Об акции "Пожалуйста, дышите!" расскажут в Большом Московском цирке

"Я всегда с большим уважением относился к тем людям, которые занимаются медициной. Это очень сложная и ответственная профессия, — подчеркнул генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный. — Это люди, посвящающие свою жизнь сначала учебе, а затем профессии, которая постоянно подразумевает под собой опять же учение. И период, в котором мы сейчас живем, прежде всего показал важность этой профессии, потому что многие люди у нас надеются, что беда обойдет их стороной, хотя она может нагрянуть очень быстро и для всех. Поэтому я хотел бы, чтобы мы с вами, все вместе, не забывали лишний раз говорить спасибо докторам. Не только тем, кто борется сейчас с коронавирусом, а в принципе докторам. От них зависит наше здоровье, от них зависит наше спокойствие. Я решил поддержать акцию "Пожалуйста, дышите!", так как она направлена на то, чтобы обратить внимание как на саму проблему, так и на профессию в целом. Мы должны говорить спасибо, мы должны продолжать больше заботиться о своем здоровье, о здоровье близких и окружающих. Это очень важно, ведь одно дело говорить, а другое дело — делать. Надеюсь, что с помощью этой акции мы сможем обратить внимание как власть имущих, так и просто тех людей, которые всегда проходили мимо или делали вид, что это их не коснется. Всем докторам хочу отдельно сказать спасибо и напомнить, что 7 августа мы начинаем свой сезон бесплатным представлением для докторов и их семей. Надеюсь, что это хоть как-то скрасит их тяжелые будни".