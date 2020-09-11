https://ria.ru/20200911/zuby-1577108668.html

Названа смертельная опасность невылеченных зубов

Стоматологические дефекты и отсутствие профилактики кариеса могут привести к серьезным последствиям вплоть до рака, рассказали специалисты в разговоре с... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T17:58

2020-09-11T17:58

2020-09-11T19:07

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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Стоматологические дефекты и отсутствие профилактики кариеса могут привести к серьезным последствиям вплоть до рака, рассказали специалисты в разговоре с <a href="https://news.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">NEWS.ru</a>.Так, по словам президента Стоматологической ассоциации России Владимира Садовского, одними из наиболее опасных проблем в полости рта являются:Перечисленные проблемы могут стать причиной серьезных осложнений, считает врач. Воспалительные процессы в полости рта в некоторых случаях приводят даже к онкологическим заболеваниям."Инфекция распространяется по пространствам жировой клетчатки, которая находится в межмышечных пустотах. Образуется гной. При отсутствии своевременного лечения такое состояние может привести к гибели", — сказал стоматолог.По его словам, особое внимание также следует уделять пломбам, так как они могут вылететь в неподходящий момент."Пломба или кусок зуба может отломиться ночью, и человек вдохнет инородный элемент. Последствия бывают печальными", — предупредил он.Главный врач стоматологической клиники Евгения Богаева, в свою очередь, отметила, что отказ от лечения зубов провоцирует развитие бактерий в полости рта. Это зачастую приводит к ангине, воспалению миндалин и поражению гортани. Также медик вспомнила о случаях заболеваний желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы, причиной которых стал обычный кариес.Врачи подчеркнули, что для профилактики недугов необходима правильная гигиена полости рта. В частности, они посоветовали чистить зубы два раза в день, не пренебрегать ополаскивателем и зубной нитью и подбирать щетку со стоматологом. Электрические гаджеты, как отмечается, подходят практически всем, так как совершают более тщательную очистку зубов.

https://ria.ru/20200910/nalet-1577017662.html

https://ria.ru/20200705/1573914761.html

https://ria.ru/20200730/1575140847.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, зубы, здоровье, здоровье - общество, общество