https://ria.ru/20200911/zhurnalist-1577088935.html

Бывшего журналиста госТВ Белоруссии арествали на 15 суток

Суд Фрунзенского района Минска в пятницу признал виновным журналиста белорусского государственного телеканала ОНТ Дмитрия Семченко в нарушении порядка... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T13:21

2020-09-11T13:21

2020-09-11T13:29

протесты в белоруссии

дмитрий семченко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 11 сен - РИА Новости.</strong> Суд Фрунзенского района <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> в пятницу признал виновным журналиста белорусского государственного телеканала ОНТ <a href="http://ria.ru/person_dmitriy-semchenko/" target="_blank">Дмитрия Семченко</a> в нарушении порядка проведения массовых акций и назначил ему наказание в виде 15 суток ареста, сообщила РИА Новости представитель суда."Виновен по части 1 статьи 23.34. Назначено 15 суток административного ареста", - сообщили агентству в суде.Семченко работал на ОНТ с 2009 года, в том числе он возглавлял группу журналистов телеканала, которые состояли в "президентском пуле" и освещали события с участием главы республики <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>. Журналист ушел с телеканала в августе после президентских выборов.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200910/belorussiya-1577020213.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий семченко, минск, белоруссия, в мире