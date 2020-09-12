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Туризм
https://ria.ru/20200912/abu-dabi-1577099432.html
Власти Абу-Даби обязали гостиницы предлагать туристам кошерное меню
Власти Абу-Даби предписали всем отелям предлагать кошерные блюда в соответствии с соглашением между Израилем и ОАЭ, сообщает Fox News. РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T12:00
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туризм
туризм
новости - туризм
оаэ
израиль
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<strong>МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. </strong>Власти Абу-Даби предписали всем отелям предлагать кошерные блюда в соответствии с соглашением между Израилем и ОАЭ, <a href="https://www.foxnews.com/lifestyle/abu-dhabi-hotels-kosher-meals-israel-uae-agreement" target="_blank">сообщает</a> Fox News.Объявление последовало за первым в истории прямым коммерческим пассажирским рейсом между двумя странами в прошлом месяце.Власти эмирата разослали меморандум, в котором всем гостиницам города предписывалось предлагать кошерные блюда и напитки, ожидая увеличения числа израильских и еврейских путешественников после подписания исторического мирного срглашения между Израилем и ОАЭ.Департамент культуры и туризма Абу-Даби пообещал обслуживать "всех посетителей и туристов в эмирате" и посоветовал менеджерам отелей в столице включать "варианты кошерной еды в меню обслуживания номеров и во всех ресторанах".Чиновники также предписали гостиницам "запрашивать сертификаты кошерности для приготовления блюд" и выделить на всех кухнях зоны для их приготовления.
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туризм, новости - туризм, оаэ, израиль

Власти Абу-Даби обязали гостиницы предлагать туристам кошерное меню

12:00 12.09.2020 (обновлено: 12:01 12.09.2020)
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© РИА Новости / Людмила ТитоваПляж в Абу-Даби, ОАЭ
Пляж в Абу-Даби, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Людмила Титова
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Власти Абу-Даби предписали всем отелям предлагать кошерные блюда в соответствии с соглашением между Израилем и ОАЭ, сообщает Fox News.
Объявление последовало за первым в истории прямым коммерческим пассажирским рейсом между двумя странами в прошлом месяце.
Власти эмирата разослали меморандум, в котором всем гостиницам города предписывалось предлагать кошерные блюда и напитки, ожидая увеличения числа израильских и еврейских путешественников после подписания исторического мирного срглашения между Израилем и ОАЭ.
Департамент культуры и туризма Абу-Даби пообещал обслуживать "всех посетителей и туристов в эмирате" и посоветовал менеджерам отелей в столице включать "варианты кошерной еды в меню обслуживания номеров и во всех ресторанах".
Чиновники также предписали гостиницам "запрашивать сертификаты кошерности для приготовления блюд" и выделить на всех кухнях зоны для их приготовления.
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