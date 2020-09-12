https://ria.ru/20200912/agrobiznes-1576984541.html

Миллионы за дикорастущие: в Томской области готовят субсидии для бизнеса

Власти Томской области компенсируют половину расходов компаниям, которые занимаются дикорастущим пищевым сырьем. Заявки на конкурс будут принимать с 11 сентября РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T07:45

2020-09-12T07:45

2020-09-12T17:44

хорошие новости

хорошие новости

томская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576983618_0:0:1500:845_1400x0_80_0_0_112c5e5bf5accd058f373533db4622e5.jpg

<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. </strong>Власти Томской области компенсируют половину расходов компаниям, которые занимаются дикорастущим пищевым сырьем. Заявки на конкурс будут принимать с 11 сентября по 14 октября, заявили в пресс-службе администрации региона. В этом году в области собираются выделить на эти цели пять миллионов рублей.Дикорастущее сырье — это сырье природного растительного происхождения, из которого делают пищевые продукты и лекарства. Пищевым называют сырье растительного, животного, микробиологического, минерального искусственного происхождения и воду, которые используют для изготовления пищевых продуктов.Претенденты на субсидии должны отвечать определенным требованиям. У них не должно быть долгов по налогам и другим сборам, задолженностей по возврату субсидий и бюджетных инвестиций, полученных по другим программам, а также по заработной плате. Кроме того, кандидаты обязаны соответствовать другим обычным для таких процедур условиям. От предпринимателей ждут проект развития бизнеса и финансовых показателей и другие стандартные документы.Счастливчики, получившие субсидии, должны до 28 февраля следующего года отчитаться о результатах, в противном случае деньги придется вернуть, следует из <a href="http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7000202008270001?rangeSize=50#print">постановления</a> администрации Томской области о порядке предоставления субсидий.Отбором проектов будет заниматься конкурсная комиссия под руководством замгубернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Андрея Кнорра.Финансирование предусмотрено в рамках госпрограммы "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области" (подпрограмма "Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего пищевого сырья").

https://ria.ru/20200520/1571698538.html

1

томская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, томская область