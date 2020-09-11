Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200911/zuby-1577108668.html
Названа смертельная опасность невылеченных зубов
Стоматологические дефекты и отсутствие профилактики кариеса могут привести к серьезным последствиям вплоть до рака, рассказали специалисты в разговоре с... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T17:58
2020-09-11T19:07
россия
зубы
здоровье
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577109358_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_a737e3d8f79ccef9659cc3bb5216941b.jpg
<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Стоматологические дефекты и отсутствие профилактики кариеса могут привести к серьезным последствиям вплоть до рака, рассказали специалисты в разговоре с <a href="https://news.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">NEWS.ru</a>.Так, по словам президента Стоматологической ассоциации России Владимира Садовского, одними из наиболее опасных проблем в полости рта являются:Перечисленные проблемы могут стать причиной серьезных осложнений, считает врач. Воспалительные процессы в полости рта в некоторых случаях приводят даже к онкологическим заболеваниям."Инфекция распространяется по пространствам жировой клетчатки, которая находится в межмышечных пустотах. Образуется гной. При отсутствии своевременного лечения такое состояние может привести к гибели", — сказал стоматолог.По его словам, особое внимание также следует уделять пломбам, так как они могут вылететь в неподходящий момент."Пломба или кусок зуба может отломиться ночью, и человек вдохнет инородный элемент. Последствия бывают печальными", — предупредил он.Главный врач стоматологической клиники Евгения Богаева, в свою очередь, отметила, что отказ от лечения зубов провоцирует развитие бактерий в полости рта. Это зачастую приводит к ангине, воспалению миндалин и поражению гортани. Также медик вспомнила о случаях заболеваний желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы, причиной которых стал обычный кариес.Врачи подчеркнули, что для профилактики недугов необходима правильная гигиена полости рта. В частности, они посоветовали чистить зубы два раза в день, не пренебрегать ополаскивателем и зубной нитью и подбирать щетку со стоматологом. Электрические гаджеты, как отмечается, подходят практически всем, так как совершают более тщательную очистку зубов.
https://ria.ru/20200910/nalet-1577017662.html
https://ria.ru/20200705/1573914761.html
https://ria.ru/20200730/1575140847.html
Такую статью Сергею Семеновичу читать с утра до ночи. Может быть он перестанет бесцельно переставлять бордюры и тротуарную плитку а начнет полезную программу помощи всем желающим пенсионерам бесплатное протезирование и лечение зубов.
12
сбросьте цены на лечение зубов хотя бы на порядок, тогда мы и зубы начнём чистить рекомендуемой вами пастой, и курить бросим
12
4
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577109358_87:0:2818:2048_1400x0_80_0_0_8881f144246aa8c0f4cb92e867c84e3f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, зубы, здоровье, здоровье - общество, общество

Названа смертельная опасность невылеченных зубов

17:58 11.09.2020 (обновлено: 19:07 11.09.2020)
10265
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкВрачи-стоматологи
Врачи-стоматологи - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Стоматологические дефекты и отсутствие профилактики кариеса могут привести к серьезным последствиям вплоть до рака, рассказали специалисты в разговоре с NEWS.ru.
Так, по словам президента Стоматологической ассоциации России Владимира Садовского, одними из наиболее опасных проблем в полости рта являются:
отколовшийся кусок зуба;
некачественный зубной протез;
запущенный кариес;
неверно установленная пломба.
Перечисленные проблемы могут стать причиной серьезных осложнений, считает врач. Воспалительные процессы в полости рта в некоторых случаях приводят даже к онкологическим заболеваниям.
Зубная щетка - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 09:13
Стоматолог рассказала, как удалить зубной налет в домашних условиях
"Инфекция распространяется по пространствам жировой клетчатки, которая находится в межмышечных пустотах. Образуется гной. При отсутствии своевременного лечения такое состояние может привести к гибели", — сказал стоматолог.
По его словам, особое внимание также следует уделять пломбам, так как они могут вылететь в неподходящий момент.
"Пломба или кусок зуба может отломиться ночью, и человек вдохнет инородный элемент. Последствия бывают печальными", — предупредил он.
Девушка показывает язык - РИА Новости, 1920, 05.07.2020
5 июля, 14:36
Врачи рассказали, как определить болезни по языку
Главный врач стоматологической клиники Евгения Богаева, в свою очередь, отметила, что отказ от лечения зубов провоцирует развитие бактерий в полости рта. Это зачастую приводит к ангине, воспалению миндалин и поражению гортани. Также медик вспомнила о случаях заболеваний желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы, причиной которых стал обычный кариес.
Врачи подчеркнули, что для профилактики недугов необходима правильная гигиена полости рта. В частности, они посоветовали чистить зубы два раза в день, не пренебрегать ополаскивателем и зубной нитью и подбирать щетку со стоматологом. Электрические гаджеты, как отмечается, подходят практически всем, так как совершают более тщательную очистку зубов.
Кабинет стоматолога - РИА Новости, 1920, 30.07.2020
30 июля, 06:54
Женщина едва не умерла из-за невылеченного зуба
3212813269
Обсудить 4
РоссиязубыЗдоровьеЗдоровье - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Такую статью Сергею Семеновичу читать с утра до ночи. Может быть он перестанет бесцельно переставлять бордюры и тротуарную плитку а начнет полезную программу помощи всем желающим пенсионерам бесплатное протезирование и лечение зубов.
11 сентября, 18:12
max parusmax parus
911001
сбросьте цены на лечение зубов хотя бы на порядок, тогда мы и зубы начнём чистить рекомендуемой вами пастой, и курить бросим
11 сентября, 19:33
ТАТукибум Ага
1002000
Рекомендуем
Rob Witts
Отец ждал 28 лет, чтобы "отомстить" сыну
Актёр Михаил Ефремов возле здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Ефремова перевели в новую камеру
Бездомные на улицах Сан-Франциско
Человечеству предрекли наступление глобальной нищеты
Звезда Универа рассмеялся после оглашения приговора
Звезда "Универа" раскрыл детали рассмешившего его в суде приговора
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Доктор Мясников призвал радоваться росту числа случаев коронавируса
Алексей Навальный
Разработчик "Новичка" опроверг данные о более сильной версии вещества
Актера Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Стало известно о "паломничестве" к Ефремову в СИЗО
Маникюр Юрия Дудя
Маникюр Юрия Дудя вызвал споры в Сети
Водительское удостоверение
МВД изменит правила сдачи экзамена на водительские права
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Пашаев объяснил, почему Ефремов не может его уволить
Павел Торов
"Каждому нанес по 20 ножевых": сержант зарезал двоих и избежал тюрьмы
Не лишний вес
Когда вес не лишний. Ученые обнаружили неожиданную пользу ожирения
Мужчина в наручниках
В ФРГ обвиняемый в зале суда предложил потерпевшей выйти за него замуж
Артемий Лебедев на бизнес-форуме Амоконф
В ФСБ обратились из-за высказываний дизайнера Артемия Лебедева
Посол Украины пересекает белорусскую границу
Посол Украины на границе с Белоруссией угрожал "дипломатической войной"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:27Исследование показало, что россияне стали больше экономить на бензине
03:16Названы регионы, в которых будет бабье лето
03:07Британская пара рассказала о карантине в Греции с тараканами и муравьями
03:06Российские космонавты выйдут в открытый космос из нового модуля МКС
03:03Эксперт объяснил, по каким признакам мошенники выбирают своих жертв
02:38Посольство России направило в Госдеп ноту по поводу заключения Ярошенко
02:09Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками в СИЗО
02:08ВККС рассмотрит вопрос о возбуждении дела против судьи Добрыниной
02:03Эксперт рассказал, что подслушивают голосовые помощники
02:00Кофе признали опасным "сжигателем жиров"
01:22Пожаловавшийся на Лебедева в ФСБ активист озвучил требование к дизайнеру
01:09Ученый рассказал, как купить кусочек Луны
00:44Американское СМИ рассказало о "неслыханном" оружии США
00:09Первая партия вакцины "Спутник V" направлена в российские регионы
23:57В Госдуме оценили итоги встречи советников "нормандского формата"
23:36Оппозиция в Германии призвала противостоять России по делу Навального
23:22ООН признала COVID-19 одной из величайших проблем в истории организации
23:14Россиянка, которой экс-супруг отрубил кисти, показала видео с новым мужем
23:05В ЕС пригрозили расширить санкции из-за ситуации в Белоруссии
23:03В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния