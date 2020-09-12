https://ria.ru/20200912/aktsiya-1577090375.html

Аэропорт "Домодедово" стал партнером акции "Пожалуйста, дышите!"

Новости всенародной акции "Пожалуйста, дышите!", а также истории ее героев - российских медиков и волонтеров станут доступны для пассажиров московского... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T12:00

2020-09-12T12:00

2020-09-12T12:00

общество

ано "национальные приоритеты"

большой московский государственный цирк

вгтрк

домодедово (аэропорт)

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<strong>МОСКВА, 12 сен, - РИА Новости</strong>. Новости всенародной акции <a href="http://breathe.ria.ru" target="_blank">"Пожалуйста, дышите!"</a>, а также истории ее героев - российских медиков и волонтеров станут доступны для пассажиров <a href="https://www.dme.ru" target="_blank">московского аэропорта "Домодедово"</a>.В сентябре и октябре ролики акции будут представлены на медиафасаде атриума аэропорта, а также размещены в социальных сетях одной из крупнейших московских авиагаваней. На ресурсах аэропорта акция стартует 12 сентября – в День оказания первой медицинской помощи, который отмечается во всем мире.Акция <a href="http://breathe.ria.ru" target="_blank">"Пожалуйста, дышите!"</a> — знак безмерной человеческой благодарности и желание сохранить память о тех, кто ежедневно рискует своей жизнью ради спасения жизни других. Те, кто хочет рассказать о своих героях – медиках и волонтерах, могут <a href="https://breathe.ria.ru" target="_blank">заполнить форму на портале</a>. Полные правила акции указаны там же.Акция инициирована медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации и Департамента здравоохранения города Москвы, ВОД "Волонтеры-медики" и Ассоциации волонтерских центров, а также АНО "Национальные приоритеты"/сайт <a href="http://стопкоронавирус.рф" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.Генеральным партнером акции стала <a href="http://ria.ru/organization_VGTRK/" target="_blank" data-auto="true">ВГТРК</a>. С момента старта акция действительно стала всенародной - в ее активе уже свыше нескольких сотен историй о медиках и волонтерах со всей страны. Есть истории из Крыма и Ингушетии, городов-миллионников, таких, как Новосибирск, и городка Зея Амурской области с населением в 23 270 человек. Каждый день портал акции пополняется новыми историями, новыми словами благодарности. Акция получила поддержку коллег-журналистов, спортивного и творческого сообщества страны. Среди ее партнеров – ключевые российские СМИ, истории акции <a href="https://rsport.ria.ru/20200713/1574182106.html" target="_blank">прозвучали на матчах</a> 29-го тура Российской премьер-лиги, акция также была презентована <a href="https://ria.ru/20200728/1575037014.html" target="_blank">на открытии нового сезона Большого Московского государственного цирка </a>на проспекте Вернадского. Фотографическая выставка в рамках акции "Пожалуйста, дышите!" открылась 8 сентября в Государственном историческом музее. Выставка работает до 11 октября. Вход на выставку бесплатный по билету в музей. Информационные и отраслевые партнеры акции "Пожалуйста, дышите!": <a href="http://bf.sistema.ru/" target="_blank">благотворительный фонд "Система"</a>, федеральный спортивный телеканал <a href="https://matchtv.ru/" target="_blank">"Матч ТВ"</a>, телеканал <a href="https://www.m24.ru/" target="_blank">"Москва 24"</a>, сайт "Комсомольской правды" <a href="https://www.kp.ru/" target="_blank">KP.RU</a>, <a href="https://aif.ru/" target="_blank">ИД "Аргументы и факты"</a>, коммуникационная группа <a href="https://www.lbl.ru/" target="_blank">LBL</a>, а также федеральный новостной портал <a href="https://news.ru/" target="_blank">NEWS.ru</a>.

https://ria.ru/20190430/1553199966.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Акция "Пожалуйста, дышите!" в а/э "Домодедово" Акция "Пожалуйста, дышите!" в а/э "Домодедово"" 2020-09-12T12:00 true PT0M20S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, ано "национальные приоритеты", большой московский государственный цирк, вгтрк, домодедово (аэропорт)