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Об акции "Пожалуйста, дышите!" расскажут в Большом Московском цирке
Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского поддержит всенародную акцию "Пожалуйста, дышите!", инициированную МИА "Россия сегодня". Истории РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T18:11
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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коронавирус в россии, россия, аскольд запашный, эдгард запашный, дмитрий киселев, новости агентства, общество

Об акции "Пожалуйста, дышите!" расскажут в Большом Московском цирке

12:36 28.07.2020 (обновлено: 18:11 28.07.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкП/к, посвященная старту нового сезона в Московском государственном цирке
П/к, посвященная старту нового сезона в Московском государственном цирке
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского поддержит всенародную акцию "Пожалуйста, дышите!", инициированную МИА "Россия сегодня". Истории ее героев со всей России будут представлены на медиаэкранах цирка 7 августа, во время благотворительного спектакля для медицинских работников, сотрудников больниц и поликлиник, боровшихся с пандемией коронавируса. Именно этим спектаклем Большой Московский цирк откроет свой новый сезон. Видеоролики с историями врачей и волонтеров также будут опубликованы в социальных сетях цирка.
О решении поддержать акцию Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского объявил 28 июля на пресс-конференции о возобновлении представлений после продолжительного карантина из-за эпидемии коронавируса в России. На мероприятии, прошедшем на манеже цирка, его руководители, генеральный директор Эдгард Запашный и художественный руководитель Аскольд Запашный, а также артисты труппы в знак поддержки акции "Пожалуйста, дышите!" были в футболках с именами и портретами ее героев.
Акция Пожалуйста, дышите!
3 июля, 11:00
Фонд "Система" стал партнером акции "Пожалуйста, дышите!"
"Я всегда с большим уважением относился к тем людям, которые занимаются медициной. Это очень сложная и ответственная профессия, — подчеркнул генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный. — Это люди, посвящающие свою жизнь сначала учебе, а затем профессии, которая постоянно подразумевает под собой опять же учение. И период, в котором мы сейчас живем, прежде всего показал важность этой профессии, потому что многие люди у нас надеются, что беда обойдет их стороной, хотя она может нагрянуть очень быстро и для всех. Поэтому я хотел бы, чтобы мы с вами, все вместе, не забывали лишний раз говорить спасибо докторам. Не только тем, кто борется сейчас с коронавирусом, а в принципе докторам. От них зависит наше здоровье, от них зависит наше спокойствие. Я решил поддержать акцию "Пожалуйста, дышите!", так как она направлена на то, чтобы обратить внимание как на саму проблему, так и на профессию в целом. Мы должны говорить спасибо, мы должны продолжать больше заботиться о своем здоровье, о здоровье близких и окружающих. Это очень важно, ведь одно дело говорить, а другое дело — делать. Надеюсь, что с помощью этой акции мы сможем обратить внимание как власть имущих, так и просто тех людей, которые всегда проходили мимо или делали вид, что это их не коснется. Всем докторам хочу отдельно сказать спасибо и напомнить, что 7 августа мы начинаем свой сезон бесплатным представлением для докторов и их семей. Надеюсь, что это хоть как-то скрасит их тяжелые будни".
С момента своего старта в конце мая акция "Пожалуйста, дышите!" стала по-настоящему всенародной — в ее активе уже свыше 600 историй, и они продолжают приходить. Именно поэтому МИА "Россия сегодня", организатор акции, приняло решение сделать акцию бессрочной.
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отметил, что значимость профессии медика не зависит от начала и окончания пандемий, поэтому медиагруппа считает правильным не ограничивать сроки акции "Пожалуйста, дышите!" датами.
Акция "Пожалуйста, дышите!"— знак безмерной человеческой благодарности и желание сохранить память о тех, кто ежедневно рискует своей жизнью ради спасения жизни других. Те, кто хочет рассказать о своих героях — медиках и волонтерах, могут заполнить форму на портале breathe.ria.ru. Полные правила акции указаны там же.
Всенародная акция Пожалуйста, дышите!
10 июля, 13:10
ИД "Комсомольская правда" поддержал акцию о медиках "Пожалуйста, дышите!"
Акция инициирована МИА "Россия сегодня" при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации и Департамента здравоохранения г. Москвы, ВОД "Волонтеры-медики" и Ассоциации волонтерских центров, а также АНО "Национальные приоритеты"/сайт стопкоронавирус.рф. Генеральным партнером акции стала ВГТРК.
Информационные и отраслевые партнеры акции "Пожалуйста, дышите!": благотворительный фонд "Система", федеральный спортивный телеканал "Матч ТВ", телеканал "Москва 24", сайт "Комсомольской правды" KP.RU, ИД "Аргументы и факты", коммуникационная группа LBL, а также федеральный новостной портал NEWS.ru.
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Коронавирус в РоссииРоссияАскольд ЗапашныйЭдгард ЗапашныйДмитрий КиселевНовости агентстваОбщество
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