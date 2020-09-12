https://ria.ru/20200912/agrobiznes-1576984541.html
Миллионы за дикорастущие: в Томской области готовят субсидии для бизнеса
Власти Томской области компенсируют половину расходов компаниям, которые занимаются дикорастущим пищевым сырьем. Заявки на конкурс будут принимать с 11 сентября РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T07:45
2020-09-12T07:45
2020-09-12T17:44
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томская область
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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. </strong>Власти Томской области компенсируют половину расходов компаниям, которые занимаются дикорастущим пищевым сырьем. Заявки на конкурс будут принимать с 11 сентября по 14 октября, заявили в пресс-службе администрации региона. В этом году в области собираются выделить на эти цели пять миллионов рублей.Дикорастущее сырье — это сырье природного растительного происхождения, из которого делают пищевые продукты и лекарства. Пищевым называют сырье растительного, животного, микробиологического, минерального искусственного происхождения и воду, которые используют для изготовления пищевых продуктов.Претенденты на субсидии должны отвечать определенным требованиям. У них не должно быть долгов по налогам и другим сборам, задолженностей по возврату субсидий и бюджетных инвестиций, полученных по другим программам, а также по заработной плате. Кроме того, кандидаты обязаны соответствовать другим обычным для таких процедур условиям. От предпринимателей ждут проект развития бизнеса и финансовых показателей и другие стандартные документы.Счастливчики, получившие субсидии, должны до 28 февраля следующего года отчитаться о результатах, в противном случае деньги придется вернуть, следует из <a href="http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7000202008270001?rangeSize=50#print">постановления</a> администрации Томской области о порядке предоставления субсидий.Отбором проектов будет заниматься конкурсная комиссия под руководством замгубернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Андрея Кнорра.Финансирование предусмотрено в рамках госпрограммы "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области" (подпрограмма "Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего пищевого сырья").
https://ria.ru/20200520/1571698538.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хорошие новости, томская область
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Власти Томской области компенсируют половину расходов компаниям, которые занимаются дикорастущим пищевым сырьем. Заявки на конкурс будут принимать с 11 сентября по 14 октября, заявили в пресс-службе администрации региона.
В этом году в области собираются выделить на эти цели пять миллионов рублей.
Дикорастущее сырье — это сырье природного растительного происхождения, из которого делают пищевые продукты и лекарства. Пищевым называют сырье растительного, животного, микробиологического, минерального искусственного происхождения и воду, которые используют для изготовления пищевых продуктов.
По условиям конкурса размер субсидии составит 50 процентов от фактических расходов на реализацию проекта, но не более одного миллиона рублей. Деньги могут быть направлены на компенсацию затрат по закупке технологического оборудования, холодильников для хранения сырья и готовой продукции", — сообщается в пресс-релизе.
Претенденты на субсидии должны отвечать определенным требованиям. У них не должно быть долгов по налогам и другим сборам, задолженностей по возврату субсидий и бюджетных инвестиций, полученных по другим программам, а также по заработной плате. Кроме того, кандидаты обязаны соответствовать другим обычным для таких процедур условиям. От предпринимателей ждут проект развития бизнеса и финансовых показателей и другие стандартные документы.
Счастливчики, получившие субсидии, должны до 28 февраля следующего года отчитаться о результатах, в противном случае деньги придется вернуть, следует из постановления
администрации Томской области о порядке предоставления субсидий.
Отбором проектов будет заниматься конкурсная комиссия под руководством замгубернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Андрея Кнорра.
Финансирование предусмотрено в рамках госпрограммы "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области" (подпрограмма "Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего пищевого сырья").