домодедово"
Акция инициирована медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации и Департамента здравоохранения города Москвы, ВОД "Волонтеры-медики" и Ассоциации волонтерских центров, а также АНО "Национальные приоритеты"/сайт стопкоронавирус.рф.
Генеральным партнером акции стала ВГТРК.
С момента старта акция действительно стала всенародной - в ее активе уже свыше нескольких сотен историй о медиках и волонтерах со всей страны. Есть истории из Крыма и Ингушетии, городов-миллионников, таких, как Новосибирск, и городка Зея Амурской области с населением в 23 270 человек. Каждый день портал акции пополняется новыми историями, новыми словами благодарности.
Акция получила поддержку коллег-журналистов, спортивного и творческого сообщества страны. Среди ее партнеров – ключевые российские СМИ, истории акции прозвучали на матчах 29-го тура Российской премьер-лиги, акция также была презентована на открытии нового сезона Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского.
Фотографическая выставка в рамках акции "Пожалуйста, дышите!" открылась 8 сентября в Государственном историческом музее. Выставка работает до 11 октября. Вход на выставку бесплатный по билету в музей.
Собака в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 30.04.2019
30 апреля 2019, 18:27
Акция "Обними друга перед полетом" в Домодедово
Информационные и отраслевые партнеры акции "Пожалуйста, дышите!": благотворительный фонд "Система", федеральный спортивный телеканал "Матч ТВ", телеканал "Москва 24", сайт "Комсомольской правды" KP.RU, ИД "Аргументы и факты", коммуникационная группа LBL, а также федеральный новостной портал NEWS.ru.
100000
Обсудить 0
ОбществоАНО "Национальные приоритеты"Большой Московский Государственный циркВГТРКДомодедово (аэропорт)
Рекомендуем
Триеннале современного искусства в музее Гараж
Свобода и связи: легко ли быть молодым художником в России
Главный вход Парка Культуры и Отдыха имени Горького
Неделя дизайна в Милане стала партнером "Российской креативной недели"
Рэпер Джиган с супругой Оксаной Самойловой
Супруга Джигана потрясла пользователей Сети резкой сменой имиджа
Жилые дома
Минтруд рассказал, как семьи используют маткапитал
Девочка читает книгу
Стало известно, в каком возрасте россияне читают больше всего
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов
Зюганов оценил конкурс на лучшую концепцию использования Мавзолея
Наталья Лосева
Эксперты "России сегодня" провели медиатрек на молодежном форуме "Форсаж"
Прохожие возле Мавзолея В. И. Ленина на Красной площади в Москве
В Союзе архитекторов ответили на слухи о выносе Ленина из Мавзолея
Указатель возле наземного стыковочного пункта газопровода Северный поток — 2 в Любмине
Премьер Дании выступила за пересмотр отношения к "Северному потоку — 2"
Испытание ракетного комплекса РК-360МЦ Нептун
"Крым не устоит": Украина нашла новый способ уничтожить Черноморский флот
Станция Нахабино Курско-Рижского диаметра МЦД-2
Московские диаметры перевезли сто миллионов пассажиров с начала работы
Трубы для газопровода Северный поток -2 в порту Мукран в Германии
Россия ничем не может помочь Германии
Генерал ВВС США Чарльз К. Браун — мл
В штабе ВВС США призвали готовиться к большой войне
Река Чертановка у пересечения с Пролетарским проспектом, Москва
СМИ: температура воды в московской реке поднялась до 50 градусов
Российский Интернет Форум РИФ in the City
РИФ in the City пройдет 21 сентября
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:44Депутат Рады заявил о подготовке к силовому свержению Зеленского
02:35Явка на избирательных участках на Камчатке составляет почти 27 процентов
02:14Фанаты отреагировали на неожиданное сообщение от Заворотнюк
02:03Эксперт рассказал, зачем прохожие фотографируют номер вашей машины
02:00Россиян предупредили о второй волне активности клещей
01:26В одном из регионов предложили ввести отцовский капитал
01:24США получили заверения Хафтара о возобновлении добычи нефти в Ливии
01:16Аналитик назвал абсурдной позицию Дании по "Северному потоку — 2"
01:04В ЕАО открылись 183 избирательных участка
00:56Кончаловский прокомментировал награду Венецианского кинофестиваля
00:16Депутаты НАО выберут губернатора на очередной сессии совета
00:13Дума ХМАО выберет главу региона из трех кандидатур
00:08В России начался единый день голосования
23:50Белорусская оппозиция отрицает поддержку женских акций из-за рубежа
23:30На Камчатке открылись избирательные участки в единый день голосования
23:14Эксперт оценил награждение Кончаловского на Венецианском кинофестивале
23:03В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:58Зюганов раскритиковал предложение Союза архитекторов по Мавзолею Ленина
22:52SpaceX представит новый прототип космического корабля Starship
22:26Террористы обстреляли три населенных пункта в Сирии
Лента новостейМолния