https://ria.ru/20200911/zima-1577090878.html

Волгоградская область выделит более миллиарда рублей на подготовку к зиме

Более 1 миллиарда рублей муниципалитеты Волгоградской области и предприятия ЖКХ направят на подготовку к отопительному сезону и ремонту сетей, сообщает в... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T13:46

2020-09-11T13:46

2020-09-11T13:46

волгоградская область

андрей бочаров

волгоградская область

общество

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<strong>ВОЛГОГРАД, 11 сен – РИА Новости.</strong> Более 1 миллиарда рублей муниципалитеты <a href="http://ria.ru/location_Volgogradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Волгоградской области</a> и предприятия ЖКХ направят на подготовку к отопительному сезону и ремонту сетей, сообщает в четверг пресс-служба администрации региона.По информации ведомства, ранее губернатор Волгоградской области <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Bocharov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Бочаров</a> на оперативном совещании поставил задачу перед профильными структурами подготовить инженерные сети, жилые дома и социальные объекты к новому отопительному сезону к 1 октября."Несмотря на пандемию, подготовка к новому отопительному сезону в волгоградском регионе продолжается четко по графику: объем выполненных работ составляет 82%... Муниципальными образованиями и предприятиями ЖКХ на подготовку к зиме и выполнение ремонтных программ выделено 1,025 миллиарда рублей", - говорится в сообщении ведомства.По информации администрации, системы отопления прошли технологическую подготовку в 10 тысячах многоквартирных домов региона, приведены в порядок 382 котельные и 1,6 тысячи километров тепловых сетей. Заменено более 40 километров аварийных участков теплосетей, 124 километра водопроводов и 73 километра канализационных труб.

https://ria.ru/20200806/1575439032.html

волгоградская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей бочаров, волгоградская область, общество