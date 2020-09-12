https://ria.ru/20200912/abu-dabi-1577099432.html

Власти Абу-Даби обязали гостиницы предлагать туристам кошерное меню

Власти Абу-Даби предписали всем отелям предлагать кошерные блюда в соответствии с соглашением между Израилем и ОАЭ, сообщает Fox News. РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T12:00

2020-09-12T12:00

2020-09-12T12:01

туризм

туризм

новости - туризм

оаэ

израиль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155986/57/1559865797_0:120:1280:840_1400x0_80_0_0_dc356d59009124ea9fa98482118e5cc2.jpg

<strong>МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. </strong>Власти Абу-Даби предписали всем отелям предлагать кошерные блюда в соответствии с соглашением между Израилем и ОАЭ, <a href="https://www.foxnews.com/lifestyle/abu-dhabi-hotels-kosher-meals-israel-uae-agreement" target="_blank">сообщает</a> Fox News.Объявление последовало за первым в истории прямым коммерческим пассажирским рейсом между двумя странами в прошлом месяце.Власти эмирата разослали меморандум, в котором всем гостиницам города предписывалось предлагать кошерные блюда и напитки, ожидая увеличения числа израильских и еврейских путешественников после подписания исторического мирного срглашения между Израилем и ОАЭ.Департамент культуры и туризма Абу-Даби пообещал обслуживать "всех посетителей и туристов в эмирате" и посоветовал менеджерам отелей в столице включать "варианты кошерной еды в меню обслуживания номеров и во всех ресторанах".Чиновники также предписали гостиницам "запрашивать сертификаты кошерности для приготовления блюд" и выделить на всех кухнях зоны для их приготовления.

https://ria.ru/20200907/emiraty-1576672010.html

оаэ

израиль

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм, оаэ, израиль