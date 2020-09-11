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Волгоградская область
https://ria.ru/20200911/zima-1577090878.html
Волгоградская область выделит более миллиарда рублей на подготовку к зиме
Более 1 миллиарда рублей муниципалитеты Волгоградской области и предприятия ЖКХ направят на подготовку к отопительному сезону и ремонту сетей, сообщает в... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T13:46
2020-09-11T13:46
волгоградская область
андрей бочаров
волгоградская область
общество
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<strong>ВОЛГОГРАД, 11 сен – РИА Новости.</strong> Более 1 миллиарда рублей муниципалитеты <a href="http://ria.ru/location_Volgogradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Волгоградской области</a> и предприятия ЖКХ направят на подготовку к отопительному сезону и ремонту сетей, сообщает в четверг пресс-служба администрации региона.По информации ведомства, ранее губернатор Волгоградской области <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Bocharov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Бочаров</a> на оперативном совещании поставил задачу перед профильными структурами подготовить инженерные сети, жилые дома и социальные объекты к новому отопительному сезону к 1 октября."Несмотря на пандемию, подготовка к новому отопительному сезону в волгоградском регионе продолжается четко по графику: объем выполненных работ составляет 82%... Муниципальными образованиями и предприятиями ЖКХ на подготовку к зиме и выполнение ремонтных программ выделено 1,025 миллиарда рублей", - говорится в сообщении ведомства.По информации администрации, системы отопления прошли технологическую подготовку в 10 тысячах многоквартирных домов региона, приведены в порядок 382 котельные и 1,6 тысячи километров тепловых сетей. Заменено более 40 километров аварийных участков теплосетей, 124 километра водопроводов и 73 километра канализационных труб.
https://ria.ru/20200806/1575439032.html
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андрей бочаров, волгоградская область, общество

Волгоградская область выделит более миллиарда рублей на подготовку к зиме

13:46 11.09.2020
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкГорода России. Волгоград
Города России. Волгоград - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Константин Чалабов
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ВОЛГОГРАД, 11 сен – РИА Новости. Более 1 миллиарда рублей муниципалитеты Волгоградской области и предприятия ЖКХ направят на подготовку к отопительному сезону и ремонту сетей, сообщает в четверг пресс-служба администрации региона.
По информации ведомства, ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на оперативном совещании поставил задачу перед профильными структурами подготовить инженерные сети, жилые дома и социальные объекты к новому отопительному сезону к 1 октября.
"Несмотря на пандемию, подготовка к новому отопительному сезону в волгоградском регионе продолжается четко по графику: объем выполненных работ составляет 82%... Муниципальными образованиями и предприятиями ЖКХ на подготовку к зиме и выполнение ремонтных программ выделено 1,025 миллиарда рублей", - говорится в сообщении ведомства.
По информации администрации, системы отопления прошли технологическую подготовку в 10 тысячах многоквартирных домов региона, приведены в порядок 382 котельные и 1,6 тысячи километров тепловых сетей. Заменено более 40 километров аварийных участков теплосетей, 124 километра водопроводов и 73 километра канализационных труб.
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